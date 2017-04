Tehnoloogiarevolutsioon jätkub: Tartu uues kinos asenduvad töötajad robotitega

Masinad tulevad ja võtavad meie töö ära. Ka kinos. Juba praegu. Aga eks ongi aeg endale uuem ja huvitavam amet otsida. 29. aprillil avab Apollo Kino Tartus Euroopa kaasaegseima kinokeskuse, kus järjekordade vältimiseks müüvad ja kontrollivad kinopileteid masinad ning söögi-joogi eest võtavad raha automaatkassad. Tehnoloogiarevolutsioon on hulga töökohti ära kaotanud (ja siiski uued targad töökohad juurde tekitanud).

Apollo Kino tegevjuhi Rauno Stüfi sõnul ei tähenda Euroopa moodsaima kino tegemine pelgalt parima saadaoleva kinotehnika paigaldamist. “Tahame uuendada kogu kinos käimise kogemust, kus järjekordade vältimiseks ja lisamugavuse loomiseks toimub kõik võimalikult automaatselt,” selgitas Stüff.

Tartu Lõunakeskuses avatavas uues kinos hakkab tööle siiski ka tavapärane arv teenindajaid, kellel on Stüfi kinnitusel aga rohkem juhendav ja abistav roll. “Tehnikakauged inimesed saavad loomulikult jätkuvalt kinopileti ja popkorni osta ka vanaviisi otse teenindajalt,” lubas Stüff.

Kogu Lõuna-Eesti uueks meelelahutuse keskpunktiks pürgivasse Apollo Kinno tuleb 12 piletiostukassat, kohvik koos 10 iseteeninduskassaga, 3 sularahaautomaati, mis võimaldavad kinopileti osta nii paberraha kui müntide eest ning 12 automaatset väravat, mis kontrollivad kinopileti olemasolu. Kuigi tehnoloogiarevolutsioon automatiseeris kinoskäigu, saab loomulikult kinopileteid osta ka vanamoodsalt või otse Apollo Kino veebilehelt ja mobiiliäpist.

Lõunakeskuse Apollo Kino kõikidesse kuude saali tulevad lisaks klubi- ja paaritoolidele ka mugavad elektroonilised staaritoolid, mille asendit on võimalik toolilt seadistada ja millele paigaldatud ekraanidelt on võimalik tellida filmi ajal otse kinosaali söögi- ja joogipoolist.

Kinokeskuse kõigis saalides võetakse kasutusele 4K resolutsiooniga laserprojektorid, mis tagavad üliterava ja hetkel maailma parima kvaliteediga pildi. Lisaks saavad kolm saali tipptasemel ruumilist heli pakkuva Dolby ATMOS helisüsteemi, mis asetab vaataja otse filmisündmuste keskele.

Uus tipptasemel kinokeskus avatakse külastajatele laupäeval, 29. aprillil. Ligi 3500 ruutmeetril laiuvas uues Apollo Kinos on kuus kinosaali ja üle 950 istekoha. Tegemist on koguperekinoga, kus on eraldi ruumid ka laste sünnipäevade ja muude ürituste pidamiseks.

2014. aastal esimese kino avanud Apollo Kino on täna nelja kinokeskuse ja 19 saaliga Eesti suurim kino-operaator, pakkudes kinoelamust täna Pärnu keskuses, Narvas Astri keskuses ning Tallinnas Solarise ja Mustamäe keskustes. Eelmisel aastal külastas Apollo kinosid 1,2 miljonit vaatajat.