Logitechi mänguriseadmeid tootev tütarettevõte Logitech G esitles oma uut Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED mängijate klaviatuuri – kompaktset professionaalse klassi klaviatuuri, millel on täissuurusega klaviatuuri funktsioonid ja programmeeritavus, kuid mis avab uued võimalused professionaalsete mängijate üha suurenevate nõudmiste rahuldamiseks.

“PRO X 60 klaviatuuri väljatöötamisel oli meie eesmärk mahutada senisest veelgi rohkem funktsioone, mida tavalisel täissuurusega klaviatuuril pole, kompaktsesse 60-protsendilisse formaati,” ütles Brent Barry, Logitech G Esports ja PRO seeriate arendusjuht. “Küsimus pole üksnes suuruse vähendamises, vaid tagamises, et väiksema formaadi valimisel ei pea kasutajad jõudluse või kohandamisvalikute arvelt kompromissi tegema.”

Eesmärgi saavutamiseks töötati välja KEYCONTROLi tehnoloogia. See on kasutajasõbralik GHUB-i tööriist, mis laiendab klaviatuuri funktsionaalsust ning pakub standardse täissuurusega klaviatuuriga võrreldes paremaid võimalusi.

KEYCONTROL lubab kasutajatel määrata ühele klahvile kuni 15 funktsiooni, mis suurendab märkimisväärselt nende jaoks saadaval olevate kohandamisvalikute hulka. Asi pole ainult suuremas nupuvajutuse kaugusel olevate käskude arvus; lisaks sellele saavad kasutajad klaviatuuri oma ainulaadse stiilis jaoks sobivaks kohandada, kasutades PRO X 60 iga võimaliku stsenaariumi korral.

Kyrylo “ANGE1” Karasjov, kes mängib Valoranti NAVI ridades, on leidnud PRO X 60 näol murrangulise täienduse oma mängule. "KEYCONTROL klaviatuuril PRO X 60 on minu mängustiili täielikult muutnud,” märkis Karasjov. ”G-Shift annab mulle juurdepääsu kõikidele olulistele klahvidele, mida ma vajan, avades senisest veelgi rohkem võimalusi, ning see on imeline."

Professionaalsete mängijate uus laine on toonud võistlusmängudesse kaasa uusi strateegiaid ja uuendusi, mille üheks näiteks on 60-protsendilise klaviatuuri kasutusele võtmine. Professionaalsete mängijate üha suurenevad nõudmised käepärastele välisseadmetele on suunanud selle kompaktse, kuid sellele vaatamata suure jõudlusega klaviatuurisegmendi arengut.

Minimalistlik disain lihtsustab mänguvarustust ja jätab samal ajal rohkelt ruumi täpseks hiire käsitsemiseks, rahuldades võistlusmängijate suurenevaid vajadusi. Nüüd, kui on lisatud KEYCONTROL, ei pea professionaalsed mängijad enam funktsionaalsust väikese laua korral ohvriks tooma ja neil on senisest rohkem paindlikkust.

“Meil on aastatepikkune kogemus klaviatuuride ja lülitite kavandamisel ja valmistamisel professionaalsete mängijate jaoks ning nendega koostöös,” lisas Barry. “Ainulaadse koostöö kaudu mängijatega oleme me kogunud olulisi andmeid, mis on etendanud keskset rolli PRO X 60 disainimisel ning näidanud selgelt vajadust KEYCONTROL tehnoloogia järele. Sellel uuendusel on kõik omadused, mida professionaalsed mängijad ihkavad: kompaktne ja portatiivne vorm koos täiustatud uute tehnoloogiatega, mis annavad neile võiduks vajaliku varustuse ja jõudluse.”

Mis on PRO X 60?

PRO X 60 klaviatuuril on usaldusväärne jõudlus ja töökindlus, mille tagab Logitech G LIGHTSPEED juhtmevaba tehnoloogia ja lisatud Bluetooth-ühenduse võimalus; kahetoimelised PBT klahvikatted, mis lasevad LIGHTSYNC RGB valgust läbi; mängurežiimi lüliti, helitugevuse regulaator ja muud meedia juhtseadmed; ning komplekti kuulub pooljäik kandekott, mis tagab lihtsa teisaldatavuse.

Phillip “ImperialHal “ Dosen, kes mängib Apex Legends’i TSM-i meeskonnas, leidis samuti, et see klaviatuur on murranguline, öeldes: “LIGHTSPEED ja KEYCONTROL annavad PRO X 60 klaviatuurile eelise teiste turul olevate 60% klaviatuuride ees."

Koos GX Optical lülititega taktiilses ja lineaarses konfiguratsioonis võimaldab Pro X 60 standardsete mehaaniliste lülititega võrreldes kiiremat aktiveerimist ja seega ka kiiremat mängimist. Erinevalt mehaanilistest lülititest toimub GX Optical lüliti aktiveerimine valgusvõimsuse kaudu, mille tulemusena saadetakse käsk kohe ning ilma mehaaniliste lülitite korral vajaliku viivituseta. Täpne ja kiire signaal edastatakse samal hetkel, kui käsu annad.

Mis on KEYCONTROL?

G HUB-i uue ümber kujundatud tööriistaga saavad kasutajad nüüd oma ühendatud klaviatuuri KEYCONTROL tehnoloogia abil täielikult kohandada: lisada makrosid, heli- ja valgusefekte ning veel palju muud, et luua ainulaadne kogemus. Mängijad saavad suurendada tõhusust sageli kasutatavate käskude käepärasemaks muutmisega, sealhulgas järgnevaga:

Klahvide ümbermääramine – Klahve saab muretult ümber määrata, et kohandada klaviatuuri paigutus oma vajadustele sobivaks. Suurendage tõhusust sageli kasutatavate käskude käepärasemaks muutmisega.

– Klahve saab muretult ümber määrata, et kohandada klaviatuuri paigutus oma vajadustele sobivaks. Suurendage tõhusust sageli kasutatavate käskude käepärasemaks muutmisega. Määrangud – Määrake kergesti kuni 5 funktsiooni ühele klahvile probleemivaba ümbermääramise abil. Määrake kogu lauavarustuse sündmusi ja juhtimist klaviatuuriga.

– Määrake kergesti kuni 5 funktsiooni ühele klahvile probleemivaba ümbermääramise abil. Määrake kogu lauavarustuse sündmusi ja juhtimist klaviatuuriga. Modifikaatorid ja sündmused – Modifikaatorite ja sündmuste tüüpide kasutamine võimaldab luua ladusalt leidlikke otseteid ja käske, mis on töövoo jaoks kohandatud.

– Modifikaatorite ja sündmuste tüüpide kasutamine võimaldab luua ladusalt leidlikke otseteid ja käske, mis on töövoo jaoks kohandatud. Kihid – Kasutage kihtide võimalusi, sealhulgas Base, FN ja G-Shift kihte, klahvide funktsionaalsuse laiendamiseks. Kihid võimaldavad määrata klahvile kuni 15 funktsiooni.

– Kasutage kihtide võimalusi, sealhulgas Base, FN ja G-Shift kihte, klahvide funktsionaalsuse laiendamiseks. Kihid võimaldavad määrata klahvile kuni 15 funktsiooni. Juhtelementide lülitamine - KEYCONTROL funktsiooni saate kergesti sisse või välja lülitada, mis võimaldab lihtsat üleminekut isikupärastatud seadistuselt vaikesätetele ja vastupidi.

- KEYCONTROL funktsiooni saate kergesti sisse või välja lülitada, mis võimaldab lihtsat üleminekut isikupärastatud seadistuselt vaikesätetele ja vastupidi. Kogukond – Liituge meie kogukonna loovuskeskusega! Suhelge teiste huvilistega, jagage oma klaviatuuri kohandamise saavutusi ja avastage uusi võimalusi.

Hind ja saadavus

Musta, valge ja roosa värvitooniga PRO X 60 LIGHTSPEED juhtmevaba mängijate klaviatuur on saadaval veebilehel LogitechG.com ning valitud turgudel kogu maailmas soovitusliku jaehinnaga 199 eurot.