Logitech tõi välja oma ikoonilise hiire uue versiooni: MX Master 4 väriseb

Aastate jooksul on Logitech oma MX Master seeriaga täpsuse ja ergonoomia sümbioosi pakkunud. Nüüd on aga saabunud uus tööriist – arvutihiir, mis oskab mitmeid täiesti uusi trikke oma valdkonnas.

See annab nüüd õrnade vibratsioonidega tagasisidet, andes märku, millest sa ekraanil "üle sõitsid".

Hiir, mis aitab ekraani tunnetada

Uue MX Master 4 kõige uuenduslikum omadus on kahtlemata haptiline tagasiside. See on midagi enamat kui lihtsalt telefoni värin taskus. Tegemist on intelligentse ja peenekoelise taktiilse suhtlusega, mis muudab arvutitöö justkui käegakatsutavaks.

Kujuta ette, et kerid läbi pika Exceli tabeli ja tunned iga rea piiri õrna värinana sõrme all. Või monteerid videot ja tunned kerimisrattaga ajajoonel liikudes iga kaadri vahetust. See on justkui pimekirja lugemine digitaalses ruumis – intuitiivne täpne.

Logitech on loonud selleks uue kohandatava süsteemi, mis pakub vibratsioone kerimiseks, navigeerimiseks ja väljavalimiseks, andes proffidele üsna uuel tasemel kontrolli oma töövoo üle.

Isiklikud nupud alati kursori juures kaasas

Lisaks haptilisele tagasisidele toob MX Master 4 lauale ka tarkvaralise uuenduse eestikeelse nimega Toimingute ring (inglise keeles Actions Ring). See Logi Options+ tarkvara poolt juhitav digitaalne ülekate on justkui otseteede võlurõngas, mis ilmub sinu kursori ümber. Selle asemel, et otsida menüüdest sageli kasutatavaid funktsioone, saad need paigutada otse oma käeulatusse ja ei pea hiirega üle ekraani menüüdesse sebima.

Määra Photoshopis pintsli suuruse muutmise käsk või automatiseeri Excelis keerukaid funktsioone – kõik on siis juba ühe lühikese hiireliigutuse kaugusel. Logitech väidab, et see funktsioon võib vähendada korduvaid hiireliigutusi 63% ja säästa tööaega kuni kolmandiku võrra.

Puhas südametunnistus

Uus, suure jõudlusega kiip ja optimeeritud antenn tagavad varasemate mudelitega võrreldes kaks korda tugevama ja stabiilsema ühenduse. Kaasas on uus USB-C Logi Bolt vastuvõtja, mis tagab ühenduse ka kõige rahvarohkemates kontorikeskkondades.

Ettevõtete jaoks on loodud eraldi MX Master 4 for Business versioon, mida IT-osakonnad saavad läbi Logitech Synci platvormi kaugelt hallata ja jälgida, muutes seadmete haldamise suuremates firmades lapsemänguks.

Hiire korpusest vähemalt 48% on valmistatud sertifitseeritud taaskasutatud plastist, kerimisratas on vähese süsinikusisaldusega alumiiniumist ning isegi aku sisaldab 100% taaskasutatavat koobaltit.

Kallis ja peab veel kaabli juurde ostma

MagSpeedi kerimisratas, 8000 DPI sensor ja vaiksed klõpsud on kõik seadme plusspoolel, samuti hea aku kestvus ja kiirlaadimine: Kuni 70 päeva ühe laadimisega, 1 minutiga saab aga 3 tundi tööaega juurde.

Samas tuleb see kõik üsna krõbeda hinnaga, ligi 130 eurot hiire kohta on paljuvõitu. Selle raha eest ei saa ka laadimiskaablit, ehkki paljud ei tunnegi ilmselt sellest puudust, kuna kodus on vanu kaableid niigi.

Parimate funktsioonide (nagu Actions Ring) kasutamiseks on vajalik Logi Options+ tarkvara installimine, lihtsalt hiirena töötab aga MX Master 4 ka ilma eraldi tarkvarata.