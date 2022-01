Samsungi "mobiilne nutiteler" The Freestyle jõuab Eestis müügile paari kuu pärast

Samsungi projektor The Freestyle jooksis korra läbi ka Arvutimaailma CES-i uudistest, kuid nüüd tutvustab Samsung seda juba lähemalt, sest "ekraan kõikjal" kontseptsiooniga kaasaskantav projektor-nutiteler jõuab lähikuudel ka Eesti poodidesse.

Tehnoloogiamessil CES 2022 toodi avalikkuse ette kaasaskantav ekraan The Freestyle, mille põhiliseks eripäraks on seadme kompaktsus ja nutitelerile sarnane teenuste tugi.

"Muude sarnaste seadmete puhul oleme harjunud, et need on enamasti üsna suured, ristküliku kujuga seadmed, mis tuleb lae külge kinnitada ja kuhugi kaasa neid üldiselt võtta ei saa või on see suhteliselt tülikas. The Freestyle kaalub vaid 0,7 kilogrammi ja on äärmiselt kompaktne, mis muudab selle kaasas kandmise palju mugavamaks. Samuti saab seade vajadusel toidet akupangast, et seda täielikult juhtmevabalt kasutada ja näiteks reisile või matkale kaasa võtta,“ selgitas Samsungi Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

The Freestyle suudab seinale kuvada kuni 30-100-tollise Full HD resolutsiooniga HDR pildi ja lisaks on sel lai valik erinevaid pildiparandustehnoloogiaid, mis muudavad kasutamise lihtsamaks. Näiteks suudab The Freestyle tänu sees olevatele sensoritele pilti automaatselt fokuseerida, tasandada ja õige nurga alla seada. See tähendab, et seade võib pilti kuvada seinale ka suurema nurga alt, kuid pildiala seinal on sellele vaatamata korrapärase ristküliku kujuline. Lisaks saab SmartThingsi rakendust kasutades kohandada seadme kuvatava pildi värve. See on hea näiteks juhul, kui sein, millele pilti kuvatakse, pole valge, vaid hoopis näiteks sinine.

"Sisu poolest toimib The Freestyle nagu nutiteler. Otse seadmest on võimalik vaadata Netflixi või YouTube’i, peegeldada selle kaudu üle WiFi telefoni või arvuti ekraani või kasutada kõiki muid funktsioone, millega kasutajad on harjunud Smart TV nutitelerite puhul. Samuti on seadmega võimalik kasutada Samsung Bixby või Amazon Alexa häälkäsklustega virtuaalseid assistente,“ sõnas Pennar.

Heli ja meeleolu loomiseks on seadmel 5W Dolby Digital Plus toega 360-kraadine kõlar ja LED valgus, mida on võimalik vastavalt vaadatavale sisule muuta.

The Freestyle jõuab Eestis poodidesse lähikuudel.