Sinu telefon, minu saladused: uus tehnikusimulaator "In Trusted Hands" paneb proovile moraalikompassi

Kas oled kunagi viinud oma katkise ekraaniga nutitelefoni remonditöökotta ja tabanud end mõttelt: mis minu seadmest tagaruumis tegelikult saab? Kas tehnik piirdub vaid uue klaasi paigaldamisega või sirvib ta lõunapausi ajal salaja sinu isiklikke fotosid ja sõnumeid? Sõltumatu mängustuudio HaveGreatIdea uusim teos „In Trusted Hands“ viib sind just sinna teisele poole letti, pakkudes korraga nii lõõgastavat nokitsemist kui ka pingelisi eetilisi dilemmasid.

Maikuu seitsmendal päeval, 2026. aastal Steamis ilmavalgust näinud „In Trusted Hands“ (tõlkes "Usaldusväärsetes kätes") on edukalt vastu võetud mängu „Repair this!“ kauaoodatud järg. Kui sa pole varem sarnaste simulaatoritega kokku puutunud, siis kujuta ette, et telefoni parandamine on justkui kõrgtehnoloogilise Lego kokkupanemine – see nõuab täpsust ja kannatust, kuid on äärmiselt rahuldust pakkuv. Mäng viskab sind otse pulseeriva suurlinna südamesse, kus sinu argipäevaks saab seadmete lahtivõtmine ja komponentide vahetamine, taustaks mängimas mõnusalt rahustav lo-fi muusika.

Digitaalne päevik ja moraalsed valikud

Kuid ära lase end hubasest atmosfäärist uinutada. Mehaaniline töö – kruvide keeramine ja kiipide jootmine, mis on kui digitaalne mikrokirurgia, on vaid pealispind. Tõeline mäng algab siis, kui seade on sisse lülitatud.

Tänapäeva nutitelefon ei ole lihtsalt suhtlusvahend; see on inimese elu, mis on lukustatud väikesesse klaasist ja metallist karpi. See on otsekui tänapäevane päevik, mille võti on nüüd sinu, ehk tehniku käes. Mängijana saad piiramatu juurdepääsu oma klientide eraelule: nende isiklikele sõnumitele, fotodele ja kiivalt varjatud failidele.

Arendajad ise kirjeldavad seda konflikti nii: „Mäng sunnib mängija moraalsele teelahkmele: kas sa kaitsed neid saladusi või kasutad teavet isikliku kasu saamiseks ära?“

Sinu valikutest sõltub, kas oled usaldusväärne spetsialist või manipuleeriv info-õngitseja. Iga otsus kujundab loo edasist käiku, tõmmates sind kaasa lahendamata müsteeriumitesse ja miks mitte – isegi ootamatusse romansi.

Tehniku tervis on sama oluline kui telefoni aku

Üks huvitavamaid uusi mehaanikaid on tehniku enda heaolu jälgimine. Täpselt nii nagu ülekoormatud nutitelefoni protsessor hakkab kuumenema ja rakendusi aeglasemalt avama, võib ka sinu tegelane läbi põleda. Väsimus ja stress hakkavad kogunema, mõjutades otseselt sinu otsustusvõimet ja edukust töökojas. Kui käed väsimusest värisevad, on nii peen-elektroonika parandamine kui ka õigete eetiliste valikute tegemine kordades keerulisem.

Kolmeliikmeline indie-stuudio HaveGreatIdea on tuntud oma oskuse poolest luua kompaktseid, kuid sügava tähendusega mängusüsteeme. Nende fookuses on inimlugude ja valikute tagajärgede uurimine, pakkudes intiimseid projekte, mis jätavad sügava moraalse jälje.

Kui soovid näha, milline näeb välja elu mobiiliparanduse tagatoas, tasub kindlasti pilk peale visata mängu ametlikule treilerile YouTube'is: In Trusted Hands - Release Trailer.

Plussid ja miinused

Kuigi tegemist on tutvustava ülevaatega, toob mängu kontseptsioon juba praegu esile mitmed selged tugevused ja mõned potentsiaalsed ohukohad žanri fännidele.

PLUSSID

Innovaatiline lähenemine: Ühendab edukalt lõõgastava mehaanika (telefoni parandamine muusika saatel) ja sügava psühholoogilise põneviku.

Moraalsed valikud: Otsused mõjutavad reaalselt loo käiku, mis annab mängule hea kordusväärtuse.

Karakteri haldamine: Väsimuse ja stressi mehaanika lisab muidu lihtsale simulaatorile vajaliku raskusastme ja realismi.

MIINUSED