Uued Xiaomi 17T ja 17T Pro: on siis taskus kantav teleskoop ja hiigelaku mängumuutjad?

Hiina tehnoloogiahiid Xiaomi astus lavale uute T-seeria nutitelefonidega Xiaomi 17T ja Xiaomi 17T Pro, andes tugeva lubaduse igapäevased mured teleskoopide ja akudega alatiseks unustada.

Uute seadmete tõmbenumbriteks on saanud Leica tipptasemel optika koos 5x teleobjektiiviga, silmi säästvad ekraanid ning uue põlvkonna akud, mille mahutavus purustab seniseid rekordeid.

Esimest korda T-seeria ajaloos astuvad mudelid meie ette ka erinevates ekraanisuurustes, pakkudes valikuvõimalust nii kompaktsema kui ka suurema seadme eelistajatele.

Fotograafia, mis toob maailma käeulatusse

Uus 17T seeria toob kaameratesse mitmekülgsuse, ühendades Leica optika ja Xiaomi pilditöötlustehnoloogia.

Mõlema mudeli südameks on 50-megapiksline põhikaamera. Xiaomi 17T Pro mudel peidab endas massiivset 1/1.31-tollist sensorit, samas kui baasmudelil on 1/1.55-tolline sensor.

Mida see tavakasutajale tähendab? Suurem sensor püüab rohkem valgust – justkui vahetaksid hämaras toas väikese akna suure maani ulatuva klaasukse vastu. Tulemuseks on selgemad ja detailsemad fotod ka siis, kui valgusolud pole kiita.

Teleskoop peitub aga Leica 5x teleobjektiivis, mis jõuab esimest korda mõlema mudelini. OIS-i (optilise pildistabilisaatori) toel suudab see lääts teha kõike: alates 30 cm kauguselt pildistatavatest detailsetest makrofotodest kuni 120-kordse tehisintellekti toel toimiva suumini (AI Ultra Zoom). See on nagu teleskoobi või binokli ja mikroskoobi ristand.

Videograafide rõõmuks pakub Pro mudel ka kinosarnast 4K 60fps filmikogemust koos loomuliku bokeh-efektiga (udustatud taust). Lisaks püüab uus funktsioon Leica Live Moment kinni ka fotole eelnenud liikumise ja emotsiooni, andes staatilistele piltidele uue hingamise ja sügavuse.

Ekraan: säästab silmi ja võitleb päikesega

Tänapäeval vaatame ekraane tunde. Xiaomi on seda arvesse võtnud, varustades uued telefonid Xiaomi Vision Care tehnoloogiaga. See süsteem kohandab ekraani automaatselt ümbritseva valgusega, haldab sinist valgust ja vähendab virvendust. See on justkui nutikad päikeseprillid, mis muutuvad siseruumides hetkega selgeks lugemisklaasiks, vähendades silmade väsimust. Oma pingutuste eest pälvis Xiaomi 17T seeria esimesena TÜV Rheinlandi nutika silmahoolduse sertifikaadi.

Silmailu pakuvad 1,5K resolutsiooniga AMOLED-ekraanid, mis suudavad saavutada 3500-nitise tippheleduse. Samas suudab Pro mudeli ekraan kottpimedas toas langeda vaid 1-nitise heleduseni, et öine lugemine ei pimestaks.

Jõudlus ja akud: tünnitäis energiat

Kogu selle ilu ja funktsionaalsuse elushoidmiseks on vaja korralikku toidet. Xiaomi toob uue seeriaga turule uue põlvkonna räni-süsinikakud. Tehniliselt kõlab see keeruliselt, kuid praktikas tähendab see, et Xiaomi on suutnud pakkida suure võimsuse väikesesse korpusse, ilma et mobiili kaal hüppeliselt kasvaks.

Xiaomi 17T Pro uhkeldab maailma suurima, 7000 mAh akuga, toetades sealjuures välkkiiret 100 W juhtmega ja 50 W juhtmevaba laadimist.

Xiaomi 17T peidab endas kompaktsemast disainist hoolimata üsna hiiglaslikku 6500 mAh akut (67 W kiirlaadimine).

Mõlemad telefonid võimaldavad isegi 22,5W juhtmega pöördlaadimist, mis tähendab, et saad oma telefoniga hädaolukorras sõbra seadet või oma juhtmevabu kõrvaklappe laadida.

PLUSSID

Leica optika ja 5x optiline teleobjektiiv mõlemal mudelil on selles hinnaklassis haruldane luksus.

6500 mAh ja 7000 mAh akud on turustandardist (tavaliselt ~5000 mAh) peajagu üle, pakkudes muretut mitmepäevast kasutust.

Ekraanitehnoloogia, mis hoolib kasutaja silmade tervisest (TÜV Rheinland sertifikaadid).

Ekraaniheledus 3500 nitti tagab loetavuse igas olukorras.

MIINUSED

Pro mudeli massiivne aku toob kaasa ka veidi kopsakama kaalu (219 grammi), mida on taskus tunda.

Baasmudelil puudub juhtmevaba laadimine: 50 W juhtmevaba laadimise mugavus on reserveeritud vaid kallimale Pro mudelile.