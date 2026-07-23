Telia näitas esimesel poolaastal võrgu kasvu

Telia Eesti teatas, et 2026. aasta esimesel poolaastal kasvas üle Eesti mobiilside, internetikasutus, tehniline tugi ja turvateenuste maht. Ettevõtte andmetel tehti ka võrguarendusi ning petukõnede ja küberohtude blokeerimine jätkus suurtes mahtudes.

2026. aasta esimesel poolaastal vastati Telia mobiilivõrgus 392 miljonile kõnele. See teeb keskmiselt 25 kõnet sekundis.

SMS-sõnumeid saadeti ligikaudu 280 miljonit. Telia sõnul tähendab see peaaegu 18 sõnumit sekundis.

5G ja tugijaamad laienesid

Telia teatel moodustab 5G-võrgu osakaal juba üle kolmandiku kogu ettevõtte mobiilsest andmesidest. Poolaasta jooksul tehti arendustöid 94 mobiilside tugijaamas ja paigaldati 14 uut tugijaama.

Klienditugi ja tehnikud olid aktiivsed

Telia klienditeeninduse konsultandid vastasid enam kui 155 000 kliendikõnele ja rohkem kui 24 000 e-kirjale. Juuni lõpuks tegid tehnikud ligikaudu 20 000 visiiti klientide juurde.

Ettevõtte hinnangul toimus keskmiselt umbes 110 tehniku visiiti päevas ja üks visiit iga 13 minuti järel.

Petukõnede hulk vähenes

Telia teatel tuvastasid turvafiltrid esimese kuue kuuga üle 7 miljoni petukõne. Võrdluseks blokeeriti 2025. aastal ligemale 24 miljonit petukõnet.

Detsembrist juunini langes blokeeritud petukõnede arv 1,347 miljonilt 104 000-ni. Ettevõte seostas langust märtsis ja mais kasutusele võetud uuendustega.

Turvavõrk tõkestas küberohte

Telia koduinterneti klientide kaitseks loodud Turvavõrk blokeeris poolaastaga 28,6 miljonit erinevat küberohtu. Suurim osa neist olid õngitsuslehed, millele järgnesid halva mainega veebilehed ja pahavara.

Botnettide blokeerimisi oli ligi 900 000.

Kliendid kasutasid rändlust aktiivselt

Telia andmetel kasutasid kliendid rändluses mobiilset andmesidet enim Soomes, Lätis ja Leedus. Esikümnesse kuulusid ka Rootsi, Saksamaa, Hispaania, Poola, Taani, Itaalia ja Prantsusmaa.

Eestis kasutatud andmemahu põhjal olid suurimad Telia võrgu kasutajad väliskülalistest Soome, Läti ja Prantsusmaa kodanikud. Nimekirjas olid ka Leedu, Ühendkuningriigi, Hollandi, Poola, Saksamaa, USA ja Rootsi kodanikud.