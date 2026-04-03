Lõpuks ometi lendav laev: rootslaste uus Candela P-12 muudab meresõidu hääletuks

Candela P-12 Stockholmi saarestikus.

Selle asemel, et nautida rannikuvaateid, ootab kiirlaevaga sõitjaid tavaliselt ees kõrvulukustav mootorimürin, diislihais ja lakkamatu kloppimine vastu laineid, mis paneb ka kõige tugevama reisija südame lõpuks läikima. Rootsi tehnoloogiaettevõte Candela on otsustanud sellele piinale lõpuks ometi lõpu teha.

Eelmisel reedel Stockholmis vette lastud ja peagi Mumbais teenistust alustav Candela P-12 Business on elektriajamiga alus. Kuid mitte ainult, see on meretranspordi "Tesla moment", mis lubab muuta merereisid sujuvaks ja vaikseks.

Tuttav tehnoloogia paneb vee kohal hõljuma

Kuidas on võimalik, et kiirlaev ei raputa ega mürise? Vastus peitub arvutijuhitavas allveetiibade süsteemis. Kui tavaline laev surub end toore jõuga läbi veemassi, meenutades maasturit mudamülkas, siis P-12 tõuseb kiirusel 25 sõlme vee kohale ja veetakistus muutub minimaalseks.

Võib öelda, et Candela on ehitanud "lendava laeva". Selle tiivad asuvad lainete all, kus vesi on rahulik. Arvutid korrigeerivad tiibade nurka sadu kordi sekundis, siludes välja ka kõige rahutumad lained. Tulemuseks on kogemus, mida ettevõtte juht Gustav Hasselskog kirjeldab kui maagiat:

„P-12 Businessi kogemus ühendab tehnoloogia ja sisekujunduse meisterlikkuse – me oleme mugavuse sõitu sisse projekteerinud. See sarnaneb pigem vaikses salongis istumisele kui kiirel alusel viibimisele. Siin muutub ülesõit omaette elamuseks. Kui kuskil unistatakse lendavast võluvaibast, siis meie oleme selle valmis teinud.“

Vaikuse uus tase: detsibellid ei valeta

Üks P-12 suurimaid trumpe on hääletus. Katsetuste käigus mõõdeti kabiini müratasemeks püsikiirusel vaid 63–64 dB. Et seda perspektiivi panna, siis tavalised parvlaevad mürisevad 75 dB juures ja kiirpaadid lausa 95 dB kandis. Kuna detsibellide skaala on logaritmiline, tähendab 10-detsibelline vahe inimese kõrva jaoks helitugevuse mitmekordistumist.

P-12 sees on seega vaiksem kui moodsas reisirongis või isegi lennuki esimeses klassis. See on saavutatud tänu akustiliselt isoleeritud kabiinile ja asjaolule, et mootor asub vee all, kaugel reisijate kõrvadest.

Keskkonnasääst ja majanduslik loogika

Lisaks mugavusele on P-12 ka loodusesõbralik. "Lennates" kulutab alus kuni 80% vähem energiat kui tavalised laevad. See on tohutu võit operaatoritele, kes soovivad kütusekulusid kokku hoida. Kuna laev ei tekita peaaegu üldse laineid (ei vööri- ega ahtrilainet), ei lõhu see tundlikke rannikuääri.

Reisijatele on aga loodud äriklassi keskkond: panoraamvaated, Wi-Fi, kohvik-baar ja isegi "tähistaeva" efektiga valgustuslahendus õhtusteks reisideks. Pardale pääseb mugavalt ratastooli või lapsevankriga.

PLUSSID

+ Hea sõidustabiilsus tänu allveetiibadele.

+ Vaikus: kuulda on sosinal vestlust isegi tippkiirusel.

+ Energiatõhusus 80% väiksem energiakulu võrreldes konkurentidega.

+ Luksuslik interjöör: "Star Ceiling" valgustus ja tipptasemel mugavusvarustus.

+ Väike ökoloogiline jalajälg: nullemissioon ja puuduvad lained, mis kahjustaksid kaldaid.

MIINUSED

- Väike sõiduulatus: 40 meremiili on piisav sadamate vaheliseks lühitranspordiks, kuid piirab pikemaid avamerereise.

- Infrastruktuuri vajadus: tarvis on võimekaid laadimispunkte sihtsadamates.

- Mahutavus: 16-20 reisijat tähendab, et tegu on nišitoote, mitte massitranspordi vahendiga.