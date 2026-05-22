Ettevaatust! Eestis levivad petusõnumid tasumata trahvi ettekäändel

Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele.

Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumi saatjaks märgitud Läti politsei, teises laines aga juba kohalik Politsei- ja Piirivalveamet. Sõnumites sisaldub link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust trahv kohe ära maksta.

Telia turvaintsidentide spetsialisti Aare Kirna sõnul on tegemist suurema petukampaaniaga, kus kurjategijad kasutavad ära inimeste usaldust riigiasutuste vastu.



„Kuna sõnumid saadeti internetipõhiste sõnumikanalite kaudu, ei saa sideoperaatorid neid tavapärasel moel peatada. Palume klientidel olla eriti tähelepanelik ja mitte kunagi tasuda trahve SMS-is sisalduvate linkide kaudu,“ ütles Kirna.

Teliale teadaolevalt toimus sarnane massiline petusõnumite kampaania eile ka Lätis, mis viitab sellele, et sama petturite grupp võib katseid lähiajal korrata ka Eestis.

Telia soovitab kõigil klientidel säilitada kriitiline meel ning kahtluse korral kontrollida infot alati ametlike kanalite kaudu.