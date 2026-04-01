Jäine põhjala ja kadunud poeg: oodatud seiklusmäng "WILL: Follow The Light" sai ilmumiskuupäeva

Tuul ulub pragude vahel, lained peksavad vastu kaljut ja sinu ainus seltsiline tuletornis on raadio eetrisahin. Just sellisest atmosfäärist algab TomorrowHead Studio uus seiklusmäng "WILL: Follow The Light", mis lubab mängijad viia emotsionaalsele ja graafiliselt lummavale rännakule, kus kaalul on elu kalleim vara.

Staaride paraad keset tormi

Värskelt avalikustatud uudis ei too meieni mitte ainult mängu ilmumiskuupäeva, vaid ka muljetavaldava nimekirja häälnäitlejatest, kes sellele loole elu sisse puhuvad. Mängu kesksetesse rollidesse on asunud tõelised oma ala tipud.

Peategelase Willi rollis kuuleme Ollo Clarki, kuid tõelise maiuspalana liitub meeskonnaga BAFTA auhinna võitja Cissy Jones. Jones, kes on paljudele mänguritele tuntud kui Delilah kultusmängust "Firewatch", on oma hääle andnud ka sellistele hiidudele nagu "Baldur’s Gate 3" ja "Starfield". Lisaks temale löövad kaasa Debi Derryberry (tuntud kui Jimmy Neutron) ja Dennis Kleinman.

Sellise kaliibriga näitlejate kaasamine on nagu tipptasemel vürtside lisamine peenesse rooga – see ei muuda küll toidu põhiolemust, kuid annab sellele sügavuse ja karakteri, mis eristab tavalise ajaviite unustamatust elamusest.

Rohkem kui lihtsalt mäng – see on isiklik odüsseia

"WILL: Follow The Light" on lookeskne esimeses isikus seiklusmäng, mis on saanud inspiratsiooni sellistest atmosfääri-meistriteostest nagu "Alan Wake", "Dear Esther" ja eelmainitud "Firewatch".

Mängu sündmustik rullub lahti karmidel põhjala laiuskraadidel. Me kehastume Williks, tuletornivahiks, kelle rahulik rutiin puruneb kildudeks, kui ootamatu raadiosõnum teatab katastroofist tema kodulinnas. Mis veelgi hullem – tema ainus poeg on kadunud. Ilma hetkegi kõhklemata asub Will oma purjejahiga "Molly" teele läbi ohtlike vete.

Mängu arendaja TomorrowHead Studio on seadnud eesmärgiks pakkuda visuaalset realismi, mis tugineb nende tugevale CGI-taustale. See tähendab, et iga piisk purjeka tekil ja iga põhjamaine udupahvak on lihvitud viimase piirini. Arendajate sõnul on nende kirg reisimise vastu see, mis juhib neid looma uusi maailmu: TomorrowHead Studio eesmärk on jagada seda entusiasmi mängijatega, saates nad rännakutele uurima uusi paiku ja maailmu.

Millal saab purjed heisata?

Ootusärevus ei pea enam kaua kestma. "WILL: Follow The Light" randub arvutitel (PC), PlayStation 5-l ja Xbox Series X|S konsoolidel juba 28. aprillil 2026.

Mäng on nagu pingeline köiel kõndimine – ühel pool on ohtlik loodusjõudude märul ja teisel pool sügavalt isiklik, peaaegu intiimne lugu isaarmastusest ja vastutusest. Kas Will jõuab õigeks ajaks kohale või neelab hall põhjala ta endasse? Vastus peitub valguse järgimises.

Plussid:

Tipptasemel häälnäitlejad: Cissy Jonesi ja teiste veteranide osalus garanteerib emotsionaalse sügavuse.

Atmosfäärne keskkond: põhjala loodus ja tuletorni-temaatika pakuvad unikaalset visuaalset ja helilist elamust.

Loo-kesksus: tugev fookus narratiivile ja isiklikule draamale meeldib mängijatele, kes hindavad head lugu rohkem kui puhast märulit.

Visuaalne kvaliteet: arendajate CGI-taust lubab fotorealistlikku graafikat.

Miinused: