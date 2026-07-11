147-tolline ekraan: uued odavad XReali nutiprillid tahavad tuua liitreaalsuse massidesse

Oma lemmikfilmi või tempokat videomängu saab vaadata ka tohutul 147-tollisel ekraanil, aga teha seda näiteks kitsal lennukiistmel, igaval rongisõidul või isegi omaenda voodis lakke vahtides. Nutiprillide ehk kantavate ekraanide sõda on täies hoos ja selles valdkonnas on praegu üks vaieldamatu gigant Xreal. mis toob hinnad päris käegakatsutavale tasemele. Tänu partnerlusele Google´iga on nad tõusnud juhtmega liitreaalsuse (AR/XR) prillide turul tippu ja oleme meiegi varasemaid mudeleid pähe pannud. Selleks aga, et jõuda massidesse, tuleb luua toode, mis on taskukohane kõigile, ent pakub endiselt tipptasemel elamust. Kas 299 dollarit (260 eurot) on juba piisavalt odav?

Xreal’i uus alambränd X by Xreal (lühidalt XBX) tuli avalikkuse ette oma debüütmudeliga a01+. Nende kõigest 260 eurot maksvate prillidega on ettevõte toonud turule oma senise ajaloo kõige soodsama ja kättesaadavama mudeli. Kuid kas odavam hind tähendab, et millestki olulisest on loobutud?

"X by Xreal on esimesed taskukohased nutiprillid, mis ei tundu kompromissina," kinnitavad esimesed testijad, kes on seadme võimekuse osas meeldivalt üllatunud.

Mis need täpsemalt on (...ja mida pole)?

Tehnoloogiakaugematele lugejatele võib "nutiprillide" kontseptsioon tunduda pisut veider. Need ei ole siiski massiivsed ja rasked virtuaalreaalsuse (VR) kiivrid, mis isoleerivad sind täielikult välismaailmast ja teevad su pea raskeks nagu keeglikuuli. Samuti pole need Meta-stiilis tehisintellektiga varustatud nuhkprillid – neil puuduvad isegi sissehitatud kaamerad.

Need on lihtsalt ülimalt kompaktsed, kaabliga ühendatavad "taskuekraanid", mis toovad visuaalse meelelahutuse otse silme ette ja näevad peas välja siiski üsna tavaliste prillide moodi.

Uus mudel kaalub vaid 62 grammi, mis teeb sellest turu kergeima. See saavutati suuresti tänu sellele, et tootja loobus keerulistest lisadest ja keskendus puhtalt ühele asjale: meediatarbimisele.

Pilt ja heli, mis viivad teise reaalsusesse

Vaatamata madalale hinnale peidab a01+ endas üsna muljetavaldavat tehnoloogiat. Prillid on varustatud kahe 120 Hz SeeYa Micro-OLED ekraaniga. Need toetavad 10-bitiseid värve, HDR10 standardit ja suudavad särada kuni 1600-nitise heledusega. Veelgi enam, prillides peituv tehisintellekt suudab tavalise (SDR) videopildi reaalajas lopsakamaks HDR-iks skaleerida.

Tulemuseks on virtuaalne ekraan, mis tundub olevat 147-tolline ja asub sinust justkui nelja meetri kaugusel. See teeb prillidest ideaalse kaaslase igapäevastele pendeldajatele või sagedastele lendajatele.

Heli eest vastutavad sangadesse peidetud 9x20mm suunavad kõlarid, mis pakuvad nelja erinevat kõrvad vaba režiimi. Eriti nutikas on "Whisper" ehk sosina režiim, mis on loodud lennukis või bussis kasutamiseks, vähendades helileket nii, et kõrvalistujad ei kuule, mida sa kuulad. Lisaks on olemas ruumilist heli pakkuv 3D Surround ja dialoogidele keskenduv Cinema režiim.

Ilu on vaataja (ja kandja) silmades

Kuna prille kantakse avalikus ruumis, peavad need head välja nägema. XBX on selle lahendanud vägagi leidlikult, pakkudes prillide esiklaaside vahetamise võimalust. Klaasid kinnituvad raamidele lihtsalt ja tööriistavabalt – klõpsa need lihtsalt pealt ära nagu Lego klotsid. Karbis on kaasas nii kergelt toonitud päikeseprillilikud läätsed raamidega kui ka täielikku pimedust pakkuvad varjukid. Tõelised fanaatikud saavad tootja poolt jagatud failide abil endale läätsesid lausa ise 3D-printeriga juurde trükkida. Retseptiga läätsed on prillikandjatele samuti saadaval, ehkki need tuleb eraldi osta.





Kus on konks?

Selleks, et hinda all hoida, on Xreal pidanud tegema valikuid. Kui kallimad mudelid lasevad sul ekraani suurust muuta ja selle n-ö õhku paigale "naelutada" (3DoF ehk kolme vabadusastmega ruumiline jälgimine), siis a01+ on selles osas piiratum. See tähendab, et võimalust ekraani "õhku riputada" pole. Kui pead pöörad, lendab ka ekraan sinuga kaasa. See võib kergelt iiveldust tekitada, kui oled rappuvas bussis, aga muidugi on olemas ka võimsad stabilisaatorid.

Üks arvustaja märgib karmilt: "Nendel prillidel puudub ruumilise andmetöötluse element... erinevalt RayNeo Air 4 Pro-st, millel on kolm vabadusastet (3DoF), ei ole a01+ mudelil ühtegi, mis tähendab, et need ei suuda pea asendit üldse jälgida."

Samas lisab teine tehnikaekspert, et a01+ pakub siiski omas hinnaklassis unikaalset "sujuvat järgimist" (smooth follow tracking), mis tähendab, et ekraan liigub pehmelt koos sinu vaateväljaga. Samuti on välja jäetud muutuva tumedusega esiklaasid ja automaatne läbipaistvus, mis on saadaval brändi 449-dollarilistel ja kallimatel mudelitel.

Kokkuvõttes tõdeb üks ülevaadetest tabavalt: "299 dollari juures on X by Xrealil algtaseme AR-turul tugev konkurent," ja kuigi konkurents RayNeo-suguste brändidega on tihe, paistab Xreal silma just oma disaini, kerguse ja ekraanide mugavusega.

PLUSSID

Ülikerge disain (vaid 62 grammi) ja mugav kanda

Kahekihiline 10-bitine Micro-OLED ekraan HDR10 toega

Silmasõbralik 3840 Hz PWM hämardamine

Nutikas kohandatavus – tööriistavabalt vahetatavad esiklaasid (k.a 3D-printimise valmidus)

MIINUSED

Puudub täielik ruumiline andmetöötlus (ekraani ei saa "õhku" paigale lukustada) ja puudub kaasrakendus

Sisseehitatud kõlarid on üsna vaiksed ja avatud heli pole nii kvaliteetne kui kõrvaklappides

Konkurendi (RayNeo Air 4 Pro) heli ja ekraanisuurus on osalt paremad

TEHNILISED ANDMED