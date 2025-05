Telia Eesti ostab oma pikaajalise arenduspartneri

Telia Eesti ja tarkvaraettevõte Iglu allkirjastasid lepingu, millega Telia ostab oma pikaajalise arenduspartneri, kes pakub teenust teiste hulgas näiteks LHV-le ja e-residentsusele ning aitab ellu viia suuri IT-projekte, sh uut terviseportaali.

Konkurentsiameti heakskiitu vajava tehinguga lisandub Telia senistele telko- ja IT-teenustele tugev tarkvaraarenduse võimekus. Strateegilist koostööd nähakse peamiselt kliendibaaside lõikes.

Telia Eesti äriüksuse juhi Kristjan Kuke kinnitusel on Iglu olnud Teliale usaldusväärne ja tugev arenduspartner, kelle panusel on valminud mitmed mobiilsed lahendused – sealhulgas laialdaselt kasutatav Mobiil-ID teenus.

"Äriettevõttena hindame kõrgelt Iglu kasvupotentsiaali, mis haakub selgelt Telia strateegiliste eesmärkidega," rääkis Kukk ning lisas, et Telia ja Iglu liitumine teeb Teliast veelgi tugevama partneri ettevõtetele, kes otsivad usaldusväärseid ja terviklikke digilahendusi.

"Lisaks senistele telko-, IT- ja küberturbe teenustele saame nüüd klientidele Iglu abil pakkuda ka turvalisi ning nutikaid digitaliseerimislahendusi äriprotsesside tõhustamiseks. Nii laiapõhjalist ja integreeritud teenuseportfelli Eestis mujalt ei leia. See tehing aitab Telial veelgi selgemalt eristuda oma konkurentidest nii telko kui IT valdkonnas," sõnas Kukk. "Usume, et Iglu pardale saamine võimaldab meil oluliselt tõhustada ka sisemisi IT-arendusprotsesse ja –korraldust," lisas Telia Eesti äriüksuse juht.

Iglu tegevjuhi Kristjan Aiaste sõnul peavad kliendid tegema tänases keerulises majanduskeskkonnas järjest teadlikumaid valikuid, et saada oma raha eest kvaliteetset ja usaldusväärset teenust.

"Tehingu suurim väärtus seisneb tugeva tarkvaraarenduse kompetentsi liitmises Telia ulatusliku IKT võimekuse ja kliendibaasiga. Seetõttu saab Telia oma klientidele pakkuda edaspidi tervikteenust, mis hõlmab lisaks IKT-infrastruktuurile ja –haldusele ka arendustegevust," sõnas Aiaste. Ta lisas, et Iglul on varasemast Teliaga pikaajaline edukas koostöö teenusepakkujana.

Telia on esitanud konkurentsiametile taotluse lepingu tehingu heakskiitmiseks. Peale ameti heakskiitu jätkab Iglu eraldiseisvalt ja senise kaubamärgi all, Telia tütarettevõttena. Iglu eesotsas jätkab ettevõtte senine juhtkond.

Iglu OÜ on 2013. aastal tegevust alustanud tarkvaraarenduse, ärianalüüsi ning äri- ja IT-konsultatsiooni ettevõte, mis on spetsialiseerunud keerukate, suure kasutajate arvu ja kõrgete toimivusnõuetega avalike e-teenuste, veebi- ja ärirakenduste loomisele – alates strateegilisest kavandamisest ja analüüsist kuni juurutuse ja hoolduseni.

Iglu suuremate klientide hulka kuuluvad LHV, Telia, TEHIK ning teised suured Eesti ettevõtted. Iglu Tallinna ja Tartu kontorites töötab kokku umbes 50 inimest.