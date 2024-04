Taas on nädalavahetus ja taas on aeg kokku võtta vahepeal testitud Logitechi lauale käiv asi. Seekord on uudistooteks mängurihiir G502 X Plus.

Kokkuvõtvalt ja etrteruttavalt tuleb öelda, et ega midagi ette heita väga polegi. Kui kõik on testitud ja tundub ilus, tabab aga kerge külm dušš, kui vaadata seadme hinda - ligi 150 eurot! See ilmselt ongi selle hiire suurim puudus. Aga kui tahad sõita Mercedesega, siis tuleb selle eest ka maksta, eriti, kui tahad selle Logitechi Mercedesega samal ajal rallit sõita ja ärikohtumisi pidada.

Esimene asi, mis karbist välja võttes silma torkab, on see, et hiir on üsna suur. Kohe teine asi hiirt õhku tõstes aga paneb kulmu kergitama: see on samas väga kerge ka. Disain on ülimalt stiilne, nagu mängurihiirele kohane kumab "pragudest" ka RGB LED efektvalgus, mida saab programmist Logitechi teiste seadmetega sünkroniseerida, nii et hiir, klaviatuur ja isegi hiirematt "hingaksid" kõik samas rütmis.

Kui teiste hiirte jaoks on arvutisse installitud Logi Options+, siis sellest pole abi, mänguriseadmete jaoks on teine äpp.

Enne hiire näppimist näpime tarkvara

Kui hakkad selle hiirega kontoritööd tegema, siis on kõik juba enam-vähem valmis. Seade on kiire, täpne, kruttimist ei vaja, käepärane ja mõnus. Kui aga tahad välja pigistada viimast, mis eriti just mängudes vaja läheb, siis tasub 215 MB suurune programm alla tõmmata ja ära installida (PC-le või Macile).

Programmis saab seadistada hiire seadeid hiire enda mällu salvestama ja panna RGB värvid sünkroniseeruma Windowsiga. Seadetes on veel võimalus panna hiir värvusmuusika taktis heli järgi vilkuma.

G Hub näitab hiire hetkelist energiatarbimist, aku kestvust tundides, saab vahetada valgusefekte ja profiile (salvestatavad on viis erinevat profiili).

Nupud: uus tehnoloogia

Pöidla juures on hiirel üks huvitav nupp: DPI nupp ehk eraldusvõimet ajutiselt reguleeriv klahv. See muide on vahetatav ja pööratav, mida pole varem hiirte juures palju näha olnud. Saad pöörata nii, et pikem klahviserv ulatub rohkem pöidlani (kui näiteks sõrmed on lühemad) või teistpidi, kui sõrmed on pikemad või kui ei taha, et DPI klahv sõrmele kogemata ette jääb. Saab ka vahetada katte kaasasoleva tüki vastu, mis teeb nupust hoopis sileda korpusepinna, nii et DPI ajutise vahetamisega ei pea nupust vaeva nägema. Selline omadus on hea näiteks tulistamismängudes, kus hiire kiire liikumise asemel peaks see olema aeglasem, et saaks täpsemalt sihtida.

Nuppu all hoides saab aga määrata kiirelt uue DPI väärtuse.

Hiire ülaservas, otse vasaku hiireklahvi kõrval on aga käsitsi DPI muutmise nupud üles ja alla. Seega ei pea ajutiselt hiire kiiruse nupp olema ainuke gaasi- või piduripedaal.

Kõik ülejäänud nupud on ka mugavad ja selge käiguga, edasi ja tagasi nupud pöidla juures on kõrged ja konkreetse käiguga, rulliku saab lasta vabalt rulluma või hammasrattaga pidurdades veerema.

Rullikul on veel allavajutuse-funktsioon ja küljele kerimise funktsioon, lisaks kaks klahvi rulliku taga, millest üks vahetabki rulliku sujuvust ja teine vahetab profiile. Muidugi saab nuppude tähendust programmist ise muuta ka.

Ühendus käib LIGHTSPEEDi tehnoloogiaga üle raadioeetri USB adapterisse, mis töötab arvutite ja mängukonsoolidega. Uuendatud protokolliga saavutab see 68% kiirema reageerimise kui eelmisel põlvkonnal. Uus LIGHTSPEED-tehnoloogia on energiatõhus ning saavutab kuni 130 tundi aku kasutusaega, kui RGB on välja lülitatud, ja 37 tundi, kui RGB on alati sees.

Kui raatsid osta juhtmevaba laadimisega hiiremati, siis on selle hiirega aku kustumine välistatud - see on alati täis. Muidu aga saab laadida ninaosas asuva USB C pesa kaudu. Juhet pidi levib signaal samuti, seega ka laadimise ajal saab ka mängida. Selleks on toitekaabel piisavalt peenike ja elastne.

Kokkuvõttes on see hea ja kiire hiir mängimiseks, efektne e-spordi võistlustel käimiseks (ja väga ilus) ning käepärane, ehkki hind võtab tavakasutaja veidi hingetuks. Kui aga tahad eriti täpset ja kiirelt seadistatavat hiirt, tuleb see sada viiskümmend eurot leida. Ka jalaste libisemine väärib kiitust, hiirematil ja sliedal laual on see seade täpne nii kontoritöös kui paljudes täpsust ja kiirust nõudvates mängudes.

PLUSSID

+ hea disain, efektsed valgusefektid

+ palju nuppe, kiire rullik

+ ergonoomiline disain

MIINUSED

- Logitechil on iga asja jaoks eraldi tarkvara, mis on mahukas

- Lärmakad lülitid

- Bluetoothi alternatiiv puudub (USB adapter hõivab alati ühe USB pesa)

TEHNILISED ANDMED

Mängurihiir Logitech G502 X Plus

Hind: ca 150 eurot

Laadimine: USB-C

Ühenduvus: juhtmevaba, USB adapteriga (LIGHTSPEED) ja USB C kaabliga

Mälu: hiire mällu on salvestatavad kuni viis profiili, ei sõltu ühendatavast seadmest

Nupud: 13, programmeeritavad

Valgustus: RGB LED, 8-tsooniline, programmeeritav ja sünkroniseeritav teoiste Logitechi seadmetega

Aku: pidevalt liigutades 130 tundi (37 tundi RGB valgustusega)

Sensor: eraldusvõimega kuni 25 600 DPI (punkti tollile), maksimaalne kiirendus 40G, kiirus kuni >400 IPS

Kaal: 106 grammi