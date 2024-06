Canon täiendas oma tootevalikut hübriidseeriasse kuuluva objektiivi RF 35mm F1.4L ja EOS C400 kinokaameraga, kokkusobiva CN7x17 KAS T Cine Servo objektiivi ja kompaktse Speedlite EL-10 välguga.

Samuti on kuulda kõlakaid, et üsna pea võiks saada täiendus ka Hübriidkaamerate valik Lipulaevaga EOS R1.

RF 35mm F1.4L VCM hübriidobjektiiv

RF 35mm F1.4L VCM on esimene omataoline hübriidobjektiiv, mis on mõeldud nii fotode kui videote tegemiseks. See objektiiv pakub sujuvat fookusest, lühikest fookussügavust ja minimaalset fookuse ujumist, mis on eriti kasulik videograafidele. Objektiivil on 11-labaline diafragma ja mugav iirise juhtimisrõngas, mis võimaldab täpset ava reguleerimist. Canoni sõnul sobib suurepäraselt nii fotoajakirjanikele kui ka sisuloojatele, kes vajavad kiiret ja täpset fokuseerimist muutuvates olukordades.

Uue RF objektiivi kaal on umbes 540 grammi, samas kui EF versiooni kaal on 760 grammi. Uus RF objektiiv on ka eelkäijast ligikaudu 6,2 mm lühem.

Peamised parameetrid:

Fookuskaugus: 35mm

Maksimaalne ava: f/1.4

Ava labade arv: 11

Kaal: Kergem kui eelmine EF mudel

Spetsiaalne iirise juhtimisrõngas videograafidele

Bajonett RF

Hind: 2069€

Speedlite EL-10 välk

Speedlite EL-10 on kerge ja kompaktne välk, mis on loodud pakkuma kiiret välgu sagedust ja sujuvat integreerimist kaamera funktsioonidega, omades vajalike ühendusi uute Canoni kaameratega infovahetuseks. See sobib ideaalselt portreefotograafidele ja sisu loojatele, kes vajavad paindlikkust ja kontrolli valgustuse üle. Speedlite EL-10 võimaldab juhtida valgustust nutitelefoni rakenduse kaudu, muutes seadistuste kohandamise lihtsaks.

Peamised parameetrid:

Laadimisaeg: 1,5 sekundit

Kaal: 284g

Toide: 4 AA patareid

Zoom katvus: 24-105mm

Hind: 349

EOS C400 kinokaamera ja CN7x17 KAS T Cine Servo objektiiv

EOS C400 on kompaktses keres 6K täiskaader kinokaamera, mis pakub suurepärast jõudlust ja paindlikkust. Kaameral on 16 stoppi dünaamilist ulatust ja kolm ISO taset, mis tähendab suurepärast võimekust ka vähese valgusega. EOS C400 toetab Dual Pixel CMOS AF II tehnoloogiat, pakkudes täpset fokuseerimist ja näo/ silmade/ keha jälgimist. See kaamera on mõeldud professionaalsetele filmitegijatele ja sisuloojatele, kes vajavad tipptasemel jõudlust ja paindlikkust erinevates tootmiskeskkondades. Sobides kenasti nii suurtesse produktsioonidesse, kui run and gun situatsioonides.

Peamised parameetrid:

Sensor: 6K täiskaader BSI CMOS

Dünaamiline ulatus: 16 stoppi

ISO tasemed: 800, 3200, 12800

Toetab RF ja PL objektiive

Dual Pixel CMOS AF II tehnoloogia

Hind: 9299€

CN7x17 KAS T Cine Servo objektiiv

CN7x17 KAS T Cine Servo objektiiv pakub 7x optilist suumi ja 17-120mm fookuskaugust, sobides erinevateks tootmisstiilideks, sealhulgas spordiülekanded, dokumentaalfilmid ja virtuaalsed produktsioonid. Objektiivil on 11 iirise laba, mis loob siidiseid fookusest väljas olevaid taustu. See objektiiv on mõeldud professionaalsetele filmitegijatele, kes vajavad täpset ja mitmekülgset tööriista.

Peamised parameetrid:

Fookuskaugus: 17-120mm

Optiline suum: 7x

Ava labade arv: 11

Kaal: Kerge ja kompaktne disain

Saadaval nii RF kui PL bajonetiga

Eeldatav hinnatase <24000€

Lõpetuseks ka kõlakad ja uue R1 arendusteavitus

Teada on, et Kaamera sisaldab uut pildiprotsessorit DIGIC Accelerator lisaks olemasolevale DIGIC X protsessorile, mis koos kolmanda, uue CMOS sensoriga võimaldavad suurt andmemahtu kiirelt töödelda. Tänu uuele pilditöötlussüsteemile ja süvaõppele saavutatakse täpne ja kiire objektituvastus, mis on eriti kasulik spordi- ja uudisfotograafidele ning videotootjatele. Kaamera arendustööd jätkuvad ja seda testitakse rahvusvahelistel spordiüritustel, et püüda olulisi ja mõjusaid hetki.

Lühidalt: Canoni sõnul Analooge mitte omav!

Kahjuks hetkel rohkem teada ei ole.

https://www.youtube.com/watch?v=MC2hbcyQLck