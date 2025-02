Tallinnas maikuus toimuva Euroopa ühe mõjukaima ja Baltimaade suurima tehnoloogiasündmuse Latitude59 põhiteemadeks on eetilisus ja perspektiiv uute tehnoloogiate arendamisel ja innovatsiooni loomisel.

Latitude59 tegevjuht Liisi Org selgitas, et Latitude59 eesmärk on tuua kokku startup-kogukonnad üle maailma ning panna inimesed arutlema tehnoloogiamaailma aktuaalseimate trendide ja nendega kaasas käiva vastutuse üle.

„Olles aktiivne nii Eesti kui ka rahvusvahelises startup-kogukonnas näeme aina paremini, et tehnoloogial on jõud luua muutusi ning iduettevõtted tõepoolest suudavad muuta maailma, milles me elame. Samas kaasneb oluliste muutustega ka vastutus ehk need peavad sündima terviklikkuse ja perspektiivi tundega. Me ei saa olla uhked loodud mõju üle, kui oleme kaotanud silmist suure pildi ningi peame meeles pidama, et universaalset ja kõigile sobivat lahendust polegi olemas,“ ütles Org.

Latitude59 toimub sel aastal Tallinnas 13. korda ning aastatega on see kohalikust konverentsist välja kasvanud Baltimaade ja Uus-Põhjala regiooni kõige rahvusvahelisemaks ja mõjukaimaks tehnoloogiasündmuseks, mis on laienenud ka Aasiasse ja Aafrikasse.

21.–23. mail toimuv Latitude59 tubab sel aastal tuua lavadele senisest suurema, julgema ja mõjuvõimsama programmi ning lennutada Tallinnasse maailma kuumimad tehnoloogia- ja iduettevõtluse liidrid ja meelitada kohale sajad rahvusvahelised tippinvestorid.

„Me toome kokku maailma säravaimad mõtlejad ning oodata on tippklassi esinejaid, kaasahaaravaid arutelusid ja särtsu täis atmosfääri. Lisaks toome sel aastal külastajateni ka üllatavaid tehnilisi lahendusi ja uusi interaktiivseid formaate,“ lubas Org.

Mullune Latitude59 tõi Tallinna kokku üle 3500 osaleja, sealhulgas rohkem kui 900 idufirma esindajat ja üle 700 investori. Laval käinust 195 esinejast ligi pooled olid naised. Tallinna külastasid 65 erineva riigi esindajad. Möödunud aasta oli Latitude59 jaoks ka märgiline, sest esmakordselt laieneti Aasiasse, korraldades esimene üritus Singapuris. Mullu novembris toimus aga juba teist korda Latitude59 ametlik satelliitüritus Keenia pealinnas Nairobis, mis tõi kokku üle 2000 osaleja.

Üks Latitude59 põhieesmärke on näidata startup-kogukonna jõudu. Org rõhutas, et Latitude59 on kujunemas täna rahvusvaheliseks platvormiks, mis mitte ainult ei ühenda kohalikke algatusi ja startup-kogukondi, vaid aitab neil kasvada.

“Meie visiooni keskmes on Global Village ehk ülemaailmse küla ehitamine ning me näeme oma rolli selles, et aitame kohalikel algatustel laieneda, ühenduda ja koostöös oma mõju suurendada. Meie visiooni alus on Eesti iduettevõtluse rahvusvaheline edulugu, mis võimaldab meil olla maailmas üks arvamusliidritest, kes alustab ja juhib arutelusid tehnoloogiamaailma kuumimatel teemadel,“ lisas ta.

Latitude59 2025 toimub 21.–23. mail Tallinnas Kultuurikatlas. Tegemist on Baltikumi ja Uus-Põhjala regiooni kõige rahvusvahelisema ning mõjukama iduettevõtluse ja tehnoloogiaüritusega, mis toob kokku iduettevõtted, investorid ja startup-ökosüsteemi arendajad kogu maailmast. Latitude59 keskendub tänavu eetilisusele ja perspektiivile ning selle põhiteemad on inglise keeles Integrity ja Perspective.