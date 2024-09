Logitech M196 kohta pole palju infot ja seda on ka maailmas üsna vähe testitud, kuid ilmselt just selline odavmudel saab olema palju rohkemate kasutajate laual ja kotis mitu korda kallimate asemel.

See on populaarne valik nii kodukasutajatele kui kontoritöötajatele, kes otsivad usaldusväärset ja mugavat hiirt igapäevaseks kasutamiseks. Hiir on väike, nii et võib uppuda suurema kämbla alla, sobib ühtviisi hästi nii vasaku- kui paremakäelistele ning käib arvutiga ühendusse Bluetoothi kaudu ilma midagi seadistamata ja paigaldamata. Tõesti, Logitechi mahukaid lisatarkvarasid pole selle hiire jaoks vaja.

Kõhu alt leiab nupu sisse-välja lülitamiseks ning luugi, mille taga on peidus üks tavaline AA patarei. Tüüpiliselt hea Logitechi sensor on kiire ja krapsakas, kuid mitte nii võimekas, kui mängurihiired või kallima hinnaklassi mudelid. Omas klassis on aga nii odavate teiste mudelitega võrreldes tegemist ühe tippmudeliga.

Lisajuhet pole vaja, sest laadida ei saa, mis on nii pluss kui minus, kuid väga kaua kestev patarei võib laadimise lasta üldse unustada. Üks AA patarei toidab seadet aasta. Reisihiirel on see igati hea asi.

Logitech M196 on disainitud mugavaks pikaajaliseks kasutamiseks. Selle ergonomiline kuju toetab käe loomulikku asendit paremini, sest on natuke kõrgem, kui näiteks Pebble.

Hiirt on väga lihtne seadistada, õigemini seal polegi midagi seadistada, sest pärast Bluetoothiga paaritamist on kõik töövalmis.

Arvuti seadetest saab hiire kiirust ja tundlikkust seada, kuid hiirel pole DPI nuppu, et sealt eraldi tundlikkust kruttida. Väga kiireks pannes pole seade nii täpne kui kallimad mudelid, aga ei midagi hullu, igapäevaseks kontoritööks on täpsus ja kiirus täiesti talutavad.

Logitech M196 maksab 15 eurot ja selle raha eest pole muidugi põhjust oodata programmeeritavaid nuppe ja muid mugavusi. Kindlasti pole see ka mängurihiir. Puuduvad kummised kindla haardega pinnad sõrmedele, puuduvad täiendavad funktsioonid, isegi põhja all pole spetsiaalseid libisemispatju. Kerged ribid külgedel parandavad siiski veidi haaret.

Samuti pole hiirerullikul siledat ja hambulist veeremist eraldi, vaid on üks kergelt hambuline kulgemine. Rullikul pole küljele kerimise lüliteid, kuid saab rullikule vajutada. Klahviklõpsud on üsna valjud ja konkreetsed.

Seega on Logitech M196 kokkuvõttes küll tasakaalustatud hiir, mis pakub kasutajatele mugavust, pika aku kestvust ja lihtsat seadistamist, kuid tõsisemateks graafikatöödeks ja mängimiseks võiks mõne kallima isendi hankida. Reisihiirena aga toimib see mudel täitsa hästi, sest on väike ja kerge. Põhja alt saab kaasa võttes ka toite välja lülitada, et patareid säästa.

PLUSSID

+ odav

+ Logitechi täpne sensor

+ sobib nii vasakule kui paremale käele

MIINUSED

- DPI-d ei saa muuta

- vähe nuppe

- suurema käe jaoks veidi väike

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech M196

Hind: ligi 15 eurot

Ühendus: Bluetooth Low Energy, levi kuni 10 meetrit

Ühilduvad operatsioonisüsteemid: Windows 10, 11 või uuem; macOS 11 või uuem

Sensor: optiline jälgimine, 1000 DPI, laser

Rullikuratta tüüp: 2D rull, joonhaaval rullimine

Toiteallikas: vahetatav AA patarei, kestab 12 kuud, patarei on kaasas

Käe orientatsioon: mõlemakäeline (ambidextrous)

Mõõtmed: 100 x 60 x 38 mm

Kaal: 75,4 grammi koos patareiga