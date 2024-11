Oktoobri keskpaigas algas uue operatsioonisüsteemi Android 15 levitamine nutiseadmetele, tuues kasutajateni mitmeid uusi funktsioone, mis keskenduvad turvalisuse tõstmisele, privaatsusele ja suure ekraaniga seadmete kasutusmugavusele. 1,5 gigabaidi suurune tarkvarauuendus on nüüd jõudnud ka siiakanti ja ehkki peale värskendamist suuri muutusi märgata pole, on üht-teist teistmoodi. Kõigepealt saadeti uuendus Google´i enda Pixeli seamdetele.

Androidi platvormi asepresident Seang Chau sõnul on uued täiustused loodud just selleks, et pakkuda nutitelefoni kasutajatele rahuolu, turvatunnet ja tõhusamat töövõimekust, mida on võimalik veelgi laiendada tänu Google’i jätkuvatele värskendustele.

Nutiseadme turvalisusel on põhirõhk

Android 15 esitleb täiesti uut varguse tuvastamise lukustussüsteemi, mis kasutab tehisintellekti tehnoloogiat telefoni kaitsmiseks varguste eest.

Kui telefon tunneb ära, et see on kätte haaratud ja üritatakse ära viia, lukustab seade end automaatselt. Lisaks saab kasutaja kaugelt oma telefoni lukustada, kasutades oma telefoninumbrit ja lihtsat turvakontrolli. Selle funktsiooniga püüab Android vähendada telefoni kaotamise riski ja kaitsta kasutaja privaatset infot.

Veelgi enam, Android 15 seab varastele lisatõkkeid, et vältida seadistuste muutmist ja andmetele juurdepääsu. Nii ei saa varas näiteks SIM-kaarti vahetada ega "leia oma seade" funktsiooni välja lülitada ilma täiendavat autentimist läbimata.

Privaatne ruum – varjupaik tundlikele rakendustele

Uus „Privaatne ruum” on Android 15 uuendus, mis pakub turvalist kohta tundlikele rakendustele, nagu pangandus- ja sotsiaalmeediaäpid.

See eraldi ruum püsib peidetud nii rakenduste nimekirjas kui ka hiljutiste rakenduste jaotises, tehes selle teistele nähtamatuks.

Privaatse ruumi avamiseks tuleb läbida täiendav autentimistasand, mis hoiab andmed uudishimulike pilkude eest kaitstuna.

Uued multitegumtöö funktsioonid kokkuvolditavatel telefonidel ja tahvelarvutitel

Android 15 täiustab suure ekraaniga seadmete kasutusvõimalusi, lubades näiteks ülesannete riba kinnitada ja lahti võtta, et hoida tähtsamad rakendused alati käeulatuses.

Samuti on kasutajatel nüüd võimalus rakenduste sidumiseks, mis võimaldab korraga avada kaks rakendust, näiteks Google Drive ja Gmail, et faile lihtsalt ühest teise lohistada. See suurendab tootlikkust ja annab kiirema juurdepääsu olulistele tööriistadele.

Parandatud kaameraäpp ja satelliidisõnumid

Android 15 toob kaamera ja sõnumivahetuse valdkonda mitmeid täiendusi. Madala valgusega fotode tegemiseks on lisatud Low Light Boost funktsioon, mis täiustab kaameratöötlust hämaras. Lisaks saavad kolmandate osapoolte rakendused nüüd kasutada rohkem kaamerakontrolle, näiteks täpset välgu juhtimist.

Sõnumirakendused saavad edastada ja vastu võtta teateid ka ilma mobiilse või Wi-Fi ühenduseta tänu satelliidiühenduse toele.

Veelgi paremad tehisarufunktsioonid

Uus Android 15 pakub sisseehitatud tehisintellekti täiustusi kõigile, näiteks Circle to Search funktsiooni ja uuenenud Gemini vestlusroboti suhtlusvõimalusi. See suhtleb nüüd häälega ka eesti keeles. Pixeli telefonide kasutajad saavad nüüd kasutada Gemini otseteed telefoniekraanil, et leida salvestatud pilte või saada infot oma e-kirjade sisust vaid häältuvastusega.

Täiendavad funktsioonid Pixeli seadmetele

Google’i jaoks on Pixeli seadmed endiselt esimeste seas katsepolügooniks paljudele eksklusiivsetele funktsioonidele. Näiteks võimaldab uus Audio Magic Eraser eemaldada soovimatuid helisid videotes ning kella funktsioon Loss of Pulse Detection tuvastab terviseohtlikke olukordi ja kutsub vajadusel abi.

Lisaks on kasutajate käsutuses uus Pollen Tracker, mis aitab jälgida allergiate teket põhjustavaid õietolmu tasemeid.

Kokkuvõttes on Android 15 pealtnäha täpselt samasugune kui eelkäija, aga siiski paljude uute kasulike uuendustega, mis keskenduvad turvalisuse ja privaatsuse tõstmisele ning tõhusama töövõimekuse pakkumisele.