(Sisuturundus)

Euroopa juhtiv mängulahenduste pakkuja Soft2Bet on astunud suure sammu tehnoloogilise innovatsiooni suunas, viies oma infrastruktuuri Amazon Web Services (AWS) pilvekeskkonda. See otsus on oluliselt parandanud kasutajakogemust, kiirendanud tootearendust ning optimeerinud tegevuskulusid. 2024. aasta aruandes ja AWS juhtumiuuringus tõstetakse esile Soft2Bet edulugu ning selle mõju Euroopa konkurentsitihedale iGaming turule.

Pilvepõhise lahenduse eelised

Soft2Bet, mis loodi 2016. aastal ja on tuntud oma kohandatud kasiino- ja spordipanustamisplatvormide poolest, seisis kasvades silmitsi keerukate andmehaldussüsteemidega. Kohapealsed lahendused piirasid paindlikkust, aeglustasid turunduskampaaniaid ja tekitasid andmetega seotud kitsaskohti. Vastusena neile väljakutsetele otsustas Soft2Bet moderniseerida oma andmehalduse ja kolida pilve.

Koostöös AWS partneri Snowflake'iga tsentraliseeriti andmeanalüütika pilvekeskkonda, mis välistas vajaduse kuluka riistvarahoolduse järele ning pakkus tõhusa ja turvalise andmehaldussüsteemi. AWS platvormi peaaegu reaalajas (NRT) analüütika võimaldas Soft2Betil kiiremini kohaneda turutrendidega ning optimeerida oma teenuseid vastavalt kasutajate vajadustele.

Kulude optimeerimine ja kiirem areng

AWS teenustele üleminek tähendas Soft2Bet jaoks olulist kulude kokkuhoidu, eelkõige infrastruktuuri ja arvutusressursside osas. Kasutades Amazon Simple Storage Service (S3) ja Amazon Relational Database Service (RDS) lahendusi, vähenesid arvutuskulud 55%. Samuti aitas kolmandate osapoolte teenuste automatiseerimine vähendada partnerite seadistamise aega kuni 70%, mis kiirendas uute koostööde alustamist.

Pilvekeskkond vähendas oluliselt ka vajadust kohapealse riistvara hooldamise järele, mis võimaldas Soft2Bet arendusmeeskonnal keskenduda uuendustele ja kasutajakogemuse parandamisele. Arendusprotsessid muutusid paindlikumaks, võimaldades uusi mängufunktsioone ja lahendusi testida ning rakendada kiiremini kui varem.

Innovatsioon ja tulevikustrateegia

Soft2Bet on kindlalt seadnud oma sihiks pilvekeskkonna täieliku omaksvõtu, mis loob veelgi suuremaid võimalusi tegevuskulude optimeerimiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks. AWS lahendused aitavad vähendada latentsusaega ning parandada kasutajate üldkogemust, muutes mänguteenused sujuvamaks ja kättesaadavamaks.

Soft2Bet tegevjuht Uri Poliavich rõhutab: „Meie eesmärk on pidevalt areneda ja pakkuda innovaatilisi lahendusi, mis viivad mängusektori uuele tasemele. AWS pilvekolimine on tõend meie pühendumusest kvaliteedile ja kiirele kohanemisele turumuutustega.“

Soft2Bet jätkab tehnoloogiliste lahenduste arendamist ja täiustamist, et pakkuda oma kasutajatele veelgi paremaid ja sujuvamaid mängukogemusi ning kindlustada oma positsioon Euroopa iGaming turul.