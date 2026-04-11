Sony heidab kinda OLED-ile: uus True RGB tehnoloogia lubab telerimaailmas revolutsiooni korraldada

Jah, sa oled aastaid vaadanud maailma läbi kergelt tolmuse akna. Nüüd on tehnoloogiagigant Sony teatanud, et nad on valmis selle akna puhtaks küürima. kas tõesti? Sel kevadel saabuva uue põlvkonna BRAVIA teleritega tutvustatakse True RGB tehnoloogiat, mis tõotab turunduslubaduste järgi muuta meie arusaama sellest, kui elutruu üks ekraanipilt üldse olla saab. Kas on see nüüd päris lubadus või järjekordne mitmetähelise lühendiga tehnolooga turundustrikk, see selgub õige pea.

Sony 20-aastane arendustöö seal taga muidugi lubab enamat.

Mis peitub "tõelise RGB" taga?

Sony True RGB annab igale värvikanalile omaette lava. Tehnoloogia kasutab iseseisvalt juhitavaid punaseid (R), rohelisi (G) ja siniseid (B) valgusallikaid ehk dioode. Kõlab tuttavalt?

Osaliselt jah. Kui enamik tänapäeva telereid kasutab valget taustvalgust, mis filtreeritakse värvikihtide kaudu, siis Sony lahendus tekitab värvi otse allikas. Sony puhtaid põhivärve täpselt nii, nagu kunstnik segab paletil värsket värvi.

Sony ise märgib uhkusega:

"Erinevalt tavapärastest lahendustest kasutab Sony True RGB iseseisvalt juhitavaid punaseid, rohelisi ja siniseid valgusallikaid. See tagab puhtamad värvid, kõrgema heleduse ja Sony kodutelerite läbi aegade suurima värvimahu."

Samas on midagi sellist ju meil juba olnud, vähemalt sellele kirjeldusele sarnast. Miks siis Sony peaks veel parem olema?

RGB Mini-LED / True RGB teebki punase, rohelise ja sinise valgusallikaga ise värvid ekraanile.

Sony True RGB on sama põhiideega, aga Sony enda juhtimise ja pilditöötlusega, mis pidi saavutama veel täpsema värvide juhtimise.

20 aastat lihvitud

True RGB ei sündinud üleöö. See on üsna pikk teekond, mis sai alguse juba 2004. aastal legendaarse QUALIA 005 mudeliga. Sony on võtnud parimad omadused Mini LED tehnoloogia täpsusest ja kombineerinud selle OLED-ile omase kontrastsusega.

Uue tehnoloogia salarelvaks on patenteeritud optiline struktuur ja ülimalt täpne taustvalgustuse draiver. See tähendab, et "parim koht diivanil" ei ole enam piiratud ainult ekraani keskel ees istumisega.

Millal me seda näeme?

Sony on kinnitanud, et esimesed True RGB tehnoloogiaga varustatud BRAVIA telerid jõuavad turule juba sel kevadel. Kuigi täpsed mudelinimed ja hinnakirjad on veel saladuskatte all, on selge, et Sony plaanib sel aastal teleriturul kaardid ümber mängida.