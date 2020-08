Aasia kiiresti tõusev telefonibränd realme jõuab Eestis müügile

Aastase kasvumääraga 808% ehk maailma kõige kiiremini kasvav telefonibränd realme jõuab hulgimüügifirma ELKO Grupa AS kaudu Baltimaades müügile juba selle aasta septembri alguses.

2018. aastal asutatud realme on välja kasvanud Hiina populaarse tootja Oppo juurest ja saavutas suurima populaarsuse Indias, kus tuli välja India esimese 5G telefoniga. Bränd realme on tuntud heade tehniliste näitajate ning tippklassi disainiga telefonide poolest, mis on samas väga hea hinnaga. Vastavalt Counterpointi globaalsele nutitelefonide tootmise statistikale 2020. aasta esimeses kvartalis kerkis realme kaubamärk maailmas 7.kohale. Arvestades aastast kasvumäära, on realme aga kõige kiiremini kasvanud tootja ehk maailmas 1. kohal.

Pärast suurt edu Aasias liigub realme nüüd ka laiemalt Euroopa turgudele. Tegelikult kinnitas tootja Euroopas kanda juba aasta tagasi, kui juunis 2019 teatas ametlikult oma sisenemisest Hispaania, Ühendkuningriigi, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja paljude teiste Euroopa riikide turgudele. ELKO abil on järgmised riigid, kus realme ametlikult esindatud, nüüd ka Eesti, Läti ja Leedu.

"Meie eesmärk on tuua turule uusi tehnoloogiaid - nii laiendame turustajana oma klientide ärivõimalusi, sest üks nende peamisi igapäevaseid väljakutseid on laiendada sortimente ja avastada uusi, suure potentsiaaliga kaubamärke. See otsene võimalus realme levitamiseks on oluline pühendumus. Toode on juba tõestanud end Aasia turul ja on valmis täitma eurooplaste vajadusi parima hinna ja jõudlusega kõrgtehnoloogia nutitelefonide järele," ütles Baiba Indane, ELKO Groupi kaubamärgiüksuse juht.

Trendika disaini ja korraliku jõudlusega realme peab oma sihtgrupiks nooremaid tarbijaid.

Baltimaades esindatud tootevalikus on kõigepealt järgmised nutitelefonide mudelid: realme 6, realme 6 Pro, realme X3, realme X50 Pro ja realme X50. ELKO-l on plaanis laiendada valikut ka teiste realme toodetega nagu nutikellad, kõrvaklapid ja telerid. Esimesed nutitelefonide tarned on planeeritud septembri alguses.

Indias püstitati realme müügirekord, müües miljon mobiiltelefoni kolme päeva jooksul. realme on nüüd üks neljast enimmüüdud brändist Indias ja viie populaarseima seas Indoneesias. 2019. aasta novembri statistika põhjal oli realme jõudnud Hispaania 5 parima nutitelefonide kaubamärgi sekka. Ettevõte tegutseb praegu 27 turul üle kogu maailma.