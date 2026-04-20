Sony uus relvastus mänguritele: INZONE M10S II monitor ja H6 Air peakomplekt

Sel kevadel toob Sony turule kaks uut mänguriseadet. Saage tuttavaks: uhiuus avatud tagaküljega peakomplekt INZONE H6 Air ning koostöös e-spordi hiiu Fnaticuga sündinud järgmise põlvkonna OLED-monitor INZONE M10S II.

INZONE H6 Air: kõrvaklapid nagu kontserdisaal

Enamik mänguriklappe on suletud disainiga, mis on justkui heli luku taha panemine kitsasse helikindlasse kappi. Uus INZONE H6 Air muudab aga mängureegleid – selle avatud tagaküljega konstruktsioon muudab helipildi sarnaseks avara kontserdisaaliga. See vähendab sisemisi helipeegeldusi ja laseb sul kogeda ruumilist heli täpselt nii, nagu mänguloojad on selle stuudios kavandanud. Sa ei kuule lihtsalt samme, sa tajud täpselt, millise nurga alt ja kui kaugelt vastane läheneb. Samas ei pruugi enam olla nii palju mahlakaid basse, kuid ka sellele on mõeldud.

Sony on integreerinud klappidesse spetsiaalsed ventilatsioonikanalid. Kui tavaliselt kipub avatud klappidel bass nõrgaks jääma, siis need kanalid toimivad justkui sõiduauto turbo – suruvad madalad sagedused sügavamaks, jättes keskmised ja kõrged toonid alles.

Koostöös PlayStation Studios´i helimeistritega loodi klappidele ka spetsiaalne "RPG/Adventure" ekvalaiseriprofiil. See on justkui helirežissööri isiklik puudutus, mis optimeerib seiklusmängude atmosfääri maksimaalselt kaasahaaravaks. USB-C helikaardiga toetavad klapid ka virtuaalset 7.1-kanalilist ruumilist heli (360 Spatial Sound for Gaming).

Need alumiiniumist raamiga klapid kaaluvad 199 grammi. See on kergem kui sinu nutitelefon, mida sa ei pea ilmselt peas kandma. Koos vedruhingedega peavõruga võid need klapid aga pähe unustada ka pikemateks reidideks.

INZONE M10S II: kas Vormel-1 kiirus?

Kui rääkida e-spordist, siis seal loevad ikkagi millisekundid, mida monitoritootjad tavaliselt uhkusega välja toovad ning mis kontorirotti palju ei kõiguta. INZONE M10S II on koostöös Fnaticu profimängijatega saanud lihvi just mänguri vaatest. Selle südameks on uue põlvkonna tandemstruktuuriga OLED-ekraan.

M10S II on vormel-1 laadse kiirendusega, selle reaktsiooniaeg on kõigest 0,02 ms ja tänu Dual Mode režiimile suudab see pilti värskendada QHD resolutsioonis 540 korda sekundis (540 Hz) või HD režiimis isegi 720 korda sekundis (720 Hz). Seega silm näeb vastase liikumist sujuvamalt ja kiiremini.

Üks suuremaid innovatsioone on siiski hoopis liikumishägu vähendamine (Motion Blur Reduction ehk MBR) ilma pilti tumedamaks muutmata. Tavaliselt on teravama liikumise hind pimedam pilt – justkui paneksid päikeseprillid ette. Sony on aga lisanud n-ö kaugtuled, mis suurendavad heledust just õigetel valgustatud intervallidel. Tulemuseks on teravam pilt ka kõige kiirema märuli keskel.

Mõeldud on ka praktilisusele: monitori jalg on paindlik ja selle alus on vaid 4 mm paksune. See on piisavalt õhuke, et võiks oma klaviatuuri ääre rahulikult monitori jala peale toetada.

Turniirimängijatele on lisatud funktsioon, mis laseb pildi lülitada täissuuruses 27-tolliselt alalt fookustatud 24,5-tollisele turniirirežiimile (1332p või 1080p). Et võimas OLED-paneel pikaajalisel koormusel üle ei kuumeneks, on monitor varustatud eritellimusel valmistatud jahutusradiaatoritega.

Plussid ja miinused

INZONE H6 Air

PLUSSID

Erakordselt kerge (vaid 199 g), mis tagab kandmismugavuse.

Avatud disain ja ventilatsioonikanalid loovad laia, loomuliku ning täpse helipildi koos sügava bassiga.

Eraldi optimeeritud "RPG/Adventure" režiim koostöös PlayStation Studios professionaalidega.

MIINUSED

Juhtmega ühendus ei paku sama suurt liikumisvabadust kui juhtmevabad mudelid.

Avatud disain laseb sisse välismüra – ei pruugi sobida väga lärmakasse keskkonda.

INZONE M10S II

PLUSSID

Ulmeliselt kiire: kuni 720 Hz värskendussagedus ja 0,02 ms reageerimisaeg.

Dual Mode pakub paindlikkust (QHD 540 Hz või HD 720 Hz) koos turniirirežiimi (24,5") vaatega.

Heleduse kaota MBR-tehnoloogia ja ruumisäästlik 4 mm jala disain.

MIINUS

Hinnaklass (1399 eurot) on suunatud ikka väga tõsistele e-sportlastele ja nõudlikele entusiastidele, jäädes pühapäevamängijale liiga kalliks.

Tehnilised andmed

Sony INZONE H6 Air Tüüp: Juhtmega, avatud tagaküljega mänguri peakomplekt Kaal: 199 g (ilma mikrofoni ja kaablita) Ruumiline heli: virtuaalne 7.1 (360 Spatial Sound for Gaming) Mikrofon: eemaldatav reguleeritav kardioidmikrofon (poom) Lisad: USB-C helikaart (Audio Box), RPG/Adventure profiil Saadavus ja hind: alates aprillist 2026, soovituslik hind 199 €