(Sisuturundus)

Säästa kuni 50% valitud Sdoapads toodetelt, kasutades promokoodi 50DZI3C9 kuni 16. septembrini või kuni kaupa jätkub.

Kui oled otsinud taskukohast ja kvaliteetset drooni, siis siin onpraegu väga hea pakkumine. Amazoni veebipoest on saadaval Mini Drone with Dual Camera, mis on hetkel kuni 50% soodsam, kui kasutad ülalolevat sooduskoodi.

Miks valida Sdoapads'i mini-droon?

See Mini Drone on ideaalne kaaslane nii matkadele, pidudele kui ka lihtsalt lõbusaks vaba aja veetmiseks. Kompaktne ja kokkuvolditav disain teeb selle mugavaks transportida, samal ajal kui selle funktsioonid pakuvad parajalt suurt lennurõõmu nii algajatele kui ka kogenud pilootidele.

Drooni topeltkaamera võimaldab teha häid kaadreid ning 50-kordne suum annab sulle vabaduse avastada detaile, mida palja silmaga ei näeks.

Peamised funktsioonid:

Lihtne juhtimine : ühe nupuvajutusega startimine ja maandumine muudavad drooni kasutamise mugavaks igal tasemel kasutajatele.

: ühe nupuvajutusega startimine ja maandumine muudavad drooni kasutamise mugavaks igal tasemel kasutajatele. 50X suum : avasta kaugeid objekte rakenduse kaudu ja jäädvusta vapustavaid kaadreid suure täpsusega.

: avasta kaugeid objekte rakenduse kaudu ja jäädvusta vapustavaid kaadreid suure täpsusega. Nutikas järgimine : droon jälgib automaatselt sind, pakkudes käed-vabad filmimise kogemust.

: droon jälgib automaatselt sind, pakkudes käed-vabad filmimise kogemust. Takistuste vältimine: droon on varustatud intelligentse takistuste vältimise süsteemiga, mis aitab tal ohutult lennata ka kitsastes kohtades.

Praegu on minidroon saadaval ainult 64,90 € (odavam mudel 54,99 eurot) ning drooniga tuleb kaasa ka praktiline kandekohver. Eesti jaoks lisandub kohaletoimetamise tasu 14,82 €, kuid vaatamata sellele on see pakkumine ikkagi üsna väärt investeering.