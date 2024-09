Tehisintellekti kasutamisest tööl on saanud reaalsus, mis on juba muutnud ka seda, kuidas me oma tööd teeme. Kui varem suurendasid tehisintellektipõhised töövahendid tõhusust, siis nüüd toetavad need ka otsuste tegemist ja loovust. Ehkki mõnel kutsealal võib tehisintellekti mõju avalduda järk-järgult, siis Microsofti värskes uuringus on esile toodud ametid, mis saavad tehisintellekti eelistest kasu juba praegu.

Tehisintellekt muudab töö lihtsamaks, kiiremaks ja paremaks

Uuringust selgub, et arengut mõjutavad peamiselt kaks tegurit – tehtava töö iseloom ja kasutatavate andmete hulk.

Kõige rohkem saavad tehisintellektist kasu ametid, mis hõlmavad tööd andmetega (nt klienditeabe analüüs). Küberturbe, tootearenduse, müügi, tehnilise toe, turunduse ja suhtekorralduse osakondade töötajad kogesid esimestena, kuidas tehisintellekt tõhustab nende igapäevaülesannete täitmist, pakub võimalusi uuendusteks, vähendab korduvaid tööülesandeid ning võimaldab nii teadlikumat kui ka kiiremat otsuste tegemist.

Eelised on kõige tajutavamad küberturbe, müügi, äriarenduse ning turunduse ja kommunikatsiooni vallas

Järjest sagenevad küberohud nõuavad pidevat tähelepanu ja kiiret reageerimist. Tehisintellekt aitab analüüsida suurt hulka andmeid, näha mustreid ja märgata probleeme reaalajas. Nii saavad IT- ja küberturbe eksperdid keskenduda planeerimisele ja ohtudele kiiremini reageerimisele. Tehisintellekt võimaldab ka automatiseerida ülesandeid (nagu ohtude jälgimine ja esialgsete intsidentide haldamine), võimaldades ekspertidel tegeleda keerukamate juhtumite uurimise ja lahendamisega.

Müügivaldkonnas on edu alus tugevate suhete loomine ja tehingute sõlmimine. Tehisintellekt parandab müügitegevust, analüüsides kiiresti kliendiandmeid ja personaliseerides e-kirju. Nii saavad müügitöötajad keskenduda olulistele ülesannetele ja pühendada rohkem aega suhete loomisele potentsiaalsete klientidega.

Klienditeenindajad kasutavad tehisintellekti suhtluse edendamiseks, päringute kiiremaks menetlemiseks ja üldise kliendirahulolu parandamiseks. Ettevõtted, kes kasutavad tehisintellektipõhiseid juturoboteid, ütlevad, et kuna robot vastab tõhusalt rutiinsetele päringutele, saavad töötajad keerukamatele ülesannetele keskenduda.

Turunduse ja suhtekorralduse valdkonnas analüüsib tehisintellekt suuri andmehulki ning aitab leida uusi trende ja võimalusi. Nii saab kiirendada näiteks SEO-trendide kontrollimist, sisu koostamist, turu-uuringute tegemist ja toodete turuletoomise planeerimist. Tehisintellekt näitab ka, kuidas sisu meedias vastu võetakse, säästes aega ja võimaldades suhtekorralduse spetsialistidel keskenduda loomingulisele tööle, mis tagab, et lõpptoode on inimese nägu.

Tehisintellektist on saamas meie lemmikassistent

Tehisintellekti kasutades omandame uusi oskusi, aga ka uusi harjumusi. Microsofti ja LinkedIni ühisaruandest Work Trend Index Report selgus, et viimase aasta jooksul on tehisintellekti kasutamine kahekordistunud, kusjuures kolm inimest neljast juba kasutab tehisintellekti tööl. Mõned töökohad näevad suurt ajasäästu tänu sellistele vahenditele nagu Microsoft Copilot, millest on kasu saanud 90% kasutajatest. Microsofti uuringud Copiloti kasutajate seas on näidanud, et kui kasutajad hoiavad päevas kokku 11 minutit, hakkavad nad nägema tehisintellekti väärtust ja looma harjumust.

Graafikul on kujutatud, kui palju aega säästavad töötajad (hinnanguliselt) tehisintellekti kasutamise teel eri ametikohtadel). 11 minutit on piir, millest alates hakkavad töötajad hindama tehisintellekti väärtust.

Work Trend Indexis toodi esile ka LinkedIni suundumus, mille puhul on näha 142-kordset kasvu LinkedIni liikmete seas, kes on lisanud oma profiilile tehisintellekti (nt ChatGPT ja Copiloti) kasutamise oskusi. Üle poole uuringusse kaasatud noortest märkisid, et uued tehnoloogiad on nende karjääriotsuste tegemisel olulised, mis näitab, et tehisintellektiga seotud oskused ja juurdepääs on lähitulevikus tipptalentide ligimeelitamiseks ja hoidmiseks hädavajalikud.

Ettevõtte tehisintellektipõhiste töövahendite kasutamine suurendab turvalisust

Hoolimata sellest, et 79% juhtidest tunnistab tehisintellekti ärilist tähtsust ja 66% neist ütleb, et nad ei võtaks tööle kedagi, kellel ei ole tehisintellekti kasutamise oskusi, puudub paljudes organisatsioonides endiselt ametlik tehisintellekti strateegia.

„Tehisintellekt on tööstusharusid ümber kujundamas, mis muudab traditsioonilised strateegilised lähenemisviisid iganenuks. Tehisaru tähtsuse laialdasele tunnustamisele vaatamata puuduvad paljudes organisatsioonides endiselt ametlikud tehisintellekti strateegiad, mille tõttu kasutavad töötajad isiklikke tehisintellektipõhiseid töövahendeid, millega kaasneb turvarisk. Ettevõtete jaoks on oluline pakkuda standardiseeritud tehisintellektipõhiseid töövahendeid ja põhjalikku koolitust, et tagada tehisaru turvaline ja tõhus kasutamine,“ märkis Microsofti Ukraina ja Balti riikide esinduste juht Leonid Polupan.