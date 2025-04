Jalgpallifännid, hoidke alt: "Strikers Club" on tulekul ja lubab vutiplatsil tõelist revolutsiooni

Kas oled väsinud lihtsalt nupuvajutamistest ja tahaksid oma virtuaalsel jalgpallimurul tunda iga liigutuse kaalu? Indie-stuudio Oddshot Games, mis meid varem vaimustas populaarse hokimänguga "Slapshot: Rebound", on nüüd tagasi ja toob meieni uue tasuta mängitava võistlusspordimängu, mis on pühendatud maailma ühele populaarseimale lemmikspordile – jalgpallile.

Nende uusim teos kannab nime "Strikers Club" ja see on peagi oodata Steamis.

Video URL

Oddshot Games ise on samuti elevil, et saavad jalgpallifännidele esitleda "Strikers Clubi" – mängu, mis on loodud neile, kes ihkavad digitaalset, aga samas siiski ehtsale võimalikult lähedast jalgpallielamust.

Sarnaselt nende eelmisele hittmängule "Slapshot: Rebound", jätkab ka "Strikers Club" reaalse spordi toomist virtuaalmaailma. Kuid erinevalt paljudest teistest arkaad-stiilis spordimängudest seab "Strikers Club" fookuse realistlikule füüsikale, andes mängijatele täieliku kontrolli oma tegevuse üle.

See tähendab kiiret, oskustepõhist mängukogemust, kus iga täpne liigutus ja õige ajastus kroonitakse eduga.

Samas aga unusta ära mõttetu nuppude klõbistamine! "Strikers Clubis" loeb iga sinu samm ja iga sinu otsus. Sa saad triblada palliga mööda väljakut, hoida täielikku kontrolli oma suuna ja kiiruse üle, petta vastaseid ja luua väravavõimalusi. Või saad anda palli oma meeskonnakaaslastele, et üheskoos taktikalisi käike planeerida.

Löögi tegemisel saad kasutada oma kaamerat, et sihtida täpselt sinna, kuhu soovid palli saata. Ja kui sa oled tõeline virtuoos, siis saad kasutada erinevaid osavusliigutusi, et vastastest stiilselt mööda põigata.

Kui aga pidev edasi-tagasi jooksmine sulle ei sobi, siis saad proovida väravavahi režiimi, mis avab sulle spetsiaalsed väravavahi mehhaanikad, et oma väravat kaitsta. Muretsema ei pea ka platvormi pärast – mäng on ühilduv nii klaviatuuri kui kontrolleriga ja konsooliga.

Aga mis oleks jalgpallimäng ilma klubideta? "Strikers Club" annab sulle võimaluse luua oma unistuste klubi või liituda juba olemasolevaga ja uhkusega oma kuuluvust näidata.

Kaptenid saavad oma klubi välimust kohandada, valides meeskonna värvid ja nime. Tulevikus on plaanis lisada võimalus klubidel omavahel võistelda. Harjuta oma oskusi, lihvi pallivaldamist ja tee oma klubist mängu parim, et jätta kustumatu jälg virtuaalsele jalgpalliajalukku.

Mängu oodatavad funktsioonid on põnevad: realistlik jalgpallimatši kulg koos kõigi reeglitega (sissevisked, nurgalöögid, penaltid, suluseisud, vead jne), pingelised mitmikmängud reaalsete vastastega, kohandatavad mängud (alates üks-ühele duellidest kuni 11 versus 11 matšideni), võimalus luua unikaalne klubi koos isikupärastamise võimalustega, detailne mängijaprofiil sinu statistika jälgimiseks ning lai valik mängijate kohandamisvõimalusi (särgid, püksid, kindad, jalanõud, aksessuaarid ja palju muud).