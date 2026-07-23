Samsung tõi Londonis oma nutiprillid avalikkuse ette - kas maksab osta?

Nutitelefoni ekraani põrnitsemise aeg hakkab läbi saama. Londonis toimunud Galaxy Unpacked üritusel esitletud uued Samsungi nutiprillid hakkavad pilti näitama otse silmade ees.

Seadmel on sissehitatud kaamerad ja mikrofonid, tehisaru selle taga näeb ja kuuleb täpselt seda, mida prillikandjagi. Kui osaled koosolekul ja vaatad tahvlile joonistatud graafikuid, suudab tehisaruabiline selle info jäädvustada ja automaatselt sinu Samsung Notes'i kokkuvõtteks vormida. Kui teed süüa ja käed on jahused, sosistab prillidesse peidetud kõlar sulle kõrva retsepti järgmise sammu, jättes käed vabaks.

„Kuna autonoomne tehisintellekt kujundab ümber mobiilseid kogemusi, on järgmine samm muuta need kogemused intuitiivsemaks ja iga kasutaja kontekstile vastavamaks,“ selgitas Samsung Electronicsi Mobile eXperience (MX) äriüksuse tegevjuht Won-Joon Choi, "nutiprillid loovad uue suhtluspunkti, tuues personaalsema tehisintellekti toe loomulikult nendesse hetkedesse, mis moodustavad igapäevaelu."

Kokkumäng nutiseadmete vahel

Selle asemel, et kogu andmetöötlust väikeste prillide riistvaras jooksutada, toimib Samsungi loodav ökosüsteem komplektina. Prillid koguvad pilti ja heli, kuid keerulisem mõttetöö on jagatud teiste seadmetega. Jaotatud andmetöötlus aitab hoida prillid õhukesed ja kerged, lubades juhtida osasid funktsioone pelgalt käežestidega läbi ühendatud Samsung Galaxy nutikella.

Google´i Android XR platvormil töötavatele ja uue Snapdragon AR1 Gen 1 kiibiga varustatud prillidele puhub elu sisse tehisintellekt Gemini, mis pakub reaalajas tuge paljudes tuttavates teenustes.

"Google'il ja Samsungil on ühine visioon tuua igapäevaellu kasulik ja kontekstiteadlik intelligentsus," sõnas Google´i Androidi ökosüsteemi president Sameer Samat, "Android XR platvormile ehitatud nutiprillid ühendavad maailmatasemel disaini Gemini täiustatud abiga, mis reageerib loomulikult sellele, mida näete, pakkudes kogu päeva kestvat käed-vabad abi.“

Disain, mida ei peaks häbenema

Nutiprillide suurim komistuskivi on siiani olnud nende välimus. Tavaliselt on need olnud liiga suured, kohmakad või lihtsalt ebaloomulikud, tehes kandjast küborgi. Et lahendada see esteetiline probleem, ühendas Samsung jõud kahe tunnustatud prillibrändiga: Lõuna-Korea tippdisaineri Gentle Monsteri ja ameeriklaste igapäevase lemmiku Warby Parkeriga.

Tulemuseks on raamid, mida kannatab kanda. Gentle Monsteri mudel pakub moodsat ja trenditeadlikku siluetti, samas kui Warby Parkeri versioon rõhub klassikalisele ja igapäevasele pruuni tooniga raamile, mis sobib nii kontorisse kui kohvikusse.

Mõlemad mudelid näevad kaugelt vaadates välja nagu täiesti tavalised stiilsed prillid.

Uued Samsungi nutiprillid astuvad otsesesse konkurentsi Meta nutiprillidega. Hind pole veel teada. Kas maksab osta? Eks see sõltubki hinnast. Midagi tõeliselt revolutsioonilist prillid ei paku, aga kui sul on Samsungi nutikell, Samsungi nutitelefon ja kasutad Samsungi-Google´i tehisaru, siis nutiprillid võivad olla sobiv lisatükk selles pusles. Siiski, tegemist pole nutikate liitreaalsuse prillidega, mis silme ette pilti kuvavad, vaid ikkagi suhteliselt sarnaste seadmetega, nagu on teinud Meta koostöös Ray-baniga.

PLUSSID

Vastupidav aku: erakordselt pikk tööaeg – kuni 9 tundi kasutust ühe laadimisega. Laadimiskarp annab lisaks tervelt 7 täielikku laadimistsüklit.

Sügav integratsioon Google´i teenustega: Gemini Live, Google Mapsi navigeerimine, reaalajas tõlge ja Google Meet teevad seadmest võimsa käed-vabad tööriista.

Disain, mis näeb välja nagu päris prillid: koostöö Gentle Monsteri ja Warby Parkeriga tagab, et prillid on stiilsed, saledad ja kerged.

Laseb viibida "hetkes", hankida infot ja suhelda tehisintellektiga, ilma et peaks tegevuse katkestama või telefoni ekraani vaatama.

MIINUSED

Puudub sisseehitatud ekraan: info ja vastused edastatakse eranditult avatud kõlarite kaudu heliliselt (või läbi nutitelefoni), visuaalset liidest prilliklaasidel pole.

Hinnainfo ja kättesaadavus on lahtised: ehkki on teada, et seade jõuab turule sügisel, ei ole täpset hinda veel avalikustatud.

Ökosüsteemi lukustus: sujuvaim kogemus ja lisafunktsioonid (nagu žestidega juhtimine) nõuavad tõenäoliselt teiste uuemate Samsungi ökosüsteemi seadmete (telefon, nutikell) olemasolu.