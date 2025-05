Top 5 seadet, mida Eesti Twitch striimijad kasutavad

(Sisuturundus)

Kui oled kunagi vaadanud Eesti striimereid ja mõelnud: „Kuidas nende pilt nii terav ja heli nii puhas on?“ siis oled õige artikli otsa sattunud. Striimimine on hobi staatusest välja kasvanud ning nüüd on see kunst, mis vajab õigeid ja usaldusväärseid tööriistu. Eestis on aastatega juurde tulnud korralik arv striimijaid — kes mängib mänge, kes jutustab elust ja mõni lihtsalt pakub vaatajatele seltsi. Kõiki neid aga ühendab üks asi: nad kõik kasutavad häid seadmeid, et pakkuda kvaliteetset valmistoodet, mis hoiab vaatajaid ekraani ette liimituna. Selles artiklis uurimegi, milliseid seadmeid Eesti striimerid eelistavad ning võimalik, et leiad ka endale mõne uue lemmiku!

Eesti populaarsemad striimijad

Enne kui hüppame seadmete nimekirja, räägime korraks, kes on siis need kõige tuntumad Eesti striimerid. Üllataval kombel on striimimise maailm väga mitmekesine. Mõni keskendub täielikult mängudele — näiteks on Istoprocent, 66,7 tuhande jälgijaga, striiminud mänge nagu League of Legends ja Cities: Skylines II. Carms, pärisnimega Carmen Peussa, on Eesti päritolu striimer 66,3 tuhande jälgijaga, kes keskendub peamiselt mängudele nagu Counter-Strike ja Valorant. Loomulikult ei puudu ka need striimerid, kelle fookuses on kasiino — näiteks WinTVlive, kes pakub oma kanalil põnevaid kasiino live-mänge. Kasiinosisu on striimimaailmas aina kasvav trend, kuna see ühendab vaatajate jaoks meelelahutuse ja hasartmängu põnevuse. Eesti kõige populaarsem striimija rekordarvu jälgijatega (75,6 tuhat), Godhyr, on kogenud mänguentusiast ja tema sisu hõlmab erinevaid mänge, sealhulgas Escape from Tarkov ning mitmeid teisi võistlushõngulisi mänge.

Krõbe heli

Shure SM7B

Kvaliteetne mikrofon on iga striimeri salarelv. Pole midagi hullemat kui krabisev heli, mis häirib vaatajakogemust. Shure SM7B pakub stuudiokvaliteediga heli ja vähendab taustamüra, sobides ideaalselt striimeritele, kes võtavad oma tööd tõsiselt. See muudab hääle selgeks ja loomulikuks, olgu selleks siis rääkimine või laulmine. Lisaks aitab mikrofon vähendada igasugust segavat müra, mida võivad põhjustada arvutiekraanid, lambid või muud elektriseadmed. Lisaks tavalisele tuulekaitsele on komplektis ka A7WS tuulekaitse, mis sobib eriti hästi olukordadesse, kus mikrofoni räägitakse väga lähedalt.

HyperX QuadCast

Kui otsid taskukohasemat varianti või oled alles alustav striimija, siis HyperX QuadCast on parim alternatiiv kallitele mikrofonidele ja ideaalne valik neile, kes soovivad head hinna ja kvaliteedi suhet. QuadCastil on oma vibratsioonivastane kinnitus, mis aitab vähendada igapäevastest liikumistest tekkivaid müra, ja sisseehitatud popfilter, mis summutab ebameeldivaid plahvatuslikke helisid. QuadCast on saanud ka Discordi ja TeamSpeaki™ sertifikaadid, mis kinnitavad, et su heli jõuab kuulajateni valjult ja selgelt.





Parim pilt

Logitech StreamCam

Kui soovid kiiresti ja lihtsalt saada head pildikvaliteeti, siis Logitech StreamCam on parim valik igapäevaseks striimimiseks. Kaamera on kasutajasõbralik, pakub teravat ja sujuvat pilti, ühendub USB kaudu ja asub koheselt tööle, ilma et vajaks keerulisi seadistusi. Muljetavaldavat videokvaliteeti võimaldab Full HD 1080p eraldusvõime 60 kaadriga sekundis. Kaameral on 78-kraadine vaatenurk ja kiire autofookus, mis tagab, et pilt on alati lai ja selge ning fookus püsib kindlalt seal, kus vaja.

Sony A6400

Kui tahad oma striimi visuaali järgmisele tasemele viia, siis Sony A6400 on kindlasti väärt investeering. See peeglita kaamera pakub erakordselt detailset pilti ja kiiret automaatset teravustamist, tänu millele oled sa ka liikumisel alati fookuses. Suurema tugevuse ja vastupidavuse tagamiseks on korpus valmistatud magneesiumisulamist. Kaamera on varustatud 24,2-megapikslise Exmor CMOS sensoriga. Koos BIONZ X protsessoriga jäädvustab see andur uskumatult teravaid ja üksikasjalikke pilte. Kuigi see kaamera nõuab veidi rohkem seadistamist ja investeeringut, tasub see end kvaliteedis kuhjaga ära.

Mugavad kõrvaklapid

Kui vajad oma kõrvadele ülimat mugavust, siis HyperX Cloud II on tõeline päästja pikemate striimimaratonide ajal. Need klapid on tuntud eelkõige oma mugavuse poolest — pehmed kõrvapadjad ja kerge konstruktsioon teevad need ideaalseks pikaks kandmiseks, ilma et kõrvad väsiksid. Helikvaliteet ei kannata sugugi: tänu ruumilisele helile kuuled täpselt, kust vastased tulevad või millal mängus midagi olulist toimub. See võib olla eriti kasulik mängudes, kus helivihjed võivad pakkuda taktikalist eelist (nt esimese isiku tulistamismängud). Hoolda oma kõrvaklappe korralikult ja nad jäävad aastateks kestma.

Boonus: Elgato Stream Deck

Kui soovid oma striimi järgmisele tasemele viia, siis Elgato Stream Deck on just see seade, mida vajad. See pealtvaadates väike seade võimaldab sul ühe nupuvajutusega muuta stseene, käivitada efekte või tervitada uusi jälgijaid. Infobar, mis on paigutatud kahe puutepunkti vahele, aitab hõlpsasti vahetada erinevate klahvide vahel. Pole vaja hiirt taga ajada ega akende vahel klõpsida. Tänu kaheksale kohandatavale klahvile on kõik vajalik alati käeulatuses. Elgato Stream Deck teeb striimimise sujuvamaks ning aitab hoida fookust seal, kus see on kõige tähtsam: sinu sisu ja vaatajate peal.

Nagu näha, kasutavad Eesti striimerid väga erinevat tehnikat. Leidub seadmeid nii kõrgemas hinnakategoorias kui ka tagasihoidlikumat varustust. Ega tipptehnika polegi alati edu saladus — rohkem loeb nutikus ja sisu, mitte ainult kuldsed seadmed. Oluline on leida enda jaoks see, mis töötab, toetab su striimimisstiili ja aitab pakkuda vaatajatele parimat kogemust.