Vegvisir kaasas investeeringu sõjaliste operatsioonide juhtimisplatvormi arendamiseks

Tallinna kaitsetehnoloogiaidu Vegvisir kaasas investeeringu Iron Wolf Capitalilt, et kiirendada ühtse juhtimisplatvormi arendamist mehitatud ja mehitamata süsteemidele.

Investeering toetab tootearendust

Vegvisir teatas täna, 29. juunil, et investeering tuli Läänemere piirkonnas ja Ukrainas tegutsevatele süvatehnoloogia- ning kaitseettevõtetele keskendunud fondilt Iron Wolf Capitalilt. Raha aitab kiirendada tootearendust, tugevdada ühilduvust liitlasriikide mehitamata platvormidega ning laiendada kliendibaasi NATO liikmesriikide avaliku ja erasektori organisatsioonide seas.

Ettevõte arendab mitmedomeenilise lahinguvälja juhtimis- ja kontrollitarkvara. Vegvisiri eesmärk on luua platvormisõltumatu operatsioonikeskkond, mis ühendab maa-, õhu-, mere- ja veealustes operatsioonides kasutatavaid süsteeme.

Juhtkond ootab järgmist etappi

Vegvisiri kaasasutaja ja tegevjuht Ingvar Pärnamäe ütles, et investeering tähistab ettevõtte järgmise arenguetapi algust. Tema sõnul liigub ettevõte intensiivsest tootearendusest lahenduste kasutuselevõtu ja laiemasse turustamise faasi.

Pärnamäe sõnul andsid Iron Wolf Capitali kogemus NATO idatiiva julgeolekukeskkonnas ning võrgustik Balti ja Kesk-Euroopa kaitse- ja poliitikaringkondades ettevõttele strateegilise eelise. Ta lisas, et just sellist partnerit otsitigi.

Senised investorid toetavad jätkuvalt

Investeering kinnitab ka seniste investorite usku Vegvisiri visiooni. Nende seas on Milrem Roboticsi tegevjuht Kuldar Väärsi, kelle juhitav ettevõte on üks Euroopa juhtivaid mehitamata maismaasüsteemide arendajaid.

Väärsi sõnul peavad tuleviku lahinguväljal riist- ja tarkvaralahendused arenema käsikäes. Tema hinnangul on Eesti ja Balti kaitsetööstus suuteline arendama mõlemat.

Fond näeb piirkonnas kasvupotentsiaali

Iron Wolf Capitali juhtivpartner Kasparas Jurgelionis ütles, et Vegvisir peegeldab fondi kasvavat usku Läänemere piirkonna kaitsetehnoloogia potentsiaali. Fond on hiljuti investeerinud ka UFORCE'i ja Onodrim Industries´isse.

Jurgelionise sõnul vajab üleminek mitmedomeenilistele mehitamata operatsioonidele tarkvarapõhist ja platvormisõltumatut lahendust. Tema hinnangul on Vegvisiril olemas arhitektuur, meeskond ja ambitsioon selles valdkonnas juhtpositsioon saavutada.

Jurgelionis lisas, et NATO liikmesriigid suurendavad kaitsekulutusi ning otsivad koostalitlusvõimelisi juhtimislahendusi, mis võimaldaksid eri riikide üksustel tegutseda ühises operatsioonikeskkonnas. Tema sõnul on Vegvisiri platvorm loodud just selliste vajaduste lahendamiseks.

Vegvisir kirjeldab end Eesti kaitsetehnoloogiaettevõttena, mis arendab operatsioonilahendusi mehitatud ja mehitamata süsteemidele kõigis tegevuskeskkondades. Iron Wolf Capital on juhtiv Euroopa riskikapitalifond, mis investeerib Läänemere piirkonna ja Ukraina süvatehnoloogia-, tehisintellekti-, kaitse-, julgeoleku- ja vastupidavustehnoloogia ettevõtetesse.