Idusektori töötajate keskmine palk läheneb juba 4000 eurole

Startup Estonia ja Statistikaameti andmetel on idusektoris hõivatud töötajate arv hakanud taas kasvama ning ulatus tänavu esimese poolaasta lõpuks 15 948 töötajani. Kasvu veavad idusektori tipptegijad, noortel iduettevõtetel on aga endiselt keeruline säilitada olemasolevat tööjõudu.

Startup Estonia juht Vaido Mikheim selgitas, et stabiilset kasvu suudavad täna näidata eelkõige pikema ajalooga tehnoloogiafirmad, mis jätkavad töötajate värbamist keeruliste majandusolude kiuste: “Varajase faasi iduettevõtete jaoks on endiselt nii töötajate hoidmine kui ka meeskondade kasvatamine suur väljakutse, mis viitab jätkuvatele rahastamisraskustele ning investorite ootustele kasumlikkuse osas. Alustavatel iduettevõtetel on ilmselt keeruline konkureerida ka idusektori kõrge palgataseme tõttu.”

Statistikaameti andmete kohaselt küündis esimesel poolaastal keskmine brutopalk Eesti idusektoris 3957 euroni, ületades Eesti keskmist töötasu ligi kaks korda. Eesti residentidest keskmine brutotöötasu ulatus 3944 euroni kuus ning välismaalaste tasu oli 3516 eurot.

Vanuserühmade lõikes oli töötasudes suur erinevus

Idusektori kõrgeimat palka teenivad kogenud välistalendid vanuses 51–60 ning selle rühma keskmine brutopalk ulatus esimesel poolaastal 5400 euroni. Eesti töötajatest teenivad aga kõrgeimat töötasu töötajad vanuses 41–50, kelle keskmine töötasu ulatus 4663 euroni. Keskmisest kõrgemat tasu saavad ka Eesti residentidest töötajad vanuses 31–40 aastat, nende keskmine palgatase oli 4327 eurot kuus. Idusektori nooremate töötajate vanuses 21-30 palgad on aga palju tagasihoidlikumad, ulatudes keskmiselt 3123 euroni kuus.

Maksu- ja Tolliameti andmetel veavad tööhõive kasvu idusektoris täna küpsed tehnoloogiaettevõtted vanuses üle kümne aasta.

Suurim tööandja: Wise

Idusektori suurim tööandja oli esimese poolaasta lõpu seisuga Wise ning ettevõttes oli hõivatud 2162 töötajat. Wise suurendas aastaga töötajate arvu 178 võrra ehk 9%. Idusektori lipulaev Bolt oli samal ajal tööandjaks 1355 inimesele ning ettevõttega liitus 80 uut töötajat ehk kasv oli 6%.

Töötajaskonna suuruse poolest esikolmikusse kuuluv Playtech pidi töötajate arvu kümne võrra kärpima ning poolaasta lõpu seisuga töötas ettevõttes 665 inimest. Pipedrive suurendas töötajate arvu 6% 393 töötajani. Kiirelt on kasvanud ka Veriff ja Milrem Robotics, mis suurenesid oma töötajate arvu vastavalt 28% ja 39%, ettevõtetega liitus 71 ja 90 uut töötajat.

Iduettevõtted vanuses kuni viis aastat vähendasid töötajate arvu 3% võrra. Poolaasta lõpuks oli neist hõivatud 2133 inimest, mistõttu langes noorte iduettevõtete osakaal kogu sektori tööhõives protsendi võrra 14%-ni. Iduettevõtetes vanuses 6–10 aastat vähenes töötajate arv samuti ühe protsendi võrra.

Idusektori töötajatest 63% on mehed ja 37% naised ning Eesti iduettevõtete töötajatest 47% on vanuses 31–40. Välismaalasi on Eesti iduettevõtetes tööl 24%, neist Euroopa Liidu kodanikke on 4% ning 20% töötajatest on päris mujalt maailmast. Kolmandik idusektori töötajatest ehk 32% omab magistri- või doktorikraadi ning veel 37% omab bakalaureusekraadi.

Keskmine iduettevõtte asutaja on vanuses 31–40 (46% asutajatest) ning noori alla 30-aastaseid asutajaid on Eesti idusektoris vaid 13%. Eesti iduettevõtete asutajate seas on naisi 17% ning see näitaja on paraku püsinud stabiilsena läbi aastate, olles siiski muu Euroopaga samal tasemel.