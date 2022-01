CES: uudised, mis seni Las Vegase tehnoloogiamessilt on välja hõigatud

Las Vegases käib parajasti aasta alguse suurim tehnoloogiamess CES, mis seekord on taas kohapeal füüsiliselt toimumas, ehkki paljud suurtegijad otsustasid näost näkku kohtumistest viimasel hetkel loobuda. Messikorraldajad ise on optimistlikud ja ennustavad korralikku külastatavust.

Eile-täna toimus ridamisi pressikonverentse ja esmaesitlusi, eks need jätkuvad ka lähipäevadel. Kuid aeg on teha esimene kokkuvõte. Mida siis esitleti?

Qualcomm

Qualcommi tegevjuht Cristiano Amon andis teada, et nende Snapdragoni platvormi testivad praegu enam kui 200 ettevõtet, sealhulgas Verizon ja T-Mobile USA, kes kõik katsetavad ja juurutavad Windowsiga mobiilsetes seadmetes Qualcommi kiipe. See maailm on olnud suuresti Inteli ja AMD vahel ära jagatud ja viimasel ajal teeb seal ilma pigem AMD. Amoni sõnul on väga oluline personaalarvutite migratsioon ARM-arhitektuuri põhistele protsessoritele, mis aitavad mobiilseid seadmeid paremini ühildada, sest mobiilimaailmas on Qualcomm jällegi suurtegija.

Acer, ASUS, HP ja Lenovo juba näiteks ehitavad Snapdragoni protsessoriga arvuteid.

Lisaks teeb Qualcomm koostööd ka kiibipuuduses vaevleva autotööstusega. Nimetada saab Renault Gruppi, Volvot ja Hondat.

Qualcomm arendab ka AR-i jaoks kohandatud Snapdragoni kiipi ning töötab Microsofti segareaalsuse tarkvara ning Snapdragon Spacesiga ühilduvate virtuaalprillide kallal.

5G sai muidugi ka ära mainitud, eriti aga millimeeterlained, kuhu 5G oma sagedustega jõuab. Millimeeterlained on olulised kiire püsiühenduse "viimase kilomeetri" lahendustes.

Asus

Lubatud salapärane volditav seade tuleb esitlusele selle loo kirjutamisest vähem kui tunni pärast, aga juba on esitletud uusi mänguriarvuteid (Republic of Gamersi brändi alt) ja ka ärisülereid.

uued ROG mängurimonitorid on megasuured - suuremad, kui mõne mehe telekas, 42 ja 48 tolli. ROG Swift OLED monitorid on kaetud mikrotekstuuriga, mis ühendab läikiva ja mati pinna positiivsed omadused ehk aitab vähem peegeldada ja rohkem tõetruusid värve esitada. Neil monitoridel on 4K resolutsioon ja 120 Hz värskendussagedus. e-sportlastele suunatud mudelil on aga 360 Hz värskendussagedus, kuid võistlustele kaasavedamiseks on seade kompaktsem - vaid 27-tollise ekraaniga.

Mänguriarvutid aga on saanud uue riistvara. ROG Strix SCAR sisaldab Inteli uusimat 12. põlvkonna Intel Core i9-12900H protsessorit ning uusimat GeForce RTX 3070 Ti graafikat. Intel tahab oma 12. põlvkonnaga kiirete hüpetega AMD-le protsessorimaastikul järele jõuda.

Lisaks tuli välja ka mänguritahvel ja hulk mängurilisasid.

Samsung

Samsungi keynote "Together for Tomorrow" on ka juba toimunud, kuid lisaks Smarthingsi integreerimise, microLED-i ja neo QLED-iga teleritele üllatati ühe omapärase uue tootega - pisikese Smart TV-d sisaldava projektoriga Samsung Freestyle.

Seda esitleti kui näidet kontseptisoonist "ekraanid on kõikjal". Freestyle on kerge ja kaasaskantav projektor, mis annab kinokvaliteediga pildikogemuse olenemata asukohast. Sisseehitatud heli, voogedastuse rakenduste ja hulga kasulike nutiteleri funktsioonidega Freestyle'i saab vaadata igal pool ja projitseerida ükskõik kuhu siledale pinnale kuni 100-tollise diagonaaliga hiigelpildi.

Anker

Anker on küll hea kõrvaklapifirma, kuid CES-il näidati AnkerWorki huvitavat hübriidtöö toodet - neli ühes veebikaamerat-valgustit-kõlarit-mikrofoni, mille saab kinnitada näiteks oma sülearvuti ekraaniservale.

Dell

Dell tutvustas kompaktset küljest-küljeni klaviatuuriga uut sülearvutit XPS 13 Plus, mis on saanud täiesti uue välimuse. Klaviatuuuri ääreservad on kadunud, kuid lisaks on kadunud ka puuteplaat. Puuteplaadina toimib lihtsalt klahvidealune pind. Tagasisideks pind kergelt vibreerib, kui tehakse hiireklõps. Protsessoriks aga on taas Inteli 12. põlvkonna kiip.

Lenovo

Lenovo tutvustas CES-il uusi sülearvuteid Thinkpadi E ja X1 seeriast. Esimene on odava algaja klass, X1 aga tippmudelid. Viimase puhul välimuses midagi väga muutunud ehk polegi, kui mitte just mainimata jätta vegan-nahast katet. Protsessoriks on sees uus AMD Ryzen PRO 6000.

Uudistesadu jätkub.