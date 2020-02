16000-luumenine projektor alla 250 euroga - lisaks Android ja mitte ainult

(Sisuturundus)

Ei saa mitte mainimata jätta, et praegu on Gearbestis saadaval Alfawise´i projektorimudel, millel pea kõik vajalik olemas, mis ühe mobiilse kaasaskantava projektori puhul oodata. Puudu on vaid kõrge hind.

Alfawise Q9 on Androidiga ja LED-lambiga projektor, mille suurus on sobiv selle vajadusel igale poole kaasa võtmiseks - koosolekuruumi, suvilasse, peole või oma odava hinna tõttu miks mitte osta selliseid projektoreid lausa mitu ja kasutada valgusinstallatsioonides. Hind on hetkel soodne: 209,4 eurot (-23%), lisandub transpordikulu Hiinast 11,4 eurot. Androidita mudel on odavam - 173 eurot.

Full HD resolutsiooniga (1920 x 1080 pikslit) ja 150 W LED valgusallikaga saab kuvada kuni 300-tollise diagonaaliga ekraanile pea kõik videoformaadid, mis praegu levinud. Sisseehitatud Android 8 aitab seinal näidata näiteks Netflixi, Youtube´i, mängida VLC pleieriga erinevaid salvestatud videosid jne.

Teistest seadmetest saab projektorisse striimida Chromecastiga. Ekraan võib olla kuni 300-tollise diagonaaliga, mida sa teleriga ei suuda asendada. Sel juhul peab projektor asuma viie meetri kaugusel seinast.

Kuigi hind on seadmel väga odav, pakub see kõiki levinumaid ühendusvõimalusi, mida leiad ka palju kallimatest projektoritest: WiFi b/g/n, Bluetooth, stereokõlar, 3,5 mm audiosisend, AC, AV, HDMI, RJ45, USB 2.0, VGA. Isegi 3D tugi on olemas vaatamiseks sini-punaste 3D prillidega.

Kas 16000 luumenit on piisav? Jah, kuhjaga. Hämarasse tuppa sobib tavaliselt valgustugevus 1500-2000 luumenit, üle 3000-luumenise projektoriga saab vaadata juba lisavalgustusega toas ning lausa väljast tuppa paistva märtsipäikesega. Android toetab ka 4K resolutsiooni, mida näidatakse Full HD erladusvõimega. Soodsate LED-projektorite pildikvaliteet pole veel just sama hea, kui (kordades kallimate) DLP projektoritega näidatav Full HD ja sellega võib arvestada, istudes näiteks ekraanist natuke kaugemale.