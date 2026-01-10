8 Eesti ettevõtet osalesid CES-il Eesti-Soome ühisstendis

Üks maailma suurimaid ja mõjukamaid tehnoloogiamesse CES 2026 toimus Las Vegases 6.-9. jaanuarini. Eesti oli CES 2026-l esindatud teist korda, seekord FINEST (Soome-Eesti) ühisel stendil.

Kokku oli ühisstendil esindatud 30 ettevõtet, kes tegutsevad targa liikuvuse sektoris ja sellega seotud valdkondades. Eestit esindas kaheksa ettevõtet, sealhulgas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) liikmed e-Pavement, Metrosert, Rethink, Nortal ja Bolt ning 1oT, Artec Design, Rollo Robotics ja Primostar.

“Eestit on tunnustatud kui ühte maailma digitaliseeritumat riiki ning me soovime ka jätkata teerajajana ülemaailmse innovatsiooni edendamisel. Eelmisel aastal nimetati CES-il Eesti Tarbijatehnoloogia Assotsiatsiooni poolt innovatsioonimeistriks, nüüd on taas hea meel CES-il Eesti tehnoloogiaid esitleda. CES pakub Eesti ettevõtetele enneolematut võimalust suhelda otse USA partnerite ja investoritega ning jätkata tugevate ja püsivate partnerluste loomist,“ ütles Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk.

ITLi rahvusvahelistumise juht Jana Silaškova lisas, et CES-il osaletakse tehnoloogiasektori delegatsiooniga juba teist korda. “ITLi liikmesettevõtete huvi näitab selgelt, kui suurt potentsiaali nad näevad nii USA kui ka globaalsetel turgudel. Meie ettevõtted pakuvad lahendusi nutika liikuvuse, autonoomsete süsteemide, digitransformatsiooni ja tulevikukindla taristu valdkondades. CES pakub mõjukat platvormi, et luua kontakte USA partnerite ja otsustajatega, kes kujundavad liikuvuse ja nutikate ühiskondade tulevikku.“

FINEST-i väljapanek tõi esile tipptasemel arengud targas liikuvuses, jätkusuutlikus taristus ja digilahendustes, näidates, kuidas innovatiivsed lahendused kujundavad linnakeskkondade ja digitaalse ühiskonna tulevikku.

Eesti idufirma Rollo Robotics tõi Las Vegasesse maailma esimese autonoomse üheratta-roboti.

„Turvalahendused on tänapäeval sageli staatilised või tuginevad kohmakatel mitmerattalistel robotitel, mis ei ole manööverdamisvõimelised,“ ütles Rollo Roboticsi kaasasutaja Sander Sebastian Agur, „üheratta valdamise abil oleme loonud roboti, mis on mitte ainult kiirem, odavam ehitada ja energiatõhusam, vaid suudab töötada ka kohtades, kuhu traditsioonilised robotid lihtsalt ei pääse.“

Maailma esimene stabiilne autonoomne üherattaline turberobot on loodud autonoomsete patrullide ja linnavalve abistamiseks. Robot lahendab ühe-ratta-robootika stabiilsusparadoksi, kasutades patenteeritud güroskoopilist stabiliseerimissüsteemi, mis võimaldab robotil püsida püsti ja liikuda osavalt ebatasasel pinnasel, kitsastel radadel ja rahvarohketes keskkondades.

Eesti ja Soome ettevõtete osalemist suursündmusel CES 2026 kaasrahastab Euroopa Liidu Interreg Central Baltic program Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toel. 2025. aastal osales messil üle 141 000 inimese enam kui 150 riigist ja piirkonnast ning 3 500+ eksponenti. Sel aastal ilmselt olid veelgi suuremad osalejanumbrid.