Maailma esimene E Ink Spectra 6 digitaalne pildiraam on kohal

(Sisuturundus)

Digitaalsed pildiraamid on turul juba aastakümneid. Märksõnadeks: WIFI, pilv, slideshow, juhtmed, laadimine, helendav LCD-paneel. Kuid kõik see ei pea enam nii olema ja siin tuleb mängu värviline e-paber (E-Ink). Sama põhimõte, mida teame e-lugeritest, ainult et nüüd kunstina seinal. Kui digiraam oli seni eelkõige järjekordne “tehnikavidin” kapi peal, siis uue tehnoloogiaga Reflection Frame raami puhul on tähelepanu keskmes pilt ise.

Tegemist on maailma esimese pildiraamiga, mis kasutab E Ink Spectra 6 e-paberi tehnoloogiat. Tulemuseks on trükile sarnane, matt ja silmasõbralik pilt, mis ei helenda ning näeb hea välja ka eredas valguses. Spectra 6 kuue põhivärvi tulemusena on toonid puhtad ja erksad, eriti punane, kollane ja sinine. Kuna e-paber tarbib energiat vaid pildi vahetamisel, püsib foto paigal ja raam töötab väga pikalt ühe laadimisega.

Raam ise ei ürita olla peategelane. Puidust raam on minimalistlik, pole kaableid – seega jääb fookus pildile raami sees. Ja see ongi eesmärk – näha välja nagu pilt, mitte nagu ekraan.

Täielikult juhtmevaba – nagu päris pildiraam

Ekraan tarbib energiat vaid pildi vahetamisel ning võimaldab ühe laadimisega üle 1000 pildivahetuse. Reflection Frame pildiraam on loodud juhtmevabaks kasutuseks, seega sobib see täpselt sinna, kuhu üks pildiraam päriselt kuulub – seinale või riiulile, ilma et peaks pistikupesa järgi elamist kujundama.

Ülilihtne pildivahetus – puuduta telefoniga pildiraami

Mugav Tap-To-Print tehnoloogia võimaldab telefoniga pildiraami puudutades vahetada pildi mõne hetkega. Äpiga on pildi vahetamine sama lihtne nagu uue pildi seinale panemine – ilma WiFi seadistuseta, konto loomiseta ja pilveteenuste peale mõtlemata.

Telefon tuvastab raami NFC tehnoloogia abil ja edastab pildi otse raamile Bluetoothi kaudu, seega ei pea raam olema võrgus ning foto ei pea liikuma läbi serverite. Kasutamine ongi lihtne: avad äpi, valid foto või galeriist kunstipildi, sätid vajadusel kaadri paika ja viid telefoni raami alumise vasaku nurga juurde, kus Tap-to-Print käivitub. Mõne hetke pärast (keskmiselt 20 sekundiga) on uus pilt kuvatud ning kuna raam kasutab E Ink Spectra 6 e-paberi tehnoloogiat, näeb tulemus välja loomulik ja paberilaadne – ilma taustvalguse ja ekraanihelenduseta.

Kellele on Reflection Frame mõeldud?

Sobib ideaalselt, kui:

tahad digifotosid või -kunsti seinale ilma ekraanihelenduseta,

hindad privaatsust ja tahad lahendust ilma pilve ja kontodeta,

Sulle meeldib idee “elavast galeriist”, kus pildi vahetamine on väike rituaal, mitte automaatne slaidishow.

Tehnilised parameetrid

Ekraan: 13,3″ E Ink Spectra 6 ekraan

13,3″ E Ink Spectra 6 ekraan Resolutsioon: 1200 × 1600

1200 × 1600 Aku: 5000 mAh laetav aku

5000 mAh laetav aku Laadimine: USB-C laadimiskaabel

USB-C laadimiskaabel Ekraani suurus: 13,3″

13,3″ Raami mõõt: 12″ × 16″ × 1″

12″ × 16″ × 1″ Raami kaal: 2,7kg

Rohkem infot Eesti ametlikult edasimüüjalt: www.smartplusart.com