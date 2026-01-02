Samsung toob CES-il välja maailma esimese tehisarutoega nutiprojektori Freestyle+

Las Vegases algaval tehnoloogiamessil CES 2026 kergitab Samsung katet oma mobiilselt projektorilt Freestyle+. Taskuformaadis projektoriteseeria uudismudel on nüüd varustatud, nagu turundustrendid ja moodsa aja märksõnad nõuavad, tehisintellektist "ajuga", mis suudab muuta isegi kortsus kardina või värvilise tapeedi sobivaks kinolinaks.

Vaata, kus tahad

Maailm on muutumas ja koos sellega ka viis sisu tarbida. Me ei istu enam tingimata sirge seljaga teleri ees, vaid vaatame sarju voodis (lakke vaadates), kokkame köögis YouTube’i videote saatel või naudime suveööl metsaserval filmiklassikat. Just sellise liikuva eluviisi jaoks ongi Freestyle+ mõeldud.

"Kaasaskantavad projektorid on üha enam populaarsust kogumas, sest nende võimalused sobituvad liikuva eluviisiga kõige paremini, mistõttu hindavad selliseid seadmeid noored, kes on alles iseseisvumas ja elavad veel vanematekodus, kuid omaette toas või kolivad esimesse üürikorterisse," selgitas Samsung Eesti kommunikatsioonijuht Saskia Kivi.

See seade on suunatud ka neile, kes peavad lugu minimalismist. Kivi lisas: "Lisaks noortele sobib nutikas AI-projektor veel neile, kes hindavad koduses interjööris telerivaba esteetikat ja soovivad videosisu vaadata erinevates paikades, olgu selleks elutuba, köök, magamistuba või hoopiski mõni koht kodust väljas, nagu näiteks sõbra juures, metsaskäigul või suvilas."

Tunneb ümbrust paremini

Projektorite suurim vaenlane on alati olnud ebatasane pind või "müra" seinal – olgu selleks siis värvine tapeet või pildiraam, mis pildile ette jääb. Freestyle+ südameks on AI OptiScreen tehnoloogia, mis aitab pildil sirgeks jääda ja värvid säilitada hoolimata aluspinnast.

"Meelelahutuse puhul on oluline, et see lähtuks inimeste elustiilist ja asukohast, mitte vastupidi. OptiScreen´i tehisintellekt laseb Freestyle+ projektorit kasutada ükskõik millises sise- või välisruumis, olenemata tasaste pindade olemasolust. See suudab ära tunda isegi taimed, pildiraamid või plakatid ning pildi vastavaks kohandada," lisas Kivi.

Tehisintellekti abiga parandatakse pilti nende tööriistadega:

3D Automaatne Keystone. Kui tavaline projektor vajab täpset nurka, siis see funktsioon on nagu digitaalne akrobaat, korrigeerides pildi moonutusi ka ebatasastel pindadel, olgu selleks kumer sein või nurk.

Kui tavaline projektor vajab täpset nurka, siis see funktsioon on nagu digitaalne akrobaat, korrigeerides pildi moonutusi ka ebatasastel pindadel, olgu selleks kumer sein või nurk. Automaatne fookus. See hoiab pildi nõelateravana isegi siis, kui seadet liigutatakse. See on nagu inimsilm, mis kohaneb hetkega uue kaugusega.

See hoiab pildi nõelateravana isegi siis, kui seadet liigutatakse. See on nagu inimsilm, mis kohaneb hetkega uue kaugusega. Seina kalibreerimine (Wall Calibration). See funktsioon analüüsib seina värvi ja mustrit. Kui su sein on beež või sinine, kohandab projektor värve nii, et tulemus ekraanil oleks loomutruu, justkui vaataksid valget lõuendit.

Kogu seda visuaalset sümfooniat juhib Vision AI Companion, mis ühendab endas uuendatud Bixby virtuaalassistendi ja nutikad tehisintellekti teenused, muutes seadmega suhtlemise loomulikumaks kui varem.

Valgus, mis ei karda päeva

Freestyle+ on säilitanud oma eelkäijate silindrilise kuju, kuid sisu on saanud jõulise uuenduskuuri. Seadme valgusvõimsus on nüüd 430 luumenit.

"Võrreldes eelmise põlvkonnaga on uus Freestyle+ ligi kaks korda võimsam, mistõttu on kuvatav pilt selge ka päevasel ajal," märkis Kivi. See tähendab, et pilt on piisavalt ere ka päevavalguses.

180-kraadise pööratava jalaga saab pildi kuvada kasvõi lakke. See muudab toa kinosaaliks, kus kuni 100-tolline ekraan laiub otse pea kohal või seinal. Lisaks on seadmesse sisse ehitatud 360-kraadiline kõlar, mis täidab ruumi heliga igas suunas. Kui aga soovid veel paremat elamust, lubab Q-Symphony tehnoloogia projektoril töötada koos Samsungi ribakõlaritega, luues ühtse ja võimsa helivälja.

Plussid ja miinused

Plussideks on projektoril erakordne kohanemisvõime, sest AI suudab pildi sirgeks võluda ka kõige uskumatumates kohtades, samuti mobiilsus ja kompaktsus, lihtne seadistamine ja nutikas sisu (ligipääs Gaming Hubile ja voogedastusteenustele ilma lisaseadmeteta).

Miinusteks on siiski liiga väike heledus hoolimata täiustusest: kuigi 430 luumenit on suur samm edasi, jääb sellest otsese päikesevalguse käes siiski ilmselt väheseks (mobiilidel on ekraani heledus juba ammu üle 2000). Tehnoloogiline innovatsioon peegeldub ka seadme hinnasildil, olles oluliselt vkallim kui mõned muud rohkem tavalised taskuprojektorid.