Täna, 1. augustil väljastasid Sarepta Studio ja Team17 Digital uue põneviku nimega Thalassa: Edge of the Abyss, mis on saadaval arvutile Steami platvormil. Mäng viib mängijad süvamerelise psühholoogilise müsteeriumi radadele, pakkudes erakordset eneseavastamise kogemust.

Astu Thalassa pardale!

Thalassa: Edge of the Abyss viib mängijad süvameresukelduja Cami jälgedesse, kes alustab ekspeditsiooni, et uurida vana laeva Thalassa viimast puhkepaika merepõhjas.

Laev, mis kunagi oli Cami koduks, lebab nüüd hüljatud vrakina ookeanipimeduses. Mängijad peavad vraki läbi uurima, otsides vihjeid Cami vanade meeskonnaliikmete jäetud sõnumitest ja tükk-tüki haaval kokku panema sündmuste jada, mis viis Thalassa traagilise lõpuni.

Video URL

Thalassa mängu tähtsamad omadused

Emotsionaalne Teekond – jälgi iga Thalassa meeskonnaliikme isiklikke võitlusi ja uuri, kuidas stress, lein ja kaotus mõjutavad inimmeeli.

– jälgi iga Thalassa meeskonnaliikme isiklikke võitlusi ja uuri, kuidas stress, lein ja kaotus mõjutavad inimmeeli. Müsteerium – ainsa ellujäänud sukeldujana sukeldu Thalassa viimsesse puhkepaika, leia vihjeid ja lahenda mõistatus, mis viis katastroofini.

– ainsa ellujäänud sukeldujana sukeldu Thalassa viimsesse puhkepaika, leia vihjeid ja lahenda mõistatus, mis viis katastroofini. Tutvu oma meeskonnaga – avasta lugu, mis uurib inimese emotsioonide keerukust ja õpi tundma meeskonnaliikmete keerulisi suhteid.

– avasta lugu, mis uurib inimese emotsioonide keerukust ja õpi tundma meeskonnaliikmete keerulisi suhteid. Uuri vrakki – navigeeri Thalassa rusudes, vältides takistusi ja kasutades tööriistu laeva blokeeritud alade avamiseks, et uurimist jätkata.

Mis teeb Thalassa mängu eriliseks?

Thalassa: Edge of the Abyss on sügav ja liigutav lugu eneseotsingutest ja inimpsüühika tumedamatest nurkadest. Mängu arendajate, kes on varem loonud auhinnatud teose My Child Lebensborn, uusim looming kätkeb endas meisterlikku lugu, mis viib mängijad erakordsele psühholoogilisele teekonnale. See mäng puudutab hinge sügavalt ja jääb kauaks meelde.

Thalassa: Edge of the Abyss maksab 19,99 eurot. Süvamereseiklust saab mängida arvutil.