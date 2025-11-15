Haridushäkatoniga otsitakse ideid eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks

Foto: Gemini (nano Banana)

Eesti Keele Instituut koos haridusinnovatsiooni ettevõtteid esindava EdTech Estoniaga kutsub osalema 11.–12. detsembril Tallinnas toimuval 36-tunnisel haridushäkatonil. Oma meeskondade ja ideede esitamise tähtaeg on 2. detsember.

Eesti Keele Instituudi direktori Arvi Tavasti sõnul on hariduses korraga toimumas kaks suurt muutust: üleminek eestikeelsele õppele ja haridustehnoloogia kiire areng: „Häkaton kui järeleproovitud formaat innovatsiooni soodustamiseks toob need kaks kokku ühte ruumi. Eesmärk on üheskoos genereerida tehnilisi lahendusi, mis teeksid ülemineku sujuvamaks meie õpilastele, ja mida saaks eduloona eksportida ka teistesse riikidesse.“

EKI ja EdTech Estonia korraldatava häkatoni eesmärk on töötada 36 tunni jooksul meeskondlikult välja ja katsetada uudseid ideid, mis parandavad hariduse kättesaadavust või pakuvad lahendusi olemasolevatele probleemidele.

Lisaks ideedele oodatakse häkatonil osalema ka testkasutajaid – õpetajaid, haridustöötajaid ja keeleõppe praktikuid, kes aitaksid meeskondade loodud ideid testida, kommenteerida ja suunata.

„Haridustehnoloogia häkatoniga otsitakse uuenduslikke hariduslahendusi, mis aitavad eesti keelt õppida koolis, tööl või igapäevaelus. Oma ideega on häkile oodatud nii õpetaja, haridustöötaja, arendaja, disainer, üliõpilane, kooliõpilane, turundaja kui ka ettevõtja,” selgitas ürituse peakorraldaja Maria Rahamägi-Suits.

Ideede arendamise toetamiseks toimuvad häkatoni raames töötoad probleemi valideerimise, tehisaru abil prototüüpimise ja äriideede esitlemise teemadel. Tiime nõustavad kogenud ettevõtjad ja spetsialistid haridustehnoloogia, tootedisaini ja keeleuuringute valdkonnast.

Häkatoni auhinnafond on 10 000 eurot, mille on välja pannud ühiskondliku mõju investeerimisfond Skaala Impact.

Rohkem infot ja registreerimine EdTech Hack kodulehel.