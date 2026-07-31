Suurem velg maksab rohkem ja sõidab vähem

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Elektriautode puhul võrreldakse aku mahtu, laadimiskiirust ja sõiduulatust vahel lausa kümnendkoha täpsusega. Siis valitakse autole suurimad veljed, sest need näevad pildil paremad välja. Tulemuseks võib olla jäigem sõit, kallim rehv ja ühe laadimisega kümneid kilomeetreid lühem teekond.

Kõigepealt üks oluline täpsustus. Väiksem velg ei tähenda, et auto all olev ratas muutub tingimata väiksemaks. Ratta välisläbimõõt jääb enamasti peaaegu samaks. 17-tollise velje ümber läheb kõrgema külgseinaga rehv, 19-tollise ümber madalama profiiliga ning sageli ka laiem rehv.

Kuhu sõiduulatus kaob?

Tootjate ametlikud WLTP-andmed näitavad, et velje ja rehvi kombinatsioon võib elektriauto energiakulule märgatavalt mõjuda.

Auto Väiksem velg Suurem velg Sõiduulatuse erinevus Hyundai Kona Electric 65,4 kWh 17″, 505 km 19″, 444 km 61 km ehk 12,1% Kia EV3 81,4 kWh 17″, 605 km 19″, 563 km 42 km ehk 6,9% Kia EV3 58,3 kWh 17″, 436 km 19″, 414 km 22 km ehk 5,0%

Kona Electricu puhul tõuseb ametlik energiakulu 17-tolliste velgede 14,7 kWh-lt 19-tollistega 16,7 kWh-ni 100 kilomeetri kohta. Aku ja mootor on samad, kuid sõiduulatuse vahe ulatub 61 kilomeetrini. Hyundai Kona Electricu tehnilised andmed

Kia EV3 pika sõiduulatusega versiooni energiakulu kasvab 14,9-lt 16,2 kWh-ni 100 kilomeetri kohta. Ühe laadimisega kaob 42 kilomeetrit. See ei tähenda, et iga 19-tolline velg võtab täpselt seitse protsenti sõiduulatust, kuid suund on üsna selge. Kia EV3 tehnilised andmed

Põhjus ei peitu ainult velje läbimõõdus. Suurema veljega kaasneb sageli laiem rehv, suurem õhutakistus ja raskem rattakomplekt. Mõju avaldavad ka rehvi kummisegu, muster, konstruktsioon, rõhk ja veeretakistus. Uut komplekti otsides tasub seepärast võrrelda lisaks mõõdule ka EL-i rehvimärgistust. Rehve saab auto või mõõdu järgi kõrvutada lehel https://rehvid123.ee.





Elektriautos kuuled rehvi paremini

Elektrimootor ei varja rehvimüra samamoodi nagu sisepõlemismootor. Kui rehvid hakkavad karedal asfaldil undama, jõuab see elektriautos üsna otse salongi. Suur velg ei tähenda siiski automaatselt valjemat rehvi.

Tyre Reviews võrdles sama Volkswagen Golf GTI all sama rehvimudeli 17-, 18- ja 19-tolliseid versioone. 17-tolline oli kõige mugavam, kuid mõõdetud müras osutus kõige vaiksemaks hoopis 18-tolline. 19-tollise müratase oli 17-tollisega sarnane, ent teekonarused ja löögid jõudsid salongi palju teravamalt. 17-, 18- ja 19-tolliste rehvide võrdlus

Seega ei tasu valida rehvi ainult küljel oleva tollimõõdu järgi. Müra sõltub mustrist, laiusest, kummisegust ja teekattest. Euroopa rehvimärgisel toodud müranäit kirjeldab pealegi välismüra. See ei ütle täpselt, kui vaikne on rehv sinu auto salongis.

Rehvi omaduste kompromiss ei ole ainult elektriautode teema. Kummisegu, muster ja kasutusotstarve määravad rehvi käitumise ka kaherattalisel, nagu selgitab varasem juhend mootorratta rehvid. Väga hea pidamine, väike veeretakistus, pikk eluiga, madal müratase ja soodne hind ei kipu kõik ühte rehvi korraga mahtuma. Füüsika on tüütu müügimees, talle lisavarustust pähe ei määri.





Kõrgem rehv sobib Eesti teedele paremini

Kõrgema külgseinaga rehv suudab löökauke, vuuke ja teravaid teekonarusi paremini pehmendada. Auto sõidab rahulikumalt ning velg on löökaugus paremini kaitstud. Madala profiiliga rehv annab vastu täpsema roolitunnetuse ja teravama reaktsiooni.

Sportautol või väga hea kattega kurvilisel teel on sellest täpsusest päriselt kasu. Igapäevasel elektrilisel pereautol kaaluvad Eesti oludes mugavus, vastupidavus ja väiksem energiakulu selle eelise enamasti üle. Lubatud sõidukiirustel ei muutu 19-tolline velg 17-tollisest automaatselt turvalisemaks.

Ka hinnavahe tuleb mängu kaks korda. Suuremad veljed maksavad enamasti rohkem ning madala profiiliga rehvid on tavaliselt kallimad. Kui autol on tehase poolt lubatud mitu mõõtu, tasub enne ostu võrrelda terve komplekti hinda. Uute velgede puhul tuleb lisaks läbimõõdule kontrollida laiust, poldiringi, keskava, nihku ehk ET-näitu ja kandevõimet. Mõõdu ning sobivuse järgi saab valikut alustada lehelt velgede müük.

Väiksem velg on sageli mõistlikum valik

Suurem velg võib muuta auto välimust ja teha roolitunnetuse teravamaks. Selle eest maksad aga kolmes kohas: ostes, järgmisi rehve valides ja laadides.

Tavalise elektriauto puhul on 17- või 18-tolline velg sageli parem kompromiss kui 19- või 20-tolline. Auto on mugavam, rehv soodsam ning ühe laadimisega saab kaugemale. Tehase suurim velg näeb müügisaalis uhkem välja. Löökaugul on selle kohta üsna ükskõik.