Õige hoolitsemine uute kõrvaklappide eest võib tihti mõjutada seda, kui kaua suudavad need pakkuda kvaliteetseid helielamusi või isegi seda, kui kaua nende aku vastu peab. Tehnoloogiaekspert annab soovitusi, kuidas on võimalik oma seadme eest ise õigesti hoolt kandes kõrvaklappide eluiga pikendada.

Kaasaegsed juhtmeta kõrvaklapid on muutumas mõõtmetelt üha väiksemateks ning võivad ekslikult tekitada tunde, et väikesemõõtmeline aku ei pruugi sugugi kaua vastu pidada. “Loomulikult tasub seadme aku vastupidavuse osas jälgida tootja poolt etteantud tehaseandmeid ja veenduda, et erakordselt lühikese akukestvusega klapid poleks juba enne nende soetamist kahjustada saanud,” räägib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

“Samas tasub ka ise seadmetega hoolas olla ja neid õigesti hooldada, et aku kauem vastu peaks ning et kõrvaklapid pakuksid kuulajale suurepärast kogemust mitte ainult vahetult pärast soetamist, vaid ka pikemaks perioodiks,” paneb Mishina südamele ja toob välja mõned nõuanded.

1. Kasuta klappe selleks mõeldud eesmärgil

Üks lihtsamaid viise juhtmeta kõrvaklappide eluea pikendamiseks on Mishina sõnul nende asetamine laadimiskarpi, kui klapid pole aktiivselt kasutuses. “Üsna tihti unustatakse peakomplekt kõrva ka siis, kui seda tegelikult ei kasutata. See aga ei tähenda, et klapid siis enam ei tööta - Bluetooth ühendus ja mürasummutusfunktsioon on üldjuhul endiselt sisse lülitatud ja kulutavad asjatult klappide akut,” kirjeldab Mishina. Tema sõnul võib selline olukord tekkida näiteks siis, kui klappide kasutaja telefonikõne või podcasti saade on lõppenud, kuid klapid nõnda mugavad, et ununevad kõrva.

“Samuti ei tasu jätta klappe näiteks lahtiselt lauale, kui need pole hetkel kasutuses. Laadimiskarbist väljas olles võib neisse rohkem mustust sattuda või keegi klapid kogemata laualt maha kukutada” kirjeldab Mishina, kes soovitab hoida juhtmeta kõrvaklappe alati laadimiskarbis, kui need pole aktiivselt kasutuses.

2. Väldi kuumust ja intensiivset päikest pikema aja jooksul

Praegusel kuumal suvel tuleb olla ettevaatlik, et kõrvaklapid ei ununeks kuuma päikese kätte. “Nii nagu ka paljud teised tehnikaseadmed, kuluvad ka klapid ja nende aku otsese päikesevalguse ja kuumuse käes oluliselt kiiremini,” märgib Mishina ja soovitab olla ekstreemsete temperatuuride suhtes ettevaatlik ka talvel. “Meie laiuskraadidel peab arvestama, et kui klapid koos karbiga ununevad ka külma ilma korral ülerõivaste taskusse, võib see nende akut asjatult koormata ja selle vastupidavust vähendada,” selgitab ekspert.

3. Ära viibi ühendatud seadmest liiga kaugel

Aku kestvuse pikendamiseks tasub Huawei koolitusjuhi sõnul jälgida ka seda, et kõrvaklappide komplekt oleks nendega ühendatud seadmele võimalikult lähedal. “Mida kaugemal oled sellest seadmest, millega klapid on parasjagu ühendatud, seda rohkem energiat tarbivad klapid stabiilse ühenduse tagamiseks,” kirjeldab Mishina.

4. Lae vastavalt vajadusele ja sobiva laadijaga

Juhtmeta kõrvaklappide aku vastupidavust ja kestust mõjutab Mishina sõnul ka see, kuidas kasutatakse laadijat. “Näiteks teise seadme jaoks mõeldud laadija, originaallaadija odavam alternatiiv või hoopis teadmata päritolu kiirlaadija võib aku vastupidavust oluliselt vähendada - või vahel koguni kõrvaklappide töötamist kahjustada,” paneb ta südamele.

“Klappide vastupidavuse seisukohalt oleks kõige parem kasutada nende laadimiseks vaid originaalselt pakendiga kaasa tulnud laadijat. Samuti tasub meeles pidada, et klappide aku vastupidavust vähendab ka see, kui laadida neid iga kord pärast lühikest kasutamist või kui need hoopis liiga pikaks ajaks, näiteks pidevalt terveks ööks laadima jätta,” lisab Mishina.

Tehnoloogiaekspert soovitab laadida peakomplekti vaid siis, kui selle aku pole veel täiesti tühi, vaid kohe tühjaks saamas. Samuti tasub tema sõnul laadida juhtmevabasid kõrvaklappe seni kuni seadme aku on täielikult täis laetud. “Kindlasti tasub enne klappide ostmist tutvuda konkreetse seadme kasutusjuhendiga ja laadida võimalusel nii, nagu selles soovitatud,” selgitab Mishina ja toob näiteks, et Huawei kõige uuemaid FreeBuds Pro 2 kõrvaklappe võib vajadusel isegi telefoni või tahvelarvuti abil laadida.

5. Hoia puhtust

Kuna juhtmeta kõrvaklapid puutuvad pidevalt kokku nahaga ning nende ühenduskohad on avatud, tasub nii klappe kui ka laadimiskarpi aeg-ajalt puhastada. “Kuigi paljud uued juhtmeta kõrvaklappide mudelid on niiskuskindlad, ei tohiks neid puhastada rohke veega, vaid pigem kuiva salvrätiga,” soovitab Mishina.

“Nii nagu ka teiste elektroonikaseadmete puhul, tasub ka juhtmeta peakomplekti hoida pigem kuivas, et vältida võimalikke liigsest niiskusest tingitud kahjustusi ja vähendada seadmete vastupidavust,” paneb tehnoloogiaekspert südamele.