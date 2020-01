Täna on Xiaomi päev: soodustooteid suitsuandurist laserprojektorini!

(Sisuturundus)

Pühapäeval jagas Gearbest terve rea sooduskuponge kell 13 toimunud Facebooki otseülekandel, kuid lisaks on täna ka Xiaomi päev - paljud Xiaomi tooted on soodushinnaga.

Xiaomi asutati 2010. aastal. Hiina tehnoloogiafirma toodab alates 2011. aastast ka oma riistvara, alustati nutitelefonidest oma Androidiversiooniga. Nüüd on Xiaomi portfellis kõike elektritõukekate ja robottolmuimejateni välja - paljud uued tooted on tulnud teiste tehnoloogiaettevõtete äraostmise kaudu või koostööna.

Seega võime Xiaomi sooduspäeval pakkuda soodustusi seinast seina.

Nutikas suitsuandur



Xiaomi koostöös tuntud suitsuandurite tootjaga Honeywell on välja toonud nutika suitsuanduri (24,4 eurot, -38%), mis saadab muuhulgas teate ka mobiilile ja on reguleeritav lähemalt või kaugemalt suitsu avastama.

Seda saab ühendada Xiaomi nutikodu keskusega, et vajadusel häiret anda ka mujal või panna tegutsema nutikodu erinevad seadmed vastavalt salvestatud loogikale.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi legendaarne pulsikell-aktiivsusmonitor sai 4. põlvkonnaga värviekraani ja hulga täiustusi nii funktsioonides kui täpsuses. Xiaomi Mi band 4 (hind 27 eurot) on täielikult veekindel, träkkides ka ujumist.

Xiaomi Bluetooth-kõlar

Xiaomi Bluetooth Speaker (hind 31,7 eurot) on Hi-Fi heliga ning sobib kasutamiseks nii käed-vabad seadmena autos, kodus kui kontoris. Bluetooth 4.1 ühendusega kõlar on saadaval nii musta kui valge korpusega ning suudab tekitada Surround heli ühtlaselt enda ümber. Aku kestab 7 tundi.

Xiaomi Mijia LCD kirjutustahvel

Aitab arvutisse trükkimisest ja hiirega joonistamisest - harjuta oma käega kirjutamist ja joonistamist selle Xiaomi Mija kirjutustahvliga (12,6 eurot), mis tunnetab ka pliiatsi survetugevust. Selle tahvli sihtrühmaks on näiteks lapsed, kes tahavad joonistamist harjutada või kontori-inimesed näiteks koosolekul märkmete selgitamiseks-joonistamiseks. Kuna ekraan valgust ei kiirga, on see sama silmasõbralik kui paber.

Xiaomi Smart Door Windows Sensor



Kui kasutad Xiaomi nutikodu keskust, siis ukse- või aknasensor on kindlasti vajalik lisaseade. Võid keskuse programmeerida näiteks ukse avamise peale alarmi andma või tulesid sisse lülitama, akna avamise peale konditsioneeri välja lülitama või muid loogilisi ülesandeid täitma. Xiaomi targa kodu kohta on lähemalt juttu siin.

Xiaomi temperatuuri- ja niiskuseandur koos ekraaniga



Teisaldatav LCD ekraaniga ümmargune termomeeter on paigaldatav ükskõik kuhu seinale koos alusega, kuid selle saab vajadusel ka alusest välja võtta ja kuhugi mujale tõsta. Nutika termomeetri saab Bluetoothi-ühendusega ka nutitelefoniga ühendada või kui sul on Xiaomi nutikodu lahendus, siis läbi Bluetooth-serveri ka nutikodu keskusega. Selle kaudu saab lisada temperatuuri ja niiskuse näitude järgi loogilisi operatsioone: näiteks liiga madala temperatuuriga radiaatori sisselülitamist jne.

Testi oma vee kvaliteeti Xiaomi testriga



Õhu ja vee kvaliteet on muutumas aina olulisemaks ja kui oled näiteks reisil, tekib tihti küsimus, kas vett võib juua või sobib see ainult pesemiseks (või ei sobi isegi selleks mitte). Xiaomi Mi TDS (hind 6,3 eurot) näitab TSD väärtust - mida väiksem see on, seda puhtam on vesi. 0-50 näitab täiesti puhast vett, üle 1000 on aga vesi joogikõlbmatu.

Xiaomi Mijia laserprojektor ingliskeelsete menüüdega

Võid seda Xiaomi Mija laserprojektorit kasutada seinasuuruse videoekraanina (kuni 150-tollise diagonaaliga) nii filmide kui telesaadete vaatamiseks. laserpildi heledus on kuni 3000 luumenit ja kaasas on pult ja levinuimad ühendusvõimalused. Loomulik resolutsioon on Full HD, aga 4K pilti saab ka vaadata Full HD peale kohendatult.

Operatsioonisüsteemiks on MIUI TV, ühendada saab seadmetega lisaks kaablitele ka üle WiFi ja Bluetoothi. Tänu eriti suurele vaatenurgale võib projektori paigutada seinale 5,5 cm kaugusele ehk otse projektoripildi alla ning see võtab niimoodi ülivähe ruumi. Keegi ei jää ka pildile ette, kui seda seinal näidatakse.