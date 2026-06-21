Tee ise: sinu sahtlis vedeleb maailmatasemel pardakaamera...

Liiklus on ettearvamatu. Olgu tegemist ootamatult teele astuva jalakäija, rida vahetava uljaspea või lihtsa plekimõlkimisega parklas – kui olukord läheb tuliseks, on tõestusmaterjal sageli olulisem kui kõva hääl. Paljud meist on mõelnud pardakaamera soetamisele, kuid lükanud seda edasi. Põhjus on lihtne: tipptasemel seadmed võivad maksta hingehinda, samas kui odavamad alternatiivid pakuvad vaid frustratsiooni.

Aga mis siis, kui sa ei pea kulutama sentigi? Mis siis, kui täiuslik pardakaamera on sul juba olemas ja kogub hetkel kuskil sahtlipõhjas tolmu? Jah, seesama vana Androiditelefon, mida mingil põhjusel keegi kuulutustesaitidel enam osta ei taha, on tegelikult väärtuslikum kui need uhiuued pardakaamerad.

Miks on vana telefon parem kui uus odav pardakaamera?

Odava pardakaamera pilt on justkui läbi uduse klaaspurgi vaatamine – päeval on kõik enam-vähem arusaadav, aga pimedas kellegi numbrimärgi tuvastamine on puhas õnnemäng. Nutitelefonid on aga disainitud pildistama ja filmima. Nende kaamerad on palju teravamad ka raskemates valgusoludes.

Tehnoloogiaajakirjanik Dhruv Bhutani, kes otsustas samuti spetsiaalse kaamera ostmisest loobuda, selgitab olukorda tabavalt: "Osa põhjusest, miks ma pardakaamerat ei ostnud, oli see, et isegi taskukohastel mudelitel on riistvara, mis on oluliselt kehvem kui see, mida nutitelefonist saad. Eelarvesõbralikud pardakaamerad kipuvad salvestama keskpärase kvaliteediga, neil on pisikesed ekraanid ja neil puudub usaldusväärne GPS-integratsioon."

Isegi mitu aastat vana keskklassi nutitelefon peidab endas valgustundlikumat sensorit, avaramat ekraani ja kindlamat GPS-kiipi, mida enamik odavaid pardakaameraid uneski ei näe.

Tarkvara teeb imesid

Kuidas aga teha nutitelefonist seade, mis ise toimetab ja sinu sekkumist ei vaja? Appi tulevad spetsiaalsed äpid, millest tuntuimad on tasuta saadaval olevad Droid Dashcam (üle miljoni allalaadimise, iOS) ja Driver, soovitab BGR.

Pardakaamera olulisim omadus on tsükliline salvestus (inglise keeles loop recording). Sa saad määrata, et äpp tohib kasutada näiteks 32 GB mälumahtu. Kui see saab täis, hakatakse vanemaid klippe üle kirjutama. Veelgi enam – salvestused jagatakse mugavateks väikesteks, näiteks 5-minutilisteks juppideks. Kui midagi juhtub, ei pea sa kerima tunde pikka videot, vaid valid lihtsalt õige kellaajaga klipi.

Droid Dashcam põletabki videopildile "subtiitrid" – otse videopildis on näha kellaaeg, kuupäev, GPS-koordinaadid ja isegi sinu sõidukiirus. Lisaks toetavad sellised rakendused G- ehk löögiandurit. Kui telefon tunnetab järsku raputust või lööki (nagu autoõnnetuse puhul), lukustab ta selle hetke video, et seda kogemata üle ei kirjutataks.

Seadistamine: kuidas panna telefon autosse elama

Süsteemi ülesseadmine on praktikute sõnul imelihtne. Vaja on vaid oma kindlat istekohta ja toitu.

Istekohaks sobib tavaline klaasile või armatuurile kinnituv telefonihoidik (hinnad algavad veebipoodides 10 eurost). Androidauthority rõhutab, et enne peab kindlaks tegema, et see hoidik mobiili tagakaamerat ära ei varjaks. "Toiduks" on aga pidev vool – kuna pidev filmimine ja GPSi kasutamine kurnab akut, tasub telefon hoida ühendatuna auto toitepesaga.

Et asi oleks veelgi mugavam, saad Droid Dashcamis seadistada automaatse käivitumise (päästiku). Näiteks ei pea sa autosse istudes äppi isegi avama – niipea kui telefon ühendub auto Bluetooth-süsteemiga või saab kaablist voolu, hakkab kaamera automaatselt salvestama.

Paar olulist hoiatust

Loomulikult ei ole süsteem täiesti veatu. Pidev filmimine koormab telefoni protsessorit ja see võib kuumeneda, mis omakorda väsitab pikas plaanis akut. Just seetõttu ongi soovitatav kasutada vana telefoni, mille aku eluea pärast sa enam nii väga südant ei valuta.

Samuti tuleks meeles pidada Eesti vanasõna: "Parem karta kui kahetseda." Kalli väljanägemisega nutitelefon auto esiklaasil võib meelitada ligi pikunäpumehi, mistõttu tasub see pikemaks ajaks parkides silma alt ära panna.

PLUSSID

Kasutad juba olemasolevat riistvara, mille pildi- ja sensorite kvaliteet ületab odavaid spetsiaalkaameraid pika puuga.

Võimalus on seadistada äpi salvestamine automaatselt, kui telefon ühendub auto Bluetoothiga või laadijaga.

Nutikad andurid: videole on kirjutatud GPS-koordinaadid ja kiirus, pluss löögiandur, mis salvestab õnnetuse hetkel faili automaatselt turvalisse kausta.

Paindlikkus: saad ise valida, millist telefoni kaamerat (nt lainurka) kasutada.

Saadaval on mitmeid tasuta ja reklaamivabu (või väheste reklaamidega) rakendusi (nt Droid Dashcam, Driver).

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