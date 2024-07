Logitechi allettevõte Logitech G tutvustas oma uut mänguritele mõeldud juhtmevaba hiirt Logitech G309 LIGHTSPEED, millel on topelt-juhtmevaba ühenduvus, täppisjälitus ja uus disain.

Mängivad teavad, millist varustust nad vajavad, et tagada mängimisel parim jõudlus, mugavus ja töökindlus. Mängimishiirte korral tähendab see juhtmevaba toimimist koos vähese latentsusega, täpsuse kontrolliga ja laitmatu sünkroonsusega liigutuste suhtes, eriti arvestades vajalikku tempot ja liikuvust.

"Aastaid oleme me tegelenud oma LIGHTSPEED tehnoloogia ja innovatsiooni arendamisega, et kõik, alates e-spordi professionaalidest kuni uute mängijateni, saaksid juhtmevaba mängimist nautida," ütles ettevõtte Logitech Gaming asepresident ja peadirektor Ujesh Desai, "LIGHTSPEED tehnoloogia koos HERO anduritega on jõudnud punktini, kus kõik mängijad alates maailma parimatest e-sportlastest kuni algajate mängijateni teavad, et nad võivad Logitech G hiiri mängus usaldada. G309 LIGHTSPEED hiirega oleme me kasutanud sama tipptasemel tehnoloogiat, sealhulgas HERO 25K andurit, POWERPLAY ühilduvust ja LIGHTSPEED juhtmevaba süsteemi — ning kõike seda hinnaga, mis on enamikule taskukohane."

G309 LIGHTSPEED mängimishiirel on POWERPLAY ühilduvus, mis võimaldab mängijatel kasutada G309 hiirt ilma AA patareita, kui neil on olemas eraldi müüdav Logitech G PowerPlay juhtmevaba laadimissüsteem. See vähendab kaalu 18 grammi (leelispatarei kaalu) võrra.

G309, millel on lisaks äärmiselt energiasäästlik HERO 25K eraldusvõimega andur, võimaldab mängida katkematult üle 300 tunni 1 ms LIGHTSPEED režiimis ühe AA patareiga. Lülitumise korral Bluetoothi režiimi on patarei tööiga üle 600 tunni ühe AA patareiga.

Vaatamata sisemuses olevale tehnoloogiale pole Logitech G309 LIGHTSPEED raske ega suur. See on vastupidav, ent samal ajal kompaktne ja kerge, kaaludes ainult 86 grammi koos AA leelispatareiga ja 68 grammi ilma AA leelispatareita POWERPLAY ühenduse kasutamisel.

Logitech G309 LIGHTSPEED kasutab Logitech G LIGHTSPEED juhtmevaba tehnoloogiat, mis on kiirem kui enamikul juhtmega hiirtel. Kombineerides LIGHTSPEED-i juhtmevaba töö Logitech G HERO 25K anduriga, lubab G309 saavutada järgmise põlvkonna jõudluse, tagades samal ajal erakordse reageerimisvõime ja täpsuse 400 IPS, ning tundlikkuse kuni 25600 DPI, ilma kiirenduse või tasanduseta.

Lisaks sellele võimaldab LIGHTSPEED juhtmevaba tehnoloogia mängijatel ühendada kaks LIGHTSPEED seadet ühe vastuvõtjaga, kasutades seadmete paarituse rakendust G HUB keskkonnas. Mängijad võivad soovi korral kasutada G309 LIGHTSPEED hiirt ja Logitechi mänguklaviatuuri sama vastuvõtjaga, sealhulgas hiljuti turule saabunud Logitech G515 TKL LIGHTSPEED mänguklaviatuuri.

Logitech G eksklusiivse tootena on G309 LIGHTSPEED hiirel LIGHTFORCE hübriidsed optilised-mehaanilised lülitid, mis tagavad uskumatu kiiruse, töökindluse ja täpse aktiveerimise koos kiire reaktsiooniga. LIGHTFORCE süsteemis kasutatakse galvaanilisi kontaktosi lülitis, mis toimib mehaaniliste lülitite sarnaselt, et säilitada selge tunnetus. Optilised ja mehaanilised lülitid toimivad kooskõlas, tagades parima mängujõudluse. LIGHTFORCE hübriidlülitid tagavad kindla, ülimadala latentsusega optilise aktiveerimise koos täpsete ja tundlike mehaaniliste klõpsatuste parimate omadustega.

Hind ja saadavus

Musta ja valge värvitooniga Logitech G309 LIGHTSPEED juhtmevaba mängimishiir jõuab prognooside kohaselt müügile 9. juulil 2024 veebilehel LogitechG.com soovitusliku jaehinnaga 89.99 EUR. Lisateabe saamiseks külastage meie veebilehte ja blogi või võtke meiega ühendust Instagram ja X keskkonnas.