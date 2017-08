Tasuta Tartu Ülikooli programmeerimist õppima

Tartu Ülikool kutsub jälle tasuta programmeerimist õppima, et omandada hiljem vägagi hästi ära tasuv amet. TÜ arvutiteaduse instituudi pakutavad eestikeelsed tasuta e-kursused jätkuvad ka sel sügisel ja on olnud seni ülipopulaarsed. E-kursused on praeguseks edukalt lõpetanud enam kui 6000 inimest.

11. septembril algab neljanädalane kursus „Programmeerimisest maalähedaselt“, mis tutvustab osalejatele ülevaatlikult programmeerimiskeelt Python. Kursust vürtsitavad elulised maalähedased lood, mis loovad paralleele programmeerimisega seotud teemade ja igapäevase eluolu vahel.

Huvilistel, kes tahaksid programmeerimisega juba põhjalikumalt tutvust teha, on võimalik liituda 16. oktoobril algava e-kursusega „Programmeerimise alused“, mis on mahukam ning pakub osalejatele võimalust end tõeliselt proovile panna. Kursuse läbijad saavad hiljem teadmisi edasi arendada jätkukursusel „Programmeerimise alused II“, mis kokku annab sisuliselt sama kursuse, mille läbivad informaatika bakalaureuse esimese aasta tudengid.

„Oleme neid kursuseid korraldanud juba mitu aastat ja meid motiveerib endiselt võimalus pakkuda avastamisrõõmu ja õppimiselamusi eri ameti, elukoha ja vanusega inimestele," ütles kursuste eestvedaja informaatika lektor Eno Tõnisson. "Loodame, et osalejad saavad mõndagi teada programmeerimisest, aga avastavad uut ka iseenda kohta. Võib-olla aitab just tutvus programmeerimisega ümbritsevat mõista ja tulevikuga paremini hakkama saada.“

Registreerumine kursustele on avatud veebilehel http://programmeerimine.ut.ee/.