Elisa hoiatab: tänasest levib uus arvepettus, kus väidetakse, et arve on tasumata

Elisa annab teada, et täna varahommikul hakkas levima uus petukirjade laine, kus petturid esinevad Elisa nimel ning väidavad, et kliendi arve on tasumata või makse viibib. Kirjade eesmärk on meelitada inimesi klõpsama lingile ja sisestama oma pangatunnuseid võltsitud makselehel.

Petukirjad matkivad Elisa ametlikku arveldusalast suhtlust ning kasutavad nii ettevõtte visuaali kui ka keelekasutust, et jätta võimalikult usutav mulje. Tavaliselt hoiatatakse kirjas lisatasude, viiviste või teenuse katkestamise eest, kui väidetavalt tasumata arvet kohe ei maksta.

Elisa infoturbejuhi Mai Krafti sõnul töötab ettevõtte infoturbe meeskond järjepidevalt selle nimel, et tuvastada ja tõkestada klientidele suunatud pettusi. „Eelmisel aastal blokeerisime oma võrgus kõigi klientide kaitseks ligi 200 000 pahatahtlikku veebisaiti. Nende hulka kuulusid näiteks erinevad arvepettuste ja õngitsuskirjade lingid. Kui saame teada, et Elisa nimel liigub pettus, reageerib meie infoturbe tiim kohe ja blokeerib vastava lingi Elisa võrgus kõigi klientide jaoks,“ selgitas Kraft.

Krafti sõnul on petturite aktiivsus viimastel nädalatel taas kasvanud. „Kui aasta algus on pettuste vaates olnud pigem rahulik, siis nüüd näeme, et petturid on taas aktiivselt tegutsema hakanud. Just arvetega seotud petuskeemid tabavad inimesi hetkel, mil valvsus on madalam. Politsei- ja Piirivalveameti andmetel kaotasid Eesti inimesed eelmisel aastal pettuste tõttu 29 miljonit eurot – see number näitab, kui ettevaatlik tuleb olla,“ ütles Kraft.

Tema sõnul näevad petukirjad välja nagu päris Elisa arved või meeldetuletused tasumata makse kohta. „Kuigi oleme täna hommikul petturlikud lingid oma võrgus juba klientide jaoks blokeerinud, tekivad uued võltslehed väga kiiresti. Seetõttu on eriti oluline, et inimesed ei tegutseks kiirustades ega klõpsaks kahtlastel linkidel,“ lisas ta.

Kraft rõhutas, et Elisa ametlikud arved saadetakse alati aadressilt arved@elisa.ee ning kõik maksetega seotud toimingud saab turvaliselt teha Elisa iseteeninduses. „Kui kiri saabub tundmatult saatjalt või tekitab kahtlust, tuleks see enne maksmist kindlasti üle kontrollida,“ ütles ta.

Kuidas petukirjad toimivad?

Pettuskirjas olev link suunab inimese võltsitud makseteenuse lehele, mis näeb välja nagu panga või tuntud maksevahendaja keskkond. Seal palutakse kinnitada arve tasumine. Tegelikkuses annavad kasutajad PIN1 sisestamisel petturile ligipääsu oma pangakontole ning PIN2 abil tehakse ohvri teadmata rahalisi ülekandeid.