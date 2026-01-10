Pühade ajal üritati inimestelt raha välja petta petukirjade ja õngitsuslehtedega

2025. aasta jõulupühade ja aastavahetuse periood ning 2026. aasta algus on kurjategijate jaoks olnud väga töörohke, mil Eesti inimesi rünnati aktiivselt erinevate petuskeemide kaudu.



Pühade perioodil kasvas märkimisväärselt eri petuskeemirünnakute arv, millega üritati jõuda inimeste pangakontodeni, selgub Telia Turvavõrgu statistikast.

“Ainuüksi kahe nädala jooksul tõkestas Turvavõrgu lahendus ligemale miljon eraklienti varitsenud ohtu, mille eesmärk oli lõpuks inimeste pangakontodele ligi saada,“ märkis Telia võrgu peaarhitekt Tarko Tikan.

Statistika pärineb Telia Turvavõrgust, mis blokeerib ligipääsu ohtlikele veebilehtedele, õngitsuskatsetele, petukirjadele ja pahavarale. Tikan tõdeb, et just viimased nädalad on kujunenud Turvavõrgu poolt tuvastatud ja blokeeritud ohtude vaates kõige intensiivsemaks.

Kurjategijate kõige meelsamaks petuskeemiks on konkurentsitult erinevate õngitsuslehtede ja petukirjade levitamine. Nende kaudu püütakse meelitada inimesi vajutama kahtlastele linkidele, et sealt edasi juba isiklike PIN-koodide ja pangakontodeni jõuda. Õngitsuslehtedega seotud pettusi tuvastas ja blokeeris Turvavõrk vahemikus 22. detsembrist kuni 4. jaanuarini 609 000.





Halva mainega veebilehti, mis matkivad tuntud panku ja e-poode, tuvastati samas vahemikus 280 000 korral. Selliseid lehti loovad kurjategijad eesmärgil, et kasutajale jääks mulje, nagu oleks ta sattunud usaldusväärse teenusepakkuja veebilehele. Tegelikkuses meelitatakse heauskseid külastajaid taaskord sisestama lehele oma PIN-koode, et ligi saada kasutaja pangakontole.

Veidi vähem blokeeriti botnettide ehk pahavaraga nakatunud seadmete võrgustike ja pahavaraga seotud rünnakuid, seda vastavalt 14 400 ja 9300 korral.

Turvavõrgu poolt tuvastatud ja blokeeritud ohud vahemikus 22.12 kuni 04.01 Ohud Tõkestusi Botnetid ehk pahavaraga nakatunud seadmete võrgustikud 14 400 Õngitsuslehed, mis üritavad varastada isikuandmeid 609 000 Pahavara 9300 Halva mainega veebilehed, mis matkivad tuntud panku ja e-poode 280 000

Tarko Tikani sõnul on viimase kahe nädala jooksul Turvavõrk tõkestanud keskmiselt sadu erinevaid ohte ühe koduinterneti ühenduse kohta. „See annab aimu, kui aktiivselt on kurjategijate poolt sihikule võetud täiesti tavalised koduinterneti kliendid,“ lisas Tikan.