Canon oma uue tippklassi peegelkaamera EOS R1 ja uuendudatud EOS R5 Mark II, mis viivad professionaalse fotograafia ja videograafia uuele tasemele. Need kaamerad on loodud, et pakkuda professionaalidele parimat jõudlust ja loovust, kombineerides uusimaid tehnoloogiaid ja kasutajasõbralikke funktsioone.

Canon EOS R1

EOS R1 on Canoni uus lipulaev, mis esindab kaamerate tippklassi ja on loodud eelkõige professionaalsetele spordi- ja uudisfotograafidele. Kaamera tugevaimad küljed on selle uuenduslikud automaatfookuse süsteemid, kiirus ja töökindlus ja seda kõike vaid 8000€ eest. (info juuli 2024)

Uuendused ja Tugevused

Resolutsioon ja Sensor : EOS R1 kasutab 24,2 MP täiskaader tagantvalgustatud virnastatud sensorit, mis pakub erakordset pildikvaliteeti ja madalat mürataset isegi kehvades valgustingimustes. 24MP resolutsioon on osutunud magusaks kohaks faili suuruse ja kvaliteedi vahel. Vähem müra ja upscaling AI tehnoloogia abil. See teenus, mis on olnud kaks aastat veebis, on nüüd toodud riistvara tasemele.

Kiirus ja Sarivõte :

Kaamera suudab pildistada kuni 40 kaadrit sekundis Uus pre-continuous shooting funktsioon võimaldab jäädvustada kuni 20 kaadrit enne päästiku vajutamist, tagades, et võtad kinni ka kõige kiiremad hetked. Kui päästik on poole peale vajutatud, salvestatakse sekund või pool sõltuvalt valitud pildistamiskiirusest, vähendades võimalust ootamatu hetke maha magamiseks.

Autofookus :

EOS R1 on varustatud uue Cross Type AF süsteemiga, mis fokusseerida täpsemalt ka keerulistes tingimustes, näiteks läbi pallivõrgu pildistades. Uus Dual Pixel Intelligent AF süsteem suudab täpselt jälgida objekte, tuvastades nägusid ja kehapiirkondi ning ignoreerida takistusi või teisi mängijaid. Need funktsioonid töötavad ka kombinatsioonina, pakkudes paremat jälgimist ja inimeste prioritiseerimist, Eriti konkreetsete mängude nagu jalgpall ja korvpall puhul, kus jälgitakse mängijate liikumist ja ootuspäraseid positsioone.



Video : Kaamera pakub 6K 60p RAW ja 4K 120p (koos heliga!) video salvestamist, võimaldades professionaalset videoproduktsiooni. Lisaks on võimalik salvestada Full HD videot (240 fps). Samal ajal kui salvestad videot, on võimalik salvestada peaaegu täis resolutsiooniga pilte. Salvestades HD videot (2MP) on võimalik teha pilte 17 Megapixliga, kus vahe kogu sensori resolutsiooniga tuleb videoformaadi määratud kuvasuhtest.

Ehitus ja Kestvus :

EOS R1 on disainitud omase EOS 1 seeria ilmastikukindla korpusega, mis talub karmimaidki tingimusi. Lisaks on kaameral integreeritud vertikaalne käepide, mis muudab selle kasutamise mugavaks pikemaajalise pildistamise korral.

Kasutajamugavus ja Ühenduvus :

Kaamera toetab kiiret ja stabiilset ühenduvust, sealhulgas Wi-Fi 6E ja 2.5Gbps Ethernet ühendust, mis on olulised professionaalsetele fotograafidele, kes peavad kiiresti pilte ja videoid edastama. Täismõõdus HDMI port võimaldab kvaliteetset videoväljundit.



R3 vs R1?

R1 sensor on läbinud uuenduskuuri ning tagab suurema pildikvaliteedi ja madalama mürataseme isegi kehvades valgustingimustes.

Kiirus 30fps (R3) VS 40 kaadrit sekundis. Lisaks on olemas pre-continuous shooting funktsioon, mis võimaldab jäädvustada kuni 20 kaadrit enne päästiku vajutamist.

Täpsem ja kiirem autofookus, mis suudab jälgida objekte, ignoreerides segavaid faktoreid ning täiendatud AI magic, mis suudab ka ennustada kindlate mängude käitumist ning fotograafi soove.

4x rohkem fookuspunkte ja kolmandiku suurem pildiotsija.

4K120fps Heliga ja täismõõdus HDMI.

Suuruse, kaalu, mõõtmete jne poolest tunduvad R1 ja R3 äravahetamiseni sarnased.

Hind 5600€ vs 8000€

Canon EOS R5 Mark II

EOS R5 Mark II on loodud laiemale professionaalsete fotograafide ja videograafide ringile, pakkudes suurepäraseid funktsioone ja paindlikkust erinevates loovprojektides. Seda kõike vaid 5100€ eest.

Uuendused ja Tugevused

Resolutsioon ja Sensor : EOS R5 Mark II kasutab 45 MP täiskaader tagantvalgustatud stacked sensorit, mis tagab parema detailsuse ja pildikvaliteedi. Vähem müra ja upscaling AI tehnoloogia abil, mis tagab parema pildikvaliteedi.

Kiirus ja Sari Pildistamine :

Kaamera suudab pildistada kuni 30 kaadrit sekundis, mis on ideaalne kiirete tegevuste jäädvustamiseks. Pre-continuous shooting funktsioon võimaldab jäädvustada kuni 15 kaadrit enne päästiku vajutamist, tagades, et ükski hetk ei jääks vahele.



Video : Kaamera suudab salvestada 8K 60p RAW videot, 4K 120p ning 4K 60p 8K-st oversampled videot.

Autofookus :

EOS R5 Mark II on varustatud Dual Pixel Intelligent AF süsteemiga, mis sisaldab mitmeid täiustusi, sealhulgas nägude ja ülemise kehaosa tuvastamine ning takistuste vältimine. Lisaks võimaldab silmaga fookuspunkti valimine paremat jälgimist ja inimeste prioritiseerimist.

Jahutus ja Aku :

Kaamerale on lisatud uus jahutusventilaatori käepide, mis pikendab salvestusperioode, eriti oluline pikkade intervjuude ja ülekannete ajal. See lahendab varasema mudeli ülekuumenemisprobleemid.

Kasutajamugavus ja Ühenduvus :

Kaamera toetab Wi-Fi 6E ja 2.5Gbps Ethernet ühendust, tagades kiire ja stabiilse failiedastuse. Täismõõdus HDMI port võimaldab kvaliteetset videoväljundit.



Võrreldes eelneva generatsiooniga

On kaamera parem. Uuem sensor, uuem protsessor, parem autofookus ning lahendatud on, vähemalt esmasele infole toetudes, ülekuumenemise probleem.

Lisatud on fotode eelsalevestuse funktsioon päästiku all hoidmisega ning sarivõttena suudab kaamera salvestada 30 kaadrit sekundis, varasema 20 asemel.



Kui eelmist generatsiooni saab siiani osta 3500€ eest, läheb ajaga kaasas käimine maksma 5100€

Kokkuvõte

Uued Canon EOS R1 ja EOS R5 Mark II kaamerad toovad turule mitmeid olulisi uuendusi ja täiustusi, pakkudes professionaalidele tipptasemel jõudlust ja kasutusmugavust. EOS R1 on ideaalne valik spordi- ja uudisfotograafidele, samas kui EOS R5 Mark II sobib suurepäraselt mitmekülgsetele loovprofessionaalidele. Kuigi mõlemad kaamerad on hinnaklassilt kõrged, õigustavad nende uuendused ja võimekus investeeringut, pakkudes tippkvaliteeti ja innovaatilisi lahendusi. Lisaks sellele on mõlemad kaamerad ilmastikukindlad, pakkudes kaitset erinevates keskkondades töötamiseks.