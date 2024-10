Tallinnas toimunud Euroopa juhtivate tehnoloogiainvestorite kohtumisel Tech Tour tutvustas oma tooteid 40 süvatehnoloogia ja kaitsetööstuse valdkonnas tegutsevat iduettevõtet. Eestlastest pääsesid pitching-sessiooni võitjate sekka rahapesuvastast platvormi loov Salv, olmereovee puhastusroboteid tootev Spacedrip ning masinnägemisega droone arendav Lendurai.

Tallinnas esmakordselt toimunud Tech Touri investorkohtumisel keskenduti süvatehnoloogia ja kaitsetööstuse valdkondadele, millel on kriitiline rolli ülemaailmsete väljakutsete lahendamisel. Uus-Põhjala regioonis tegutsevate tehnoloogiaettevõtetega käis Eestis tutvumas üle 50 suurinvestori.

Startup Estonia Põhjamaade partnersuhete juht Kati Pärn sõnas, et kahepäevase kohtumise raames esitletud innovaatilised tooted ja teenused nihutavad tehnoloogia ja teaduse piire. “Tech Touril osalemiseks tiheda konkurentsisõela läbinud iduettevõtete tase oli Tallinnas erakordselt kõrge, mida tõid välja osalenud rahvusvahelised investorid, kellest paljud külastasid meie regiooni esmakordselt. Loodan, et siit alguse saanud kontaktid viivad pikaajalise koostöö ja uute rahastamistehinguteni ning aitavad meie iduettevõtete poolt loodud innovatsioonil jõuda läbimurreteni globaalsetel turgudel,” avaldas Pärn lootust.

Välisinvesteeringute keskuse Joonas Vänto sõnul on taolistel investorkohtumistel siinse start-up ökosüsteemi jaoks oluline roll: “Võimalus olla nähtav, kohtuda silmast silma korraga sedavõrd paljude ja tuntud valdkonnast huvitatud investoritega, harjutada oma müügikõnesid ja küsida vahetu vestluse käigus investorite tagasisidet, mis aitab ettevõttel oma strateegiat täpsustada ja kindlustada strateegilisi investeeringuid tulevikuks, on iduettevõtetele väga olulised. Eesti iduettevõtted paistsid silma tugevate müügiargumentidega ning loodan, et nii mõnelgi viieteistkümnest osalejast õnnestub tänu sündmusele leida rahastust järgmisesse arengufaasi jõudmiseks.”

Karmide eelvalikute seast tõsteti esile kaheksa ettevõtet, kelle lahendused ja esitlused paistsid silma eriti suure innovatiivsusega:

DataCrunch (Soome) – kiirelt kasvav tehisintellekti pilveteenuste pakkuja, mis haldab oma riistvara kolmes Põhjamaade andmekeskuses. Nad pakuvad tõhusaid ja kulusäästlikke AI-lahendusi, eriti kaitsetehnoloogia valdkonnas. OPTICS11 (Holland) – juhtiv fiiberoptiliste andurite arendaja, pakkudes lahendusi energiatööstusele ja kaitsevaldkonnale, aidates kaasa ohutuse ja tõhususe parandamisele. Innatera Nanosystems (Holland) – aju inspireeritud neuromorfsete protsessorite looja, need töötlevad andmeid kuni 500 korda tõhusamalt kui tavalised kiibid, muutes kõrgtehnoloogiliste seadmete andmetöötluse oluliselt kiiremaks ja energiasäästlikumaks. Lendurai (Eesti) – arendab autonoomseid süsteeme droonidele, võimaldades neil tegutseda ilma satelliitnavigatsiooni ja raadiosidet kasutamata, tagades efektiivsuse keerulistes keskkondades. Scrona (Šveits) – ETH Zürichi spin-off, mis on välja töötanud mitmeotsalise 3D-printimise platvormi, võimaldades mikromeetri täpsusega trükki, mis võib revolutsioneerida pooljuhtide tootmist. Roseman Labs (Holland) – AI-põhine lahendus tundlike andmete töötlemiseks, pakkudes võimalust kasutada andmeid ilma neid füüsiliselt jagamata, eriti tervishoius ja avalikus sektoris. Salv (Eesti) – võitleb finantskuritegevuse vastu, aidates pankadel ja fintech-ettevõtetel taastada kuni 80% varastatud vahenditest, mida on oluliselt rohkem kui senine 5% tööstuse standard. Spacedrip (Holland) – pakub automatiseeritud veekasutuse taaskasutussüsteeme tööstusele ja kaitsevägedele, võimaldades vett taaskasutada ka joogiveena.

Tech Tour Deeptech & Defence 2024 näitas, et süvatehnoloogiate ja kaitsetehnoloogia idufirmad suudavad tuua kaasa läbimurdelisi lahendusi ja jätkata Euroopa tehnoloogiamajanduse juhtimist.

Pitching-sessiooni võitjate sekka jõudnud Eesti idufirma Salv tegeleb rahapesu tõkestamisega ning lubab muuta kriminaalse päritoluga raha tuvastamise kümme korda efektiivsemaks. Süvatehnoloogia valdkonnas tegutsev Spacedrip arendab olmereovee taaskasutust võimaldavaid veepuhastusroboteid ning iduettevõtte klientideks on juba nii kinnisvaraarendajad, tööstused kui ka kaitseväed neljas erinevas maailmajaos. Kaitsetehnoloogia valdkonnas tegutsev Eesti idu Lendurai arendab masinnägemisega droone, mis suudavad lahingus sihtmärgini jõuda ka siis, kui vastane kasutab ulatuslikult elektroonilist segamist.

Tech Tour kohtumine toimus Startup Estonia poolt kokku kutsutud Uus-Põhjala süvatehnoloogiaoru initsiatiivi raames, mille eesmärgiks on luua Euroopa edukaim süvatehnoloogia iduettevõtete regioon, mis toodaks uusi tehnoloogiaid ja ekspordiks neid mujale maailma. Tallinnas toimunud kohtumisel tutvustas oma tooteid ja teenuseid kokku 42 süvatehnoloogia ja kaitsetööstuse valdkonnas tegutsevat iduettevõtet, kellest 15 olid Eestist.

Tech Tour ühendab ettevõtjaid, investoreid ja koostööpartnereid kogu maailmast. 2023. aasta lõpu seisuga kaasasid osalenud ettevõtted kokku üle 26,5 miljardi euro. Rahastamise tehinguteni on jõudnud 81% Tech Touri programmidesse valitud ettevõtetest, kellest 77% jõudis investeeringuni peale esimest esitlust Tech Touri sarjal. Tech Touri investorkohtumine Eestis leidis aset EISi Startup Estonia ja Invest Estonia eestvedamisel ning tihedas koostöös Eesti Asutajate Seltsiga.

Fotod: Rene Lutterus