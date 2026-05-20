Philips tutvustas kahepoolset monitori - teenindajatele kulub see ära

Pangas, hotelli vastuvõtus või arstikabinetison ikka ja jälle vaja kliendile näidata tema lepingut, broneeringut või raviplaani. Mida sa siis teed? Hakkad rasket kuvarit füüsiliselt pöörama või kutsud kliendi ebamugavalt oma laua taha piiluma? Tundub arhailine, kuid nii see elu seni käiski. Philips on otsustanud sellele igapäevasele kohmakusele joone alla tõmmata.

Amsterdamis avalikkuse ette toodud Philips 24B2D5300 on tootja väitel maailma esimene eraldiseisev kahepoolne ärimonitor. See on justkui münt, millel on kaks külge, pakkudes täiesti uusi võimalusi nii klienditeeninduses kui meeskonnatöös.

Kaks ekraani, mis ei nõua topelt ruumi

Monitori idee on geniaalselt lihtne, kuid teostuselt uuenduslik. Kujuta ette tavalist paberist raamatut – sa saad seda lugeda mõlemalt leheküljelt, ilma et raamat laual rohkem ruumi võtaks. Philips on rakendanud sama loogikat kaasaegse riistvara peal.

Seadmel on kaks 23,8-tollist IPS-paneeli, mis asuvad seljad vastamisi. Selline lähenemine on juba pälvinud ka maineka disainimaailma tunnustuse.

"Kahepoolne ekraan ja Philips B2D5000 monitorisarja ruumi kokku hoidev disain optimeerib tööala ning toetab professionaalset kasutust." – Reddot 2025 žürii kommentaar auhinnatud tootedisainile.

Klienditeeninduse uus tase: köögipool jääb varjatuks

Selle seadme maagia peitub aga tarkvaras, täpsemalt SmartView ja DualView lahendustes. Need tehnoloogiad aitavad lahendada privaatsuse ja efektiivsuse konflikti.

Seda on kõige lihtsam võrrelda peene restoraniga. Sinupoolsel ekraanil käib vilgas töö – avatud on andmebaasid, sisekirjavahetus ja konfidentsiaalne info (köögipool). Kliendipoolsel ekraanil kuvatakse aga ainult ilusat, puhast ja selget kokkuvõtet tema tehingust, interaktiivset graafikut või ostukorvi (see on nagu kaunilt serveeritud pearoog restoranisaalis).

Sa ei pea tegema järeleandmisi privaatsuses, ent saad samal ajal pakkuda paremat kliendikogemust, olgu siis tegemist panga, tervishoiuasutuse või teenindusletiga.

Üks laud, kaks töötajat

Lisaks klienditeenindusele saab Philips 24B2D5300 monitori kasutada ka jagatud töökohtadel. Mõlemat ekraanipoolt on võimalik ühendada eraldiseisva seadmega. See on ideaalne lahendus näiteks raamatukogudesse, koolidesse või avatud kontoritesse, kus iga ruutmeeter on arvel. Kaks inimest saavad istuda vastamisi ja teha tööd täiesti eraldiseisvalt, vajades laual vaid üht monitorijalga.

Kaablite rägastik on samuti viidud miinimumini. Mõlema ekraani jaoks on olemas USB-C port. USB-C toimib siin nagu tehnoloogiline nabanöör – üksainus kaabel kannab üle nii pildi ja andmed kui ka annab sülearvutile kuni 65 W laadimisvõimsust.

Loomulikult pole Philips unustanud silmade tervist. Pikkade tööpäevade leevendamiseks on mõlemad ekraanid varustatud Flicker-free (värelusevaba) ja SoftBlue tehnoloogiaga ning omavad TÜV eyesafe® 2.0 sertifikaati. Kirss tordil on 120 Hz värskendussagedus, mis teeb akende lohistamise ja teksti kerimise ekraanil sujuvaks.

PLUSSID

Disain, mis hoiab palju lauaruumi kokku.

120 Hz värskendussagedus tagab silmasõbraliku ja sujuva pildi.

USB-C ühenduvus koos 65 W laadimisega vähendab kaablikaost.

Nutikad ekraanijagamise funktsioonid (SmartView ja DualView) loovad turvalise ja mugava kliendikogemuse.

MIINUSED

Full HD resolutsioon võib 2026. aasta standardite ja nõudlikuma spetsialisti jaoks jääda pisut madalaks.

Spetsiifiline nišitoode – tavalisele kontoritöötajale, kes kliente ei teeninda, pole tagumisest ekraanist suurt kasu.

Kahe iseseisva kasutaja puhul on monitori ergonoomiline seadistamine (kõrgus ja kalle) kompromisside otsimine.