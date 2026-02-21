Filmi- ja multimeediakiirendi korraldab tasuta intensiivprogrammi

Filmi- ja multimeediakiirendi kutsub filmi- ja meelelahutuskunsti ning startup-maailma huvilisi osalema tasuta kahepäevases intensiivprogrammis, mis pakub praktilist sissevaadet valdkonna võimalustesse. Parim tiim saab 1000-eurose rahalise auhinna.

Filmi- ja multimeediakiirendi, mida veab Tehnopol Startup Inkubaator, alustas tänavu kolmandat hooaega ning programmijuht Olga Kurdovskaja sõnul ootab osalejaid ees palju põnevaid võimalusi ja tegevusi.

„Märtsi alguses ootame loomeinimesi ja startup-maailma huvilisi kahepäevasele tasuta intensiivkoolitusele, kus saab praktilisi teadmisi ja enesekindlust oma ideede valideerimiseks või prototüübi loomiseks. Osaleda tasub kindlasti ka siis, kui huvi on olemas, kuid konkreetset ideed veel ei ole ning lisaks on see väga hea võimalus mõttekaaslaste leidmiseks või mõne olemasoleva tiimiga liitumiseks,“ ütles Olga Kurdovskaja.

Kahepäevane intensiivprogramm ehk TECH bootcamp toimub 4. ja 5. märtsil kood/Jõhvis ning keskendub ideede praktilisele arendamisele algusest prototüübini. Programmi jooksul õpitakse ideede genereerimist ja valideerimist, toimiva meeskonna loomist, konkurentsiolukorra analüüsi ning iduettevõtte finantsloogika mõistmist. Samuti käsitletakse, kuidas oma ideed investoritele veenvalt esitleda.

“Programmi kokku panemisel oleme mõelnud ka neile, kes täna juba töötavad loomevaldkonnas, näiteks heliinsenerid, heliloojad, DJ-d, muusikud, fotograafid aga ka näiteks programmeerijatele. TECH bootcamp sobib kõigile, kes mõtlevad uute võimaluste tundmaõppimisele või oma profiili laiendamise peale,“ julgustas Kurdovskaja.

Kahepäevane bootcamp toimub Jõhvis 4. ja 5. märtsil ning on kõigile huvilistele tasuta, kuid osalemine eeldab eelnevat registreerimist Tehnopol Startup Inkubaatori kodulehel. Parim tiim saab 1000-eurose rahalise auhinna oma esimese prototüübi loomiseks ning parimatel avaneb võimalus liituda filmi- ja multimeediakiirendi programmiga.

TECH bootcamp on ühtlasi sissejuhatuseks filmi- ja multimeediakiirendisse ning sobib meeskondadele, kes soovivad valmistuda kuuekuulises inkubatsiooniprogrammis osalemiseks.

Olga Kurdovskaja sõnul said eelmise hooaja jooksul inkubatsiooniprogrammis osalenud ning praegu programmis jätkavad meeskonnad väärtusliku praktilise kogemuse ning selgema arusaama nii turu ootustest kui ka oma lahenduste arendamise kitsaskohtadest. “Mitmed tiimid jõudsid ka esimeste tunnustusteni. Näiteks programmis osalev FilmLink arendab filmitööstusele suunatud platvormi suhtluse, failide ja tööprotsesside haldamiseks ning nende lahendus pälvis investorite tähelepanu ja sai 3000 eurot rahastust Startup Day raames peetud loometööstuse pitching-konkursil,” tõi Kurdovskaja välja.

Filmi- ja multimeediakiirendi inkubatsiooniprogramm kestab kuus kuud ning positiivsete tulemuste korral on võimalik programmi pikendada veel pooleks aastaks. Programmis osalejatele määratakse võtmemetor ning lisaks koolituspäevadele toimuvad regulaarsed kohtumised mentoritega. Inkubatsiooniprogrammi saab kandideerida kuni 4. märtsini Tehnopol Startup Inkubaatori kodulehel.

Filmi- ja multimeediakiirendi on osa innovatsioonikeskusest IDA Hub, mille asutajateks on IVEK, IVIA ja Tehnopol. Sügisel valmiva innovatsioonikeskuse eesmärk on toetada filmitalentide ja nutikate tulevikutegijate arengut ning aidata elavdada ja mitmekesistada Ida-Virumaa majandust. Tegu on mitmeotstarbelise keskusega, kuhu lisaks filmistuudiotele tuleb ka digi- ja multimeediainkubaator.