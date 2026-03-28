Kino tuleb koju: Sony uus BRAVIA seeria pakub nii kõlareid kui telereid elutuppa

Sony värskeim visioon nimega Cinema is Coming Home ("Kino tuleb koju") lubab just seda kogemust, kus kodus ka bassid müdistavad kinoliku pildiga, kuid ilma piletijärjekordade ja kalli popkornita.

Sony on äsja avalikustanud oma uue põlvkonna koduaudio ja telerite perekonna, kuhu kuuluvad BRAVIA Theatre helisüsteemid ning BRAVIA 3 II ja 2 II telerid.

Heliväli mähib endasse nagu soe tekk

Uue helisüsteemi süda on BRAVIA Theatre Bar 7, mis peidab elegantse kesta all üheksat kõlarit. Kui tavalised soundbarid saadavad heli otse teie suunas nagu prožektorivihk, siis Bar 7 kasutab spetsiaalseid ülespoole ja külgedele suunatud kõlareid, et tekitada märgatavalt laiem heliväli.

Selle tehnoloogia saladus peitub 360 Spatial Sound Mapping (360SSM) süsteemis. Kujuta ette, et heli on nagu nähtamatu arhitekt, kes mõõdab toa üle ja ehitab sinna „heliseinad“. Tulemuseks on akustiline hologramm – kuulajale tundub, et helid tulevad igast suunast, isegi sealt, kus füüsiliselt ühtegi kõlarit ei asu.

Neile, kes eelistavad kompaktsemat, kuid siiski võimekat lahendust, on suunatud BRAVIA Theatre Bar 5. See on 3.1-kanaliline süsteem, mis koos traadita bassikõlariga pakub ideaalset tasakaalu hinna ja jõudluse vahel, kaotamata seejuures Sony kuulsat ruumilist sügavust.





Bass, mis ei tärista aknaid

Et kodukino kogemus oleks parem, on vaja ka sügavamat bassi. Sony toob ühtlasi turule ka oma uued subwooferid BRAVIA Theatre Sub 9 ja Sub 8.

Eriti tähelepanuväärne on Sub 9, mille sees töötavad kaks 200 mm valjuhääldit. See kasutab kavalat tehnoloogiat, kus valjuhääldid on paigutatud vastassuunas. See on nagu kaks ühetugevust sumomaadlejat, kes suruvad teineteise vastu – kogu jõud läheb energiasse (ehk helisse), kuid nad ei liigu paigast. See vähendab vibratsiooni ja moonutusi, tagades puhta ja sügava bassi, mis ei pane kapipealseid nipsasjakesi tantsima ega aknaid plärisema.

Kui lisada süsteemi ka BRAVIA Theatre Rear 9 tagakõlarid, mis on varustatud ülespoole suunatud elementidega, saab luua oma elutuppa nn „fantoomkõlarid“. See tähendab, et heli ei tule mitte ainult eest ja tagant, vaid ka kuulaja kohalt, täites ruumi IMAX Enhanced kvaliteediga heliga.

Telerid said targemaks ja suuremaks kui kunagi varem

Loomulikult vajab see heli väärilist partnerit ka pildi näol. BRAVIA 3 II on keskklassi LED-teler, mis ei tee järeleandmisi suuruses – see on saadaval kuni hiiglasliku 100-tollise ekraaniga.

Sony on kasutanud oma tippklassi teleritest tuntud XR Processor™ ja XR Triluminos PRO™ tehnoloogiat. See toob ekraanile loomutruud toonid ja peenemad detailid.

Huvitava lükkena on Sony teinud koostööd MediaTekiga. „Ühendades Sonyle kuuluva signaalitöötluse MediaTeki riistvaraga, vähendame müra ja pakume delikaatset, peenelt detailset pildiedastust,“ seisab ettevõtte pressiteates. See sünergia tähendab, et ka madalama kvaliteediga sisu (näiteks vanad HD-filmid) skaleeritakse tänu tehisintellektile 4K-lähedaseks pildiks.

Ligipääsetavus ja mugavus

Sony on mõelnud ka kasutusmugavusele. Uus Inclusive Remote Control pult on loodud kasutajate tagasiside põhjal, et navigeerimine oleks puudutustega tajutav. Lisaks on puldil Remote Finder funktsioon – kui pult kaob diivanipatjade vahele, aitab see end helisignaaliga leida, mis on hea abi nägemispuudega inimestele või lihtsalt hajameelsele filmihuvilisele.

Kellele need on mõeldud?

Sony uus tootevalik on suunatud neile, kes soovivad tõelist kinokogemust ilma keeruliste paigaldusteta. BRAVIA Connect rakendusega on kogu süsteemi juhtimine nutitelefonist lihtne ning Voice Zoom 3™ tehnoloogia tagab, et ka kõige vaiksem sosin filmis on selgelt kuuldav, ilma et peaks helitugevust põhja keerama.