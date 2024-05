Foto: Egert Kamenik

Täna algas Tallinnas rahvusvaheline küberkonfliktide konverents CyCon 2024. NATO, valitsuste, akadeemiliste ringkondade ja erasektori tippeksperdid arutlevad selle üle, kuidas kasutada viimaseid teadustöid ja tehnoloogilisi uuendusi meie riikide kaitsmiseks küberohtude eest.

„CyCon on ainulaadne konverents, kus juhtivad kübereksperdid enam kui 40 riigist esitlevad oma viimaseid teadussaavutusi meie riikide küberkaitsjatele,“ ütles konverentsi korraldava NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse (CCDCOE) direktor Dr. Mart Noorma, „CyCon 2024 tähed on tehisintellekt ja pilvetehnoloogiad. Kuigi vastutustundlikes kätes on need suurepärased vahendid, saab neid kuritarvitada rahumeelse elanikkonna vastu suunatud küberrünnakutes. NATO CCDCOE-s teevad 39 riiki koostööd, et olla valmis tekkivate küberohtude vastu võitlemiseks ühtse meeskonnana.“

Konverentsi avamisel rõhutas USA õhujõudude küberülem kindralleitnant Kevin B. Kennedy küberturvalisuse olulisi seoseid teiste valdkondadega: „Küberdomeen on 21. sajandil oluline peaaegu kõigis eluvaldkondades. See loob ka vastastele võimaluse rünnata küberrelvadega meie igapäevaelu jaoks olulisi teenuseid.” Ta rõhutas nii rahvusvahelise kui ka riigisisese koostöö kriitilisust küberohtude edukal tõrjumisel.

Konverents toimub juba 16. korda, tuues kokku 700 osalejat enam kui 40 riigist. Nelja päeva jooksul kajastatakse, kuidas kiiresti arenevad uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt, autonoomsed relvad ja kosmosetehnoloogia muudavad konfliktide olemust. Samuti leiab kajastust kuidas konfliktid nagu Ukraina sõda muudavad meie digitaalset keskkonda ja milliseid väljakutseid toovad need kaasa õiguslikule raamistikule. Konverentsi toimetised sisaldavad 20 eelretsenseeritud artiklit, mis valiti välja 200 teadustöö seast.

CyConi tänavune alampealkiri on „Over the Horizon“ ("Üle silmapiiri"), mis tähistab muutuste kiirusest tulenevat vajadust mitte ainult vaadata lähenevaid tehnoloogilisi trende silmapiiril, vaid ka hakata ennustama sellest silmapiirist kaugemale.

Multidistsiplinaarsel konverentsil astub lavale 100 tunnustatud kübereksperti. Tervituskõne peab Eesti Vabariigi President Alar Karis. Esinejate seas on teiste seas NATO asepeasekretär David van Weel, Ameerika Ühendriikide kübervaldkonna ja digitaalpoliitika erivolinik Nathaniel Fick, Saksamaa kaitseministeeriumi küber ja IT-valdkonna peadirektor kindralleitnant Michael Vetter, üks interneti pioneere Dr Paul Vixie, Microsofti Cybersecurity Policy & Protection (CPP) valdkonna juht Amy Hogan-Burney ja Stanfordi ülikooli rahvusvahelise julgeoleku ja koostöö keskuse vanemteadur professor Prof. Herb Lin. Konverentsi toetavad Fortinet, Microsoft, Palo Alto Networks, Siemens, Telsy, Trend Micro, ELT Group, Silobreaker ja IEEE.