Tehnoloogia ja õuduse austajad, hoidke piip ja prillid! Kolme aasta pikkuse arendustöö tulemusena on nüüd PC kasutajatele saadaval uuenduslik tehnonoir õudusmäng Hollowbody, mille autoriks on Ühendkuningriigi indie-arendaja Headware Games. Mäng, mis ühendab tumeda tulevikunägemuse ja klassikalise ellujäämisõuduse, on saadaval Steamis ja GOGis hinnaga 16,49 eurot.

Hollowbody viib mängijad düstoopilisse tulevikku, kus nad kehastavad Micat, salakaubavedajat, kelle hover-sõiduk kukub sügavale ohtlikusse "tsoonikeelualasse".

Olles jäetud omapead, peab Mica leidma väljapääsu, lahendades keskkonnapõhiseid mõistatusi, hallates nappe ressursse ja võideldes eluohtlikes olukordades. Mängijad kogevad pingelist atmosfääri, mis on inspireeritud varajaste 2000ndate õudusklassikutest.

Mängu unikaalsed omadused on sellised:

Klassikaline ellujäämisõuduse mängustiil, mis toob esile varajaste õudusmängude võlu.

Kinemaatiline kaameratöö, mis ühendab dünaamilised ja fikseeritud kaamera nurki.

Loogikapõhised mõistatused, ressursihaldus ja piiratud võitlus.

Täielik hääljutt ja tugevalt üles ehitatud maailm düstoopilises lähitulevikus.

Hoolikalt paigutatud salvestuspunktid, mis hoiavad pinget, kuid austavad mängija aega.

Raskusastmete valikud, et sobida nii võitluse kui ka avastamise armastajatele.

Avatavad funktsioonid pärast mängu lõpetamist.

Lisaks mängule on võimalik eraldi osta ka mängu verdtarretav heliriba hinnaga 4,99 eurot. Kui otsid mängu, mis pakub mitte ainult hirmu ja põnevust, vaid ka sügavat narratiivi, siis Hollowbody on just see, mida vajad.

Mängu treilerit saab vaadata siit, et saada aimu, millised õudused sind tsoonikeelualas ees ootavad.